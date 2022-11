Kas varžo Lietuvos vyrų seksualinius poreikius: visuomenės normos ar jie patys?

Kaip teigia lapkričio saviugdos festivalyje „Gentys Fest“ pranešimą skaitysiantis Antanas Steponavičius, tokia statistika itin nepalanki vyrams, nes dėl visuomenės primestų normų ar iškreipto jų pačių įsivaizdavimo, kas yra vyriškumas, dalis vyrų apie seksualinių žaidimų metu norimą prisiimti nuolankaus ir nusižeminusio vaidmenį nedrįsta papasakoti savo antrai pusei, todėl nukenčia ir jų psichologinė būklė, ir asmeniniai santykiai.

Pasakoti savo seksualines fantazijas vyrai išdrįsta rečiau

Uždarų grupių ir jų narių gausa rodo, kad kitokio, nei tradiciškai įsivaizduojama, seksualinio gyvenimo propaguojančių yra kur kas daugiau, tik didžioji dalis jų savo poreikius ir fantazijas yra priversti slėpti.

„Nors pokalbiai viešojoje erdvėje apie seksą ir seksualumą pastaraisiais metais tapo įprastesni ir gerokai atviresni, ribos, kas yra seksas, kaip tai atrodo ir kas priimtina, išliko gana siauros. Tačiau įvairių uždarų grupių ir jų narių gausa rodo, kad kitokio, nei tradiciškai įsivaizduojama, seksualinio gyvenimo propaguojančių yra kur kas daugiau, tik didžioji dalis jų savo poreikius ir fantazijas yra priversti slėpti. Kodėl? Dėl to, kad jos yra nelegalios, dėl to, kad tokiems žmonėms atrodo, jog jų seksualinės fantazijos visuomenei nepriimtinos ir jie bus pasmerkti. Kalbant apie seksualinius žaidimus, BDSM trumpinys apima kelias sąvokas: surišimą ir bausmes (angl. bondage and discipline) bei galią ir paklusnumą (angl. dominance and submission). Visa tai atliekama tik su partnerio sutikimu ir tik seksualinių žaidimų metu, tačiau vis tiek daugumai ši tema vis dar yra tabu. Paradoksalu, tačiau daliai save vyriškais laikantiems vyrams, kurie įprastai nesigėdija savo meilės žaidimų, bet kartais sekso metu norėtų apsikeisti vaidmenimis, ši tema yra ypatingai jautri“, – pastebi A. Steponavičius.

Alternatyvaus seksualumo sveikatos tyrimų aljanso „Tashra“ apklausos duomenimis, apie 10–20 proc. žmonių tam tikru savo seksualinio gyvenimo momentu yra užsiėmę BDSM veikla, o daug didesnė dalis (iki 60 proc.) tuo slapčia domisi arba bent yra turėję panašių fantazijų. Kaip rodo įvairios apklausos, moterys, seksualiai fantazuodamos, dažniausiai įsivaizduoja situacijas, kuriose gausu aistros ir romantikos, jų scenarijuose daugiau avantiūros ir įvairumo, jos save įsivaizduoja kur kas valdingesnėmis nei yra realybėje ir šiomis fantazijomis nebijo pasidalinti su savo partneriu. O štai vyrai – atvirkščiai: jie yra linkę fantazuoti apie seksą trise, dalis jų mąsto apie lyties vaidmenų pokyčius, tabu temas ir nusižeminimą, tačiau tokie vyrai dalindamiesi savo fantazijomis yra kur kas santūresni.

Vyrai, kurie norėtų sekso metu apsikeisti vaidmenimis, savo aplinkoje nesijaučia saugūs kalbėdami apie savo seksualines fantazijas, nes bijo likti nesuprasti, todėl susikuria savo alter ego ir savo fantazijomis dalijasi tik uždarose ir slaptose bendraminčių grupelėse

„Tai jaučiama ir praktiškai: specializuotų renginių metu moterys yra drąsesnės, jos noriai eksperimentuoja, o vyrai išlieka santūresni, tačiau internetinėse platformose, kurios skirtos BDSM temoms, vyrų yra kur kas daugiau nei moterų, be to, jie yra aktyvesni. Ir tai atspindi pagrindinę problemą – vyrai, kurie norėtų sekso metu apsikeisti vaidmenimis, savo aplinkoje nesijaučia saugūs kalbėdami apie savo seksualines fantazijas, nes bijo likti nesuprasti, todėl susikuria savo alter ego ir savo fantazijomis dalijasi tik uždarose ir slaptose bendraminčių grupelėse. Apmaudu, bet dauguma vyrų vis dar nemoka atvirai kalbėtis su partneriu ar partnere apie tai, ko iš tikro nori miegamajame, iš kitos pusės – vis dar trūksta ir kitos pusės gebėjimo išklausyti be išankstinio nusistatymo ir pasmerkimo. Deja, dažnai toks užsisklendimas ir nesusikalbėjimas nepraeina be pasekmių“, – pasakoja A. Steponavičius.

Neišsakytos fantazijos gresia neištikimybe, neretai – ir depresija

Neseniai atlikta pažinčių programos „KinkD“ apklausa atskleidė, kad maždaug 63 proc. iš beveik 5000 užsiregistravusių vartotojų teigė esą neištikimi savo partneriui, nes su bendraminčiais norėjo išbandyti savo seksualines fantazijas, 32 proc. respondentų apgaudinėjo savo partnerius dėl baimės su jais pasidalinti apie savo troškimus, o 26 proc. teigė apgaudinėję po to, kai nepavyko partnerio įtraukti į savo seksualinių fantazijų žaidimus.

Svajoti apie nusižeminimą ar su moterimi sekso metu pasikeisti vaidmenimis yra nesuderinama su vyro vaidmeniu visuomenėje ir vyriškumo samprata apskritai.

„Yra ir kita, liūdnesnė, tokio užsisklendimo pusė. Jeigu vyras dėl savo fantazijų nuolat patiria seksualinę gėdą, slepia savo emocijas, norus ir tarsi gyvena dvigubą gyvenimą, ilgainiui jam gali išsivystyti ne tik seksualinės (impotencija, seksualinis šaltumas ir pan.), bet ir psichologinės problemos. Ir čia ratas užsisuka, nes pripažinti turint bėdų vyrams dažnai nėra lengva, o įvertinti ir įvardinti dėl ko šios bėdos kyla – dar sunkiau. Nes daugumos nuomone, svajoti apie nusižeminimą ar su moterimi sekso metu pasikeisti vaidmenimis yra nesuderinama su vyro vaidmeniu visuomenėje ir vyriškumo samprata apskritai. O „suskysti“ ir dėl to turėti problemų iš viso yra nevyriška. O tai ilgainiui ima kelti psichologinį diskomfortą ir iškreipia sveiką savęs, kaip asmenybės, suvokimą, kuris, neišsikalbėjus ar laiku nesikreipus pagalbos, nugramzdina dar giliau“, – sako A. Steponavičius.

Neseniai Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centro atlikta vyrų apklausa atskleidė, kad tie vyrai, kurie dažniausiai stengiasi neatskleisti savo išgyvenimų ir demonstruoja „šaltą protą“, dažniau pagalvoja apie savižudybę nei tie, kurie savo problemomis pasidalija su aplinkiniais. Kadangi pirmieji vyriškumą nurodė siejantys su uždarumu, padidėja tikimybė, kad savo emocines problemas jie spręs ne prašydami pagalbos, bet vartodami alkoholį ar kitas svaiginančias medžiagas.

„Skelbiamės, kad esame drąsi šalis, tačiau šaliai, kurioje slepiame savo pomėgius ne tik nuo aplinkinių, bet ir savo partnerių, bijome būti nesuprasti, atstumti ar net pasmerkti, reikia nueiti dar ilgą kelią. Be abejo, edukacija ir globalumas pasaulėžiūrą šiek tiek praplėtė – žmonės daug keliauja, aplanko skirtingų šalių ir renginių, jie skaito, domisi, o grįžę pasakoja kitiems. Be to, pastaruoju metu daug fetišo temų galima matyti filmuose, muzikiniuose klipuose, „Netflix“ rodomuose serialuose ar apie tai perskaityti knygose – kaip dažnai juokauju, ikoninė „50 pilkų atspalvių“ šia tema sudomino ir sąlyginai konservatyvius žmones, todėl dažno miegamojo reikalai įgavo naujų atspalvių. Apie tai reikia kalbėti garsiai ir dažnai, kad vyrai būtų išgirsti ir nesijustų vieniši. Bendraudami, ypač su labiau patyrusiais žmonėmis, visada kažko išmokstame, daugiau suprantame apie tai, kas mus domina, atsiranda laisvumas kalbėti apie savo problemas, pagarba kitam ir gilesnis supratimas apie save. Būtent todėl tokios grupės, kuriose vyrai gali pasikalbėti, išsikalbėti ir pamatyti, kad dėl savo norų nėra nei kitokie, nei nevyriški – būtinos. Smagu stebėti, kaip pamažu vyrai nusiima savo apsauginius šarvus ir išsipasakoja “, – sako A. Steponavičius.

Vyrų emocinį sveikatingumą skatinantis projektas „Gentys“ lapkričio 11-13 d. kviečia į Lukiškių kalėjimą Vilniuje, kur vyks trijų dienų „Gentys Fest“ renginys. Keturiose skirtingose erdvėse vyks daugiau nei 20 skirtingų psichologijos, sveikatingumo, socialinių bei savęs pažinimo užsiėmimų, kurių metu savo žiniomis ir patirtimi dalinsis savo srities ekspertai.