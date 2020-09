Vaginaliniai kamuoliukai: ką apie juos reikia žinoti moterims?

Vaginaliniai arba Kėgelio kamuoliukai egzistuoja jau tūkstančius metų ir yra plačiai žinomi dėl savo naudos moters kūnui tiek malonumo, tiek sveikatos atžvilgiu. Visgi, nepaisant to, daugelis moterų vis dar nėra jų išbandžiusios. Dažniausia to priežastis – dailiosios lyties atstovės drovisi juos įtraukti į savo seksualinį gyvenimą.

Kad būtų drąsiau, šiame straipsnyje pateiksime visus atsakymus į dažniausiai iškylančius klausimus apie vaginalinius kamuoliukus.

https://www.fantazijos.lt/vaginaliniai-kamuoliukai/

Kuo naudingi vaginaliniai kamuoliukai?

Kėgelio rutuliukai yra puikus įrankis, norint sustiprinti dubens dugno raumenis. Šių raumenų stiprinimas gali padėti išgydyti tokias sveikatos problemas kaip šlapimo nelaikymas ar makšties prolapsas, bei pagreitinti makšties atsistatymą po nėštumo. Jeigu praplėstume terminą ir juos vadintume ne tik vaginaliniais, bet Kėgelio kamuoliukais, tai jų nauda dar platesnė, mat jie gali vyrams padėti susitvarkyti su prostatos uždegimu.

Be naudos sveikatai, vaginaliniai kamuoliukai gali daryti didelę teigiamą įtaką ir jūsų seksualiniam gyvenimu. Naudojant šiuos rutuliukus ir atliekant Kėgelio pratimus, pastebima, jog tempimo pojūtis yra labai panašus į susitraukimus, kurie atsiranda kūne orgazmo metu. Visa tai atsiliepia intensyvesniais pojūčiais sekso metu, o taip pat ir sustiprina orgazmą, leidžia greičiau jį pasiekti. Be to, nors Kėgelio pratimai ir nepadarys makšties standesnės, jie leidžia geriau kontroliuoti makšties raumenis.

Kaip atrodo vaginaliniai kamuoliukai ir kokių jų būna?

Vaginaliniai kamuoliukai bendrai yra skirstomi į du tipus: sudarytus iš vieno rutuliuko arba iš kelių, sujungtų virvute. Kai kurie žmonės renkasi iš dviejų ar daugiau rutuliukų pagamintus vaginalinius kamuoliukus, tuo tarpu kiti teigia, jog naudoti vieno kamuoliuko žaisliuką yra daug patogiau, kadangi jis mažiau linkęs išslysti.

Taip pat renkantis vaginalinius kamuoliukus, atkreipkite dėmesį į jų dydį ir svorį. Dažniausiai Kėgelio kamuoliukai būna trijų dydžių: mažesni, vidutiniai bei didesni. Nors iš pradžių gali pasirodyti, jog mažesni rutuliukai bus kur kas tinkamesni pradedantiesiems, neapsigaukite – labai svarbus ir jų svoris. Kadangi vaginaliniai kamuoliukai yra gaminami tiek iš plastiko, silikono, tiek iš stiklo ir metalo, net ir patys mažiausi kamuoliukai gali būti daug sunkesni nei dideli, dėl ko bus sunku juos išlaikyti. Dėl šios priežasties pradedantiesiems rekomenduojama rinktis iš didesnių, bet lengvesnių vaginalinių kamuoliukų, kuriuos makšties raumenims būtų lengva išlaikyti. Bėgant laikui ir pasirodžius, jog turimi kamuoliukai jau yra per lengvi, juos pakeiskite ir pereikite prie sunkesnių ar mažesnių.

Be viso to, papildomai stimuliacijai suteikti šiuolaikinė sekso žaislų pramonė siūlo ir tokius kamuoliukus, kurių viduje yra mažesni, sunkesni rutuliukai, arba turinčius išmaniųjų savybių. Pirmieji, jums keičiant padėtį, taip pat juda, tokiu būdu sukurdami stipresnius ir malonesnius pojūčius. Antrieji dažniausiai yra valdomi pulteliu arba programėle, kurią galite įsirašyti savo telefone – taip jūs galėsite pasirinkti tinkamiausią vibravimo bei greičio režimą. Visgi, pirmą kartą išbandant vaginalinius kamuoliukus, vibruojantys gali būti kiek per didelis iššūkis, kadangi juos daug sunkiau išlaikyti viduje.

Kaip pradėti?

Pirmiausia, kai jau turite išsirinktus kamuoliukus, rekomenduojama juos nuplauti švelniu muilu po šiltu vandeniu. Tuomet atsistokite į jums patogią poziciją, pavyzdžiui, užkelkite vieną koją ant laiptelio ar kėdės arba atsigulkite. Suimkite kamuoliuką už jo galo ir švelniai stumkite jį į makštį tol, kol visas jis jau bus makštyje, o virvelė liks išorėje. Kad būtų lengviau įsivaizduoti, visa tai labai primena tampono įsidėjimo procesą. Taip pat, jei jaučiate diskomfortą, galite pasinaudoti lubrikantu – kamuoliukas įsiskverbs daug lengviau.

Pradedantieji turėtų laikyti kamuoliuką makštyje po 15 minučių du kartus dienoje, kol pripras prie jų. Jei jaučiatės pakankamai patogiai, galite palaipsniui ilginti jų naudojimo laiką, kol atrasite jums tinkamiausią. Be to, vaginalinius kamuoliukus galima nešioti ir veikiant kažkokią papildomą veiklą: pasivaikščiojant, atliekant namų ruošos darbus ir net turint lytinius santykius. Pastarasis būdas yra labai populiarus tuomet, kai su partneriu užsiimate analiniu arba oraliniu seksu, o vaginaliniai kamuoliukai, esantys makštyje, suteikia naujus potyrius, papildomą stimuliaciją ir greitesnį, stipresnį orgazmą. Negana to, daugelis porų teigia, jog, naudojant rutuliukus, ne tik moters, bet ir vyro seksualinė patirtis būna daug geresnė.

Ar vaginaliniai kamuoliukai gali pakenkti?

Treniruojant makšties raumenis, kaip ir bet kurią kitą raumenų grupę, nereiktų persistengti. Kaip ir po įprastų pratimų, kuriuos atliekate sporto salėje, taip ir čia nereiktų pamiršti vieno – duoti raumenims pailsėti. Kai kurie gydytojai net rekomenduoja po Kėgelio pratimų su vaginaliniais kamuoliukais praleisti šiek tiek laiko ramiai, atsipalaiduoti, taip atpalaiduojant makšties raumenis.

Taip pat, jei pastebėjote dirginimą ar infekciją, turėkite omenyje, kad tai galėjo atsirasti arba dėl prastos kokybės vaginalinių kamuoliukų, arba dėl netinkamos higienos. Būtent dėl to labai svarbu prieš perkant pasidomėti, iš kokios medžiagos pagaminta prekė bei ar parduotuvė, iš kurios perkate, prekiauja saugiais sekso žaislais. Venkite porėtų medžiagų, tokių kaip guma ar gelis, geriau rinkitės metalinius, stiklinius ar silikoninius sekso žaisliukus. Be to, nepamirškite prieš kiekvieną naudojimą ir po jo gerai nuplauti kamuoliukus muilu arba specialiu valikliu, skirtu sekso žaislų priežiūrai. Laikantis šių taisyklių vaginaliniai kamuoliukai bus puiki priemonė ne tik pagerinti seksualinį gyvenimą, bet ir išspręsti tam tikras sveikatos problemas.