„Žalgiris“ turėjo pripažinti Eurolygos čempionų pranašumą

Pirmame kėlinyje Kauno komandą į priekį vedė Edgaras Ulanovas, Ignas Brazdeikis ir Kevarriusas Hayesas, pelnę po keturis taškus – 12:8. I.Brazdeikis dar dukart pataikė iš vidutinio nuotolio, bet po pirmojo kėlinio rezultatas buvo lygus – 16:16.

Lukas Lekavičius smeigė tritaškį, I.Brazdeikis įdėjo iš viršaus, E.Ulanovas įmetė dvitaškį, bet jau teko vytis varžovus – 23:29. I.Brazdeikis taikliai metė iš toli, po puolime atkovoto kamuolio dar vieną dviejų taškų vertės metimą realizavo E.Ulanovas, o skirtumas dar labiau išaugo – 28:38.

Po pertraukos aštuonis taškus iš eilės surinko I.Brazdeikis, o po septynių E.Ulanovo taškų skirtumas sumažėjo – 43:46. I.Brazdeikis įmetė baudos metimą, Achille Polonara realizavo du, o Tomas Dimša taikliai atakavo iš toli – 49:55.

Dvitaškį įmetė T.Dimša, penkiais taškais pasižymėjo Rolandas Šmitas, o I.Brazdeikis taikliai metė iš toli – 59:69. Po metimą iš po krepšio įmetė K.Hayesas ir T.Dimša, penkis taškus pridėjo L.Lekavičius, o po Arno Butkevičiaus baudų metimų komandas skyrė vos du taškai – 70:72. Tiesa, per likusią pusantros minutės, kauniečiai taškų nepelnė ir pripažino Eurolygos čempionų pranašumą – 70:80.

„Žalgiris“: I.Brazdeikis 25, E.Ulanovas 15 (2 per. kam.), L.Lekavičius 8, T.Dimša 7, K.Hayesas 6 (6 atk. kam., 2 blk., 2 per. kam.), R.Šmitas 5, A.Polonara 2, A.Butkevičius 2 (2 per. kam.), D.Giedraitis 0, L.Birutis 0, K.Lukošiūnas 0.

„Anadolu Efes“: W.Clyburnas 19, B.Dunstonas 12.