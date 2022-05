Stabilesnį „Lietkabelį“ matantis G. Žibėnas apie finalą: šansas tikrai yra

Vilniečiai 87:77 triumfavo Šiauliuose ir laimėjo pusfinalio seriją 3-1.

Žibėnas spaudos konferenciją pradėjo nuo pagyrų savo trenerių štabui.

„Visų pirma, sveikinimai žaidėjams, – sakė „Ryto“ treneris. – Kai jie žaidžia kartu, jie yra neįtikėtini. Taip pat sveikinimai trenerių štabui, noriu pabrėžti didelį Georgio Dedo darbą kiekviename mače. Aišku, niekas nesibaigė, mes tą indėlį turėsime toliau, bet kiekvieną dieną jis pilnas idėjų. Taip pat Gustą Maskoliūną norėtųsi pasveikinti, jis jau dabar galėtų dirbti kiekvienoje komandoje aukščiausio lygio asistentu. Norėčiau asmeniškai pasveikinti Tadą Jackūną, nes lemiamoje sezono atkarpoje turime sveikus žaidėjus.

Labiausiai norėčiau žaidėjams palinkėti per laisvesnes dienas kuo geriau pailsėti ir finalo serijoje išlikti sveikiems. Tai yra svarbiausia. Jei būsime sveiki, bus įdomus finalas.“

Žibėno treniruojamas „Rytas“ pernai pusfinalyje 3-0 įveikė „Lietkabelį“, tačiau finalo serijoje neįstengė pasipriešinti žaliai baltų galybei – 0-3.

Šiemet atkrintamosiose vilniečiai patyrė du pralaimėjimus, tačiau šeši laimėjimai garantavo Žibėnui ir kompanijai vietą finale.

„Ne man spręsti apie savo darbą, bet esmė, kad antras finalas, gal įgavau patirties, – apie asmeninį džiugesį dėl finalo kalbėjo Žibėnas. – Galbūt neteisingai sureagavome į pasiekimą pernai po pusfinalio, šiek tiek apsidžiaugėme per daug. Šiemet jaučiame, kad čempionatas gali baigtis visaip. Tikrai nesiruošiame švęsti, perspėjome ir žaidėjus, kad skirtų laiką poilsiui. Turime kibti į darbus ir pasiruošti finalui. Žengsime į finalą, atiduosime visą save, nes jaučiame, kad šansas tikrai yra.“



„Ryto“ varžovu finale bus arba „Lietkabelis“, arba „Žalgiris“. Panevėžiečiai šeštadienį gali sukurti istoriją, nes pirmauja serijoje 2-1.

„Abi komandos stiprios, tegul išsiaiškina tarpusavyje, – paklaustas apie pusfinalį atsakė Žibėnas. – Gal „Lietkabelis“ žaidžia stabiliau, bet „Žalgirio“ nereikia nurašyti. Niekas dar nebaigta ir, manau, tą rytojaus rungtynės ir parodys.“

„Mes matome kaip Lietkabelis žaidžia visą sezoną, stabilumas tikrai pagirtinas, – pridėjo „Ryto“ strategas. – „Žalgiris“ gali sužaisti aukšto lygio, kokybiškas rungtynes, bet to stabilumo neranda.“

Kalbėdamas apie rungtynes, Žibėnas išskyrė savo auklėtinių darbą prie savojo krepšio. „Rytas“ antroje pusėje praleido 34 taškus, kai pirmoje – 43.

„Manau, kad kontroliavome rungtynes per gynybą. Pirmoje rungtynių pusėje taip neatrodė dėl to, kad puolime neradome kantrybės, nebuvome stiprūs su kamuoliu. „Šiauliai-7bet“ žaidė iš mūsų klaidų atviroje aikštelėje, pelnė pigesnius taškus. Antroje pusėje išvengėme klaidų ir tikrai juos sustabdėme su keliomis skirtingomis gynybomis. Visą seriją kontroliavome per gynybą, išskyrus antrajame mače. Šiandien mes kritome ant niekieno kamuolio. Matėte, kai liko minutė, vis tiek žaidėjai krito, aukojosi. Aišku, yra mėlynių, bet tokia kaina“, – sakė Žibėnas.

Kennethas Smithas nugalėtojams surinko 21 tašką, pataikęs 6 iš 13 tritaškių. Amerikietis atkovojo 6 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 5 kartus suklydo bei užfiksavo 16 naudingumo balų.

Per pastaruosius du mačus su šiauliečiais amerikietis sušveitė net 10 tritaškių. Ar tai – kažkas naujo?

„Smithas visą karjerą nuo pat studijų laikų buvo tas, kuris darė kitus geresniais. Kuo jis suspindo šiemet – tapo rungtynių faktoriumi, kuris gali spręsti rungtynių baigtį. Džiaugiamės, kad jis žengė tokį žingsnį mūsų komandoje. Reiškiasi, kad jam kažkas čia tiko“, – kalbėjo Žibėnas.

„Rytas“ šiame mače nuo suolo nepakėlė Luko Ulecko, tačiau „Ryto“ treneris tikino, kad tai – taktinis sumanymas.

„Tai yra atkrintamosios. Galbūt kartais panaudosime ir dar mažiau žaidėjų“, – užbaigė treneris.