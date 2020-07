Mokslininkai surado būdą malšinti priklausomybę kanapėms – toli ieškoti nereikėjo

82 žmonėms, kurie teigė norintys atsikratyti įpročio vartoti marihuaną, mokslininkai skyrė kanabidiolį (CBD) arba placebą. Gydymas truko keturias savaites, tačiau mokslininkai dalyvius sekė ir dar 6 mėnesius. Mokslininkai pastebėjo, kad CBD iš tikrųjų padeda atsikratyti įpročio vartoti marihuaną.

200 miligramų CBD dozė pasirodė esanti per maža. Tačiau tie tyrimo dalyviai, kurie gavo 400 ar 800 mg dozes narkotikų atsisakė gerokai lengviau nei tie, kurie gavo placebo. Mokslininkai nepastebėjo jokio šalutinio CBD poveikio, nors dozės iš tikrųjų buvo nemažos lyginant su kai kuriais CBD produktais rinkoje.

Šie rezultatai yra labai įdomūs ir todėl, kad visi tyrimo dalyviai anksčiau buvo bandę atsikratyti įpročio vartoti kanapes, tačiau jiems nepavyko. Be to, visi dalyviai į šį tyrimą žiūrėjo kaip į dar vieną būdą atsikratyti žalingo įpročio. Tai yra, jie buvo motyvuoti. Ir tiems, kurie vartojo CBD, sekėsi geriau.

CBD naudojimas priklausomybei nuo kanapių gydyti atrodo kaip keistai kvaila mintis. Juk kanabidiolis irgi yra kanapių produktas. Tačiau CBD nėra psichotropinė medžiaga, ji nesukelia apsvaigimo ir, priešingai nei tetrahidrokanabinolis (THC, veiklioji psichoaktyvi kanapių medžiaga), netrukdo gyvenimui.

Į priklausomybių centrus kreipiasi vis daugiau žmonių, norinčių pamiršti kanapes. Per pastarąjį dešimtmetį tokių pacientų Europoje padaugėjo 76 proc. Dažnai tai yra susiję su psichologine priklausomybe – be kanapių šie žmonės nesijaučia laimingi ar yra kamuojami didžiulio nerimo. Be to kasdienis marihuanos vartojimas yra siejamas su penkiais kartais išaugusia psichozės rizika.

CBD yra žinomas dėl savo gydančių savybių – ši medžiaga ypač efektyviai kovoja su uždegiminiais procesais. Tačiau dabar mokslininkai mano, kad CBD gali praversti ir kovoje su priklausomybėmis.