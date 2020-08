Turbūt nenustebsite sužinoję, kad prezervatyvai – pati populiariausia kontracepcijos priemonė visame pasaulyje. Tokį pasisekimą jie pelnė ne tik dėl to, jog puikiai apsaugo nuo neplanuoto neštumo, bet ir todėl, kad yra lengvai pasiekiami. Juos galima rasti bene kiekvienoje parduotuvėje. Na, o taip pat jie jau daug metų rodo esantys puiki prevencijos priemonė prieš lytiškai plintančias ligas. Informacijos apie prezervatyvus – apstu ir net jei ir atrodo, jog šia tema žinote viską, yra keletas faktų, kuriuos sužinoję tikrai nustebsite! Tad, susipažinkite – 10 įdomiausių faktų apie prezervatyvus.

10. Pirmosios prezervatyvų užuominos – dar prieš Kristų

Rašytinių šaltinių, pasakojančių apie pirmuosius prezervatyvų panaudojimo atvejus, yra ne vienas. Na, o taip pat ir teorijų bei spėlionių, prieš kiek laiko atsirado pirmieji prezervatyvai, tikrai daug. Pasak tyrėjų, pirmąsias prezervatyvų užuominas galima pamatyti ne kur kitur, o žymiuosiuose urvų paveiksluose. Vienas tokių pavyzdžių – Prancūzijos oloje, pavadinimu „Grotte des Combarelles“ (lietuviškai Šukių urvas), maždaug 15 tūkst. metų prieš Kristų atliktas drožinys, kuriame matomas žmogus tarsi užsidėjęs prezervatyvą. Visgi kai kuriems tyrinėtojams šis raižinys nėra toks tikslus kaip Egipto šventykloje 1000 m. pr. Kr. sukurtas piešinys, kur jau žymiai aiškiau pavaizduotas prezervatyvo užsidėjimo procesas.

9. Pirmieji egzemplioriai buvo gaminami iš lino

Pirmieji prezervatyvai gana smarkiai skyrėsi nuo dabartinių. Jie buvo gaminami iš visiems gerai žinomos medžiagos – lino, o ne gumos arba latekso – medžiagų, labiausiai paplitusių mūsų dienomis. Tuo metu lino gabalėliai buvo susiuvami tarpusavyje dvejais būdais: kad dengtų visą penį arba kad dengtų tik jo galvutę. Šiuolaikiniam žmogui net sunku įsivaizduoti, kaip lininiai prezervatyvai tada galėjo tinkamai atlikti savo funkciją, t.y., apsaugoti nuo neštumo ar įvairių nemalonių ligų, ar kaip išvis buvo patogu tokį objektą naudoti.

8. Pirmas lateksinis prezervatyvas buvo pagamintas 1855 metais

Gumos vulkanizacijos procesą (cheminė reakcija, kurios metu natūrali guma yra paverčiama į patvaresnę medžiagą, kaitinant ją siera) sukūrė Charles‘as Goodyear‘as 1839 metais. Šis atradimas atvėrė kelią progresui – suklestėjo gumos pramonė bei buvo kuriama daug naujų guminių produktų, tarp kurių ir prezervatyvai. Netrukus rinkoje atsirado pirmieji patvarūs, lengvai naudojami prezervatyvai, kurie tuo metu dar buvo naudojami pakartotinai. Nors dabar tai ir atrodo nehigieniška, bet visa tai buvo didelis žingsnis į priekį, nuo kurio prasidėjo visa moderniosios prezervatyvų pramonės istorija.

7. Prezervatyvai turi galiojimo laiką

Dažnas, pagautas aistros, griebia pirmą po ranka pasitaikiusį prezervatyvą ir nė nepagalvoja, kad galbūt jis jau nebetinkamas naudoti. Iš tiesų prezervatyvai nėra amžini, jie turi galiojimo laiką, kaip ir dauguma produktų. Vidutiniškai prezervatyvai išlaiko savo savybes 4 metus, jei yra laikomi sausoje ir vėsioje vietoje. Nesilaikant šių sąlygų, pavyzdžiui, prezervatyvus laikant kišenėje ar piniginėje, yra dar labiau sutrumpinamas jų galiojimas. Naudoti tokį prezervatyvą išties pavojinga – jis gali būti susidėvėjęs ir praradęs efektyvumą, todėl patariama periodiškai atnaujinti savo prezervatyvų atsargas. Tačiau ekspertai bei žinovai pataria prezervatyvų „atsargas“ atnaujinti periodiškai ir ilgam jų nepalikti, mat tam tikrų rūšių lubrikantai gali nunykti pakankamai greitai.

6. Tik 5 procentai žmonių naudoja prezervatyvus

Nors dažnam prezervatyvai atrodo neatsiejama seksualinio gyvenimo dalis, iš tikrųjų juos naudoja tik 5 procentai pasaulio gyventojų. Taip yra todėl, nes didžiojoje pasaulio dalyje vis dar nėra visiems prieinamos įvairios kontracepcijos priemonės. Dauguma žmonių tokios šalyse gyvena kaime, kur nėra parduotuvių ar vaistinių. Tokiose šalyse ne tik ženkliai didesnis gimstamumas, bet ir tokių ligų kaip ŽIV, AIDS bei hepatito B sergamumas nei likusiame pasaulyje.

5. Valentino diena – prezervatyvų diena

Kad ir kaip kitiems atrodytų nuvalkiota, bet tyrimų duomenimis, net 68 proc. porų daugiausiai mylisi būtent per Valentino dieną. Ironiška, tačiau kai kuriose valstybėse Valentino dieną taip pat minima ir nacionalinė prezervatyvų diena. Ir ne veltui. Buvo nustatyta, jog Valentino dieną per sekundę pasaulyje yra panaudojami apytiksliai 87 prezervatyvai. Vadinasi, per parą yra panaudojama net virš 7 milijonų prezervatyvų. Įspūdinga, tiesa?

4. Keturi skirtingi prezervatyvų tipai

Nepaisant to, jog patys populiariausi prezervatyvai yra lateksiniai, galima rasti ir dar tris populiariausias jų rūšis. Tiems, kas yra alergiški lateksui, yra siūlomi prezervatyvai, pagaminti iš poliuretano ar poliizopreno. Šios medžiagos žinomos kaip mažiau alergizuojančios. Tuo tarpu visiems, siekiantiems natūralumo, yra alternatyva – prezervatyvai, gaminami iš ėriuko žarnos. Nors jais sukuriamas didesnis jautrumas ir potyriai tampa intensyvesni, reiktų žinoti, jog šie prezervatyvai neapsaugo nuo lytiniu būdu pernešamų ligų taip gerai, kaip įprasti prezervatyvai. Vis labiau populiarėja prezervatyvai, kurie skirti ne vyrams, o moterims. Juos ne tik itin patogu naudoti, kadangi gali būti įsidedami į makštį iš anksto, bet taip pat dažnai jie atneša dar nepatirtus, stipresnius pojūčius vyrams, kas, neabejotinai, seksualinį gyvenimą praturtina naujomis spalvomis.

3. Moterys prezervatyvų pirkime neatsilieka nuo vyrų

Seniai baigėsi tie laikai, kai prezervatyvai – tik vyrų atsakomybė. Dabar tiek vyrai, tiek moterys yra suinteresuoti savo seksualine sveikata. Tai galima matyti iš to, jog net 40 proc. visų prezervatyvų nuperka moterys. Visa tai – itin pagirtina, kadangi ir seksas, ir kontracepcija yra dviejų žmonių reikalas, į kurį reikia žvelgti atsakingai.

2. Prezervatyvų kokybės testas elektra

Prieš prezervatyvams iškeliaujant iš gamyklos, kiekvieną kartą yra atliekamas jų patikrinimas. Testas vykdomas per prezervatyvą leidžiant stiprią elektros srovę, taip įsitikinant, ar prezervatyve nėra pažeidimų ar skylučių. Kadangi lateksas pasižymi izoliacinėmis savybėmis, esant sveikam prezervatyvui, srovė juo neteka.

1. Efektyvumas – nešimtaprocentinis

Jei naudojate prezervatyvus idealiai pagal instrukciją kiekvieną kartą, kai mylitės, jie bus 98 proc. efektyvūs apsaugant nuo neplanuoto neštumo. Deja, žmonės nėra idealūs, todėl realiame gyvenime prezervatyvai yra apie 85 proc. efektyvūs – kas reiškia, jog 15 iš 100 moterų, kurios poroje naudoja prezervatyvus kaip vienintelę kontracepcijos priemonę, pastos kiekvienais metais.

Dėl to yra labai svarbu prezervatyvus naudoti teisingai, t.y., atsižvelgti į jų galiojimo laiką bei periodiškai atnaujinti prezervatyvų atsargas, pakelį atplėšti tvarkingai – jokiu būdu ne dantimis – ir nelaikyti prezervatyvo piniginėje ar kišenėje, kur susidarytų didelė trintis. Laikantis visų patarimų, galite būti visiškai ramūs ir toliau mėgautis sekso atnešamais malonumais be papildomų rūpesčių!