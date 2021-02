„Žalgirio“ varžovams virusas smogė skaudžiau

Šiandien Serbijos krepšinio čempionai Kaune išmėgins jėgas su „Žalgiriu“. Tai bus Eurolygos turnyro 24-o turo mačas, dėl COVID-19 protrūkio Belgrado ekipoje neįvykęs numatytą dieną – vasario 4-ąją, todėl perkeltas į vasario 23-iąją.

Pirmo rato dvikovą pernai spalio 13-ąją Serbijos sostinėje 75:69 laimėjo žalgiriečiai.

„Crvena zvezda“, vis dar jaučianti koronaviruso pasekmes, per 25-o turo rungtynes savo arenoje 75:76 pralaimėjo Sankt Peterburgo „Zenit“ krepšininkams. Belgradiečių gretose nebuvo infekuotų amerikiečių Corey Waldeno ir Langstono Hallo, kamerūniečio Landry Nnoko, ispano Quino Colomo ir sudaniečio Duopo Reatho bei su vyriausiuoju treneriu Dejanu Radonjičiumi konfliktavusio amerikiečio Johny O'Bryanto, todėl mačui įregistruoti jaunimo ekipos žaidėjai Nikola Šaranovičius ir Milutinas Vujičičius. Su „Zenit“ žaidė tik vienas „Crvena zvezda“ legionierius – JAV krepšininkas Jordanas Loydas (jis buvo rezultatyviausias – surinko 21 tašką).

Serbijos krepšinio ekspertų, sirgalių nuomonės sutapo: tvirtą charakterį pademonstravusi Belgrado komanda parodė, kad būtų pakankamai konkurencinga Eurolygoje ir be užsienio žaidėjų pagalbos, atstovaujama vien savo šalyje išugdytų krepšininkų.

Į portalo „Telegraf“ klausimą, ar šiuo metu „Crvena zvezda“ žaidimas nenukentėtų, jeigu ekipoje būtų tik vienas-du legionieriai, teigiamai atsakė 76 proc. apklaustųjų.

„Nepaisydami koronaviruso padarytų nuostolių, mūsų varžovai labai gerai sužaidė su „Zenit“ komanda. Pirmiausia pažymėčiau jų pastangas organizuojant savo gynybą“, – vakar sakė „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Martinas Schilleris.

Jis tikisi, kad jau galės rungtyniauti COVID-19 įveikęs Lukas Lekavičius.

„Turint galvoje, kad Lukas nežaidė daugiau nei dešimt dienų, per treniruotes atrodė neblogai. Be to, jis padirbėjo individualiai. Esame nusiteikę optimistiškai, Lukas bus mums naudingas per varžybas“, – kalbėjo M.Schilleris.

L.Lekavičiui koronavirusas buvo diagnozuotas vasario 5-ąją.

Turnyro lentelė

1. „Barcelona“ 18 7 +189

2. „AX Armani Olimpia“ 16 8 +104

3. CSKA 16 8 +104

4. „Real“ 15 10 +58

5. „Bayern“ 15 10 +36

6. „Fenerbahce“ 15 10 +14

7. „Zenit“ 14 9 +60

8. „Anadolu Efes“ 14 10 +84

9. „Žalgiris“ 13 11 +12

10. „Valencia“ 13 12 -12

11. „Baskonia“ 12 13 +54

12. ASVEL 11 14 -63

13. „Olympiakos“ 11 14 -55

14. „Maccabi“ 10 13 +1

15. „Panathinaikos“ 9 14 -32

16. ALBA 8 17 -148

17. „Crvena zvezda“ 7 17 -103

18. „Chimki“ 2 22 -303