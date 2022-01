Dešimt taisyklių, kurių būtina laikytis vartojant maisto papildus

„Jeigu vitaminų ir mikroelementų tarpusavio veikimas yra suderinamas, jie stiprina vienas kito veiksmingumą ir yra geriau įsisavinami. Tą patį galime pasakyti ir apie kartu su vitaminais bei mikroelementais vartojamas tam tikras maistines medžiagas. Tačiau gali būti priešingai – kai kartu vartojami vitaminai, mikroelementai ir maisto medžiagos konkuruoja tarpusavyje, mažėja jų efektyvumas“, – pasakoja A. Šeputienė.

Dešimt taisyklių, kurios padidins maisto papildų naudą

Pasak „Camelia“ vaistininkės, yra dešimt taisyklių, kurių reikia laikytis vartojant maisto papildus:

* vartojamo geležies preparato neužgerkite kava, stipria arbata ar pieno produktais. Šios medžiagos slopina geležies įsisavinimą. Geležies įsisavinimą blokuoja ir kartu vartojami kalcis su cinku. Geležies absorbciją pagerinsite, jeigu šį mikroelementą vartosite ryte, o kartu su juo – vitaminus C, B12 ir folio rūgštį;

* profilaktiškai vartojamų gerųjų žarnyno bakterijų negerkite kartu su pieno produktais, pavyzdžiui, kefyru. Daugelis vis dar klaidingai mano, kad pieno produktai stiprina gerųjų bakterijų poveikį, tačiau iš tiesų pasireiškiantis efektas yra priešingas – pieno produktuose esantis kalcis blokuoja natūralių probiotikų veikimą;

* vitaminų nevartokite kartu su alkoholiu. Jis slopina vitaminų įsisavinimą. Be to, alkoholis sukelia ir kitų organizmui būtinųjų maistinių medžiagų ilgalaikę stoką, dėl to gerokai padidėja rizika susirgti neurologinėmis, onkologinėmis, virškinimo ir kitomis ligomis;

* magnio nevartokite kartu su kalciu. Magnis yra biologinis kalcio antagonistas, tai reiškia, kad jie veikia priešingai vienas kitam ir tarpusavyje konkuruoja dėl patekimo į ląstelę. Jeigu vartosite abu mineralus kartu, nebus užtikrintas jų įsisavinimas ir tuo pačiu mažinamas individualus efektyvumas. Tačiau jei organizme yra pasireiškusi abiejų mineralų stoka, juos galima gerti su pertrauka – ryte išgerkite magnį, o vakare kalcį. Tokiu būdu mikroelementai bus įsisavinimai maksimaliai ir teigiamai veiks sveikatą.

* magnio nevartokite kartu su multivitaminais, kurių sudėtyje yra vitamino C. Dėl nesuderinamos fizikinės ir cheminės šių medžiagų sąveikos silpnėja jų įsisavinimas, o kartu ir teigiamas poveikis organizmui;

* vitaminą C vartokite kartu su citrusinių vaisių sultimis – dėl to organizmas geriau įsisavins vitaminą;

* riebaluose tirpius vitaminus A, D, E vartokite kartu su riebiu maistu (rekomenduojama augalinis) – dėl to pagerės šių vitaminų įsisavinimas. Be to, vitaminas E pagerina vitamino A įsisavinimą ir atvirkščiai, todėl juos rekomenduojama vartoti kartu;

* vitaminą D vartokite kartu su kalciu. Šios medžiagos ne tik stiprina viena kitos veiksmingumą, bet padeda palaikyti kaulų ir dantų sveikatą. Dėl šios priežasties jų derinys yra labai svarbus ir suaugusiesiems, ir augančiam vaikui. Labai svarbu atkreipti dėmesį į jų rekomenduojamas paros normas, nes perdozavus gali kilti galvos skausmas ir atsirasti apetito stoka;

„Camelia“ vaistininkė primena, kad vitamino D paros dozė suaugusiems –1000-4000 TV, o kalcio –1000-1200 mg. Vaikai nuo 1 metų ir paaugliai iki 17 metų per parą turėtų gauti 600-1000 TV vitamino D paros dozę, o kalcio – 360-800 mg (priklausomai nuo amžiaus).

* norint sumažinti natrio kiekį organizme, vartokite kalį. Jeigu vartojate daug druskos, organizme didėja natrio kiekis, o per didelis jo kiekis gali būti pavojingas jūsų sveikatai. Kalis gali padėti sumažinti inkstuose atsiradusį natrio perteklių. Svarbu pažymėti, kad kalio perdozavimas gali sukelti pykinimą, viduriavimą ir net širdies ritmo sutrikimus, todėl per parą turėtume jo gauti ne daugiau nei 3000-4000 mg. Natrio paros dozė suaugusiesiems – nuo 1 iki 3 g;

* vitaminus ir mikroelementus būtina vartoti visą kursą – 3 mėnesius. Maisto papildų naudą pajusite tik tada, kai gersite juos visą kursą.

Į ką atkreipti dėmesį vartojant maisto papildus?

Anot vaistininkės A. Šeputienės, vartojant vitaminus ar mikroelementus, svarbiausia užtikrinti, kad organizmas negautų didesnės dozės nei nustatyta paros norma. Be to, jeigu organizme yra pasireiškusi tam tikro vitamino ar mikroelemento stoka, rekomenduojama vartoti atskirą papildą, o ne kompleksą – jame yra didesnė reikiamo vitamino ar mikroelemento dozė.

Vaistininkė akcentuoja, kad rekomenduodama pacientams profilaktiniam vartojimui skirtus vitaminų derinius, visada atsižvelgia į jų lytį ir amžių:

* labai svarbu, kad moterims skirtų vitaminų kompleksų sudėtyje būtų nakvišų ir agurklių aliejų, praturtinančių odą ir bioflavanoidų – antioksidantų, kurie kovoja organizme su laisvaisiais radikalais. Svarbu, kad komplekso sudėtyje būtų ir sojų izoflavonų, kurie padeda palaikyti normalią hormonų pusiausvyrą;

* vyrams skirtų maisto papildų kompleksų sudėtyje – amino rūgščių, kurios reikalingos organizmo funkcijoms palaikyti bei smegenų veiklai stiprinti. Be to, sportuojantys, aktyviai gyvenantys vyrai turėtų gauti ir ženšenio, kuris suteiktų energijos, leistų išvengti nuovargio;

* vyresnio amžiaus žmonės turėtų gauti magnio paros dozę. Tai ypač svarbu, nes šis mikroelementas padeda sumažinti kraujospūdį – dažnai vyresnio amžiaus žmones kamuojančią problemą.

Jei laikysitės vaistininkės rekomendacijų ir patarimų, maisto papildus vartosite tinkamai, jūsų bendra sveikatos būklė stiprės, o imuninis atsparumas ligoms – didės. Dėl maisto papildų vartojimo rekomenduojama pasitarti su šeimos gydytoju ar vaistininku.