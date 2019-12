„Žalgirio“ naujokai vienbalsiai kartoja: sistema – ne problema

Tradicinė pastaruoju metu tampa ir „Žalgirio“ rungtynių baigtis – septyni iš eilės pralaimėjimai yra didžiausia kauniečių duobė Eurolygoje nuo 2014 metų pradžios.

Krepšininkai, kurie lieka pabendrauti rūbinėje, pripažįsta, kad ir jų atsakymai kartojasi. Pirštais badoma į tų pačių detalių neišpildymą ir taisyklių nesilaikymą.

„Mes kartojame tą patį per tą patį, bet kaip komanda ir kiekvienas atskirai turime sutvarkyti tam tikrus dalykus, – sakė Nigelas Hayesas. – Taisyklės čia išdėstytos, disciplina yra, gauname aiškų žaidimo planą. Mums tiesiog reikia visa tai išpildyti.“

„Viskas sueina į dėmesį detalėms, – pritariamai teigė K.C. Riversas. – Turime laikytis scenarijaus, o ne prisikurti savo scenarijų. Turime patikėti rungtynių planu, patikėti sistema ir judėti pirmyn.“

Žodis „sistema“ tą vakarą rūbinėje skirtingų žaidėjų buvo pakartotas ne kartą ir visi jie sakė tą patį – su trenerio žaidimo schemomis nėra nieko blogo, tik jos neišpildomos.

„Turime žaisti fiziškiau ir tiesiog privalome laikytis žaidimo plano. Tol, kol tai darome, sistema veikia, ji veikė visą laiką, kol čia dirbo Šaras ir treneris D. (Maskoliūnas) Sistema nėra problema. Problema yra jos išpildymas“, – aiškino Jockas Landale’as.

„Nuo tada, kai atvykau čia, kalbame apie dėmesį detalėms. Mes visi darome klaidas, bet turime kreipti dėmesį į detales. Tie maži dalykai mus baudžia, taip nutiko ir šįvakar“, – sakė K. C. Riversas.

„Žalgiris“ penktadienio dvikovoje su „Valencia“ per pirmus du kėlinius surinko 48 taškus, tačiau įstrigo trečiajame ketvirtyje, kai tepelnė 9, ir varžovai ėmė tolti.

„Valencia“ per šį ketvirtį realizavo 5 tolimus metimus, o ypatingai baudė Louisas Labeyrie, per visas rungtynes pataikęs 4 tolimus metimus iš 5 ir pelnęs 22 taškus. Prieš tai per visą sezoną jis buvo realizavęs vos vieną tritaškį iš 9.

Apskritai kauniečiai praleido 86 taškus ir tai buvo antras blogiausias jų rezultatas šį sezoną.

„Kai žiūrime video, treneris visada pasako, kad tam tikras kiekis taškų buvo praleista dėl to, kad nesilaikome taisyklių, – sakė N. Hayesas. – Aišku, norėtumei, kad komanda nepraleistų nė vieno taško, bet reikia bent eliminuoti taškus, kurie būna dėl komandos taisyklių nesilaikymo.

Jie per daug taškų pelnė dėl mūsų klaidų, o ne dėl to, kad kažką darytų geriau už mus. Mes nesekėme taisyklų ten, kur turėjome.“

Išsiveržę į priekį 56:55, „Valencia“ krepšininkai pirmavo iki pat paskutinės mačo sekundės. „Žalgiris“ ketvirtajame kėlinyje smuko į tokią duobę, kad jų deficitas pasiekė 13 taškų, o nepasitikėjimas savo veiksmais buvo akivaizdus.

Anot J. Landale’o, jo komandai galvojimas apie esamą situaciją kaip reikiant kerta per galvą.

„Kai esi tokioje duobėje, pradedi jaudintis, – sakė J. Landale’as. – Po kiekvieno pralaimėjimo galvoju, ką galėjome padaryti geriau, galbūt tai mano kaltė ir taip toliau... Mes negalime to daryti, negalime leisti mintims pabėgti nuo mūsų tikslo. Turime susikaupti ir toliau kautis.“

Keturi iš septynių „Žalgirio“ pralaimėjimų per šią septynių nesėkmių seriją buvo patirti minimaliais skirtumais – keturiais ar mažiau taškų.

Visgi tai – mažai guodžia. „Žalgiris“ tapo pirmąja komanda, šį sezoną pasiekusia 10 pralaimėjimų ribą, ir stebuklingų vaistų pataisyti situaciją nesimato.

Kitą savaitę kauniečių laukia dvikova su Eurolygos lydere, Stambulo „Anadolu Efes“, ir aštuonete esančia Maskvos srities „Chimki“.

Anot N. Hayeso, reikia tinkamai žaisti abejose aikštės pusėse ir tik taip galima tikėtis gerų rezultatų.

„Kaip ir visi didieji treneriai, Šaras sako, kad svarbiausia yra tai, kaip žaidi: jeigu darai gerus dalykus vienoje aikštės pusėje, kitoje viskas seksis savaime ir atvirkščiai, – kalbėjo N. Hayesas. – Puolimas yra sklandus ir atrodo geriau, kai mes apsiginame. O apsiginame tada, kai žaidžiame pagal savo taisykles ir principus. Kai tai padarome, puolimas tampa lengvesnis. Turime pasirūpinti, kad tokių atkarpų turėtume daugiau.“