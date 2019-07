I. Stasiulytė: moterims svarbiau ne penio dydis, o vyro meistriškumas

Žinomos Lietuvos moterys ir vyrai buvo sukviesti atvirai diskusijai, pavadinimu „Tricollagen Provokacija“, kurios metu buvo užduoti drąsūs klausimai apie vyriškumą, tikro vyro idealą, visuomenėje vyraujančius stereotipus bei sėkmingą seksualinį gyvenimą.

Diskusija vyko atskirose kompanijose – vyrų ir moterų. Moterų pusėje dalyvavo aktorės Ineta Stasiulytė, Aušra Štukytė bei Renata Kutinaitė, kulinarinių laidų vedėja Ilona Juciūtė, dietistė Giedrė Arlauskė ir „FenoQ Tricollagen“ linijos reklaminio veido atrankų Kaune nugalėtoja Ingrida Mikučiūnaitė. Vyrų komandoje į diskusiją leidosi baleto primarijus Nerijus Juška, renginių vedėjas Dainius Martinaitis, aktorius Darius Petkevičius, reperis Vytautas Medineckas-Ironvytas bei sportininkas Daugirdas Šemiotas.

Abejoms komandoms buvo pateikti tokie patys klausimai apie vyriško vyro bruožus, vyrų baimę atskleisti emocijas, pasirodyti silpniems, apie stereotipus, jog tik vyrai privalo išlaikyti šeimą ir net vyriško pasididžiavimo dydžio svarbą sėkmingam seksualiniam gyvenimui.

Moterys, paklaustos, koks yra vyriškas vyras, vienbalsiai atsakė, jog jis turėtų būti išmintingas, protingas, pasižymintis humoro jausmu, gebėti mylėti, gerbti ir palaikyti, o turimus trūkumus sugalvoti kaip kompensuoti.

„Vyriškas vyras yra toks, kuris grįžęs namo po darbo nepadeda savo užpakalio ant sofos ir nelaukia, kol žmona iškeps jam kotletų, o prisideda prie visų namų ruošos darbų ar vaiko priežiūros“, – sakė kulinarinių laidų vedėja I. Juciūtė.

Anot moterų komandos, idealaus vyro paveikslas su metais nuolat keitėsi ir vien iš to, kaip atrodo vyras, negalima stereotipiškai spręsti apie jo asmenybę, tačiau galima nujausti, ar jums pakeliui kaip partneriams.

„Vyriškumo standartai be galo kinta su laikmečiu, su istoriniais įvykiais. Pasaulinio karo metu reikėjo drąsių ir stiprių vyrų, po to atėjo hipių laikai, kuomet buvo vertinama laisvė, ramybė, taisyklių nepaisymas. Atsimenu, būdama paauglė, ėjau iš proto dėl Jon Bon Jovi, to meto rokerių ir jų ilgų plaukų. Dabar, vėlgi, moterys labai skirtingai vertina tą vyriškumą. Pavyzdžiui, sugrįžo į madą barzdos, medkirčio stilius, bet lygiai taip pat žavu žiūrėti ir į jaunus berniukus, nešančius savo draugės kuprinę iš mokyklos. Nenukirs jis to medžio, bet jie turi tokį kūrybiškumą ir lengvumą“, – pasakojo aktorė A. Štukytė.

Abi komandos gavo klausimą ir apie vyrų baimę parodyti emocijas. Anot dietistės Giedrės Arlauskės, vyrai pasidaro jautresni, kuomet jų organizme sumažėja svarbiausio vyriško hormono testosterono kiekis. Kol vyrai jaunesni, tuo jie mažiau jautrūs įvairiems dalykams, o su amžiumi, mažėjant testosteronui, padidėja ir jautrumas, tačiau anot abiejų komandų, emocijų rodymas yra natūrali sveiko žmogaus būsena.

„Vieni nereikalingiausių jausmų žmoguje yra baimė ir pavydas. Bijoti pasirodyti silpnu ar kažkokiu ne tokiu yra nereikalingas jausmas. Nesvarbu, tu vyras ar moteris. Ir ta baimė su laiku, su amžiumi išnyksta. Ne kartą esu susigraudinęs dėl išgirstos dainos, kuomet dėl užimtumo pasiilgstu muzikos, ir nėra čia ko slėpti“, – teigė reperis V. Medineckas-Ironvytas.

Vyrų komandos mintims pritarė ir moterys, jog dažnai vyrų baimės užgimsta dar vaikystėje dėl auklėjimo klaidų.

„Vyrai bijo pasirodyti silpni, nes jie pilni nuo vaikystės priugdytų stereotipų. Berniukams dažnai sakoma, jog būk vyras ir neverk,tačiau tai yra natūrali ir be galo reikalinga žmogaus savybė. Vyrai gali verkti tiek pat kiek ir moterys, tai yra procesas, kurio metu mes gydomės“, – diskutavo A. Štukytė.

Mažėjant testosterono kiekiui vyro organizme, mažėja ir lytinis potraukis priešingos lyties atstovėms bei seksualinis pajėgumas. Šio hormono trūkumas gali sukelti nuovargį, depresiją ar net nevaisingumą. Dėl to su amžiumi kyla rimta problema kiekvienam vyrui, kurios sprendimui ieškoma įvairiausių būdų.

„Kažkokia dalis vyriškumo slypi ir tame, ar vyras gali lengvai susitvarkyti su savo privalomomis funkcijomis. O kuomet pasitaiko kažkokių trukdžių, tai tikrai nepriduoda vyriškumo, atsiranda baimė, kurią nešiojiesi, bet dažniausiai nieko dėl to nedarai. Aš vartoju maisto papildus jau tris savaites ir pajutau testosterono poveikį. Su amžiumi, neslėpsiu, mažėja potraukis priešingos lyties atstovėms, jei to dar nejaučiat, tai tikrai pajusite“, – diskusijoje kolegoms sakė D. Martinaitis.

Vyrų komanda diskutavo ir apie tai, jog amžiui bėgant ir norint išlikti stipriu ir pajėgiu vyru, svarbu ne tik reikiamų hormonų kiekis organizme, bet ir sveikas bei aktyvus gyvenimo būdas ir subalansuota mityba.

„Nuo per didelio darbo krūvio, streso ar pervargimo mažėja vyriškas pajėgumas, nes sujaukiami hormonai dėl netinkamo gyvenimo būdo. Mankšta, sveika mityba, kurios metu gaunamos visos reikalingos maisto medžiagos ir stipri maisto papildo sudėtis ir yra geros savijautos paslaptis“, – patirtimi dalinosi V.Medineckas-Ironvytas.

Komandos diskusijos metu gavo ir rečiau viešai aptarinėjamą klausimą apie vyriško pasididžiavimo dydžio svarbą seksualiniame gyvenime. Visgi, kad ir kokie mitai vyrautų visuomenėje, tiek vyrų, tiek moterų komandos priėjo prie bendros išvados, jog dydis svarbu, bet tai nėra svarbiausias kriterijus vertinti vyro vyriškumui.

„Vyras nėra vien tik jo penis. Čia kaip ir su didelėmis ausimis ar didele nosimi – kartais ji mums netinka, bet jinai yra mūsų ir viskas. Moterims svarbiau ne dydis, o vyro meistriškumas, jis turi žinoti, ką su tuo daryti, koks tai bebūtų dydis“, – atviravo aktorė I. Stasiulytė.