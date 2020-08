„Žalgirio“ treneris įvardijo prioritetą: pagrindas – gynyba

Praeitą savaitę iš JAV į Lietuvą atvykęs strategas buvo priverstas saviizoliuotis ir laiką leido viešbutyje. Tačiau naujas šalies Vyriausybės nutarimas profesionaliems treneriams ir krepšininkams leido nutraukti saviizoliaciją tuo atveju, jei jų Lietuvoje atliktas COVID-19 testas yra neigiamas.

"Iš JAV atvykau su neigiamu testu, lietuviškasis taip pat buvo toks pats, tad džiaugiuosi ištrūkęs iš karantino", – interviu "Žalgirio TV" sakė M.Schilleris.

38-erių metų austras susitiko su savo kolegomis iš "Žalgirio" trenerių štabo ir žaidėjais, apžiūrėjo Kauno areną.

"Keliaudamas iš Solt Leik Sičio bendravau su kiekvienu "Žalgirio" krepšininku. Su treneriais pirmiausia išsiaiškinome, kaip organizuosime pasirengimą sezonui, ir tai išsprendėme gana greitai, – pasakojo M.Schilleris. – Komandą sudarys sportinės karjeros viršūnę pasiekę arba jos dar tik siekiantys žaidėjai, todėl motyvacijos lygis turėtų būti aukštas, prie to prisidės ir lyderiai Paulius Jankūnas, Artūras Milaknis. Be to, turime ir itin jaunų, bet talentingų žaidėjų. Manau, kad šis mišinys – labai intriguojantis."

Komandą sudarys sportinės karjeros viršūnę pasiekę arba jos dar tik siekiantys žaidėjai, todėl motyvacijos lygis turėtų būti aukštas.

Paklaustas apie būsimą žaidimo filosofiją, "Žalgirio" vyriausiasis treneris buvo atviras: ji remsis europietiškojo ir amerikietiškojo krepšinio mokyklų patirtimi.

"NBA žemesnėje G lygoje dirbau su Jutos klubo antrine ekipa "Salt Lake City Stars", mūsų programa buvo europietiškiausia. Pagrindas turi būti gynyba, tačiau ne vien tai, nes krepšinis – ne futbolas, kur rungtynės gali baigtis lygiosiomis. Statistiškai anksčiau mano komandos pasižymėjo labai gera gynyba, todėl tikiuosi, kad ir Kaune pavyks pradėti būtent nuo to", – dėstė M.Schilleris.

Ruoštis sezonui "Žalgirio" komanda pradės rytoj.