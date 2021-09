Lėtai įsibėgėję čempionai vargo su „Lietkabeliu“

„Dabar yra tas sezono metas, kai „Žalgirį“ galima pagauti“, - pareiškė Kristupas Žemaitis. Buvęs Kauno klubo auklėtinis, dabar vilkintis „Lietkabelio“ marškinėliais buvo teisus. Savo žaidimo dar ieškantys žalgiriečiai tik po atkaklaus mūšio sugebėjo pavyti ir aplenkti panevėžiečius.

Praėjusio sezono bronzos medalininkai iš Aukštaitijos rungtynes pradėjo be baimės ir per didelės pagarbos favoritams. Pirmąjį ketvirtį „Liekabelis“ laimėjo 17:16. Po lygaus antrojo kėlinio kauniečiai ėmė klimpti šeimininkų gynybos užkardose. Ypač daug problemų iškilo „Žalgirio“ atakų lyderiui Emanueliui Mudiay. Iš viso per kėlinį svečiai sukrapštė tik 11 taškų. Tuo tarpu „Lietkabelis“ padidino apsukas. Kasparas Bėrzinis pataikė tritaškį, dar įspūdingiau aidint sirenai iššovė Nikola Radičevičius ir likus paskutinėms 10 min. Panevėžiečiai jau turėjo 7 taškų persvarą,

paskutiniame ketvirtyje padidėjusią iki dviženklės – 57:47.

Tačiau šis pavojingas signalas privertė žalgiriečius sukrusti, o jų treneris mėgino ieškoti ginklų puolime. Juo tapo tolimi metimai. Latvis Janis Strelniekas atakuodamas nuo tritaškio išprovokavo pražangą ir pataikė visus tris baudos metimus. Kitoje atakoje Artūras Milaknis jau pats įsūdė tritaškį, o dar sykį apsigynus iš toli bombą smeigė L. Lekavičius. Po tokio spurto komandas skyrė tik taškas (56:57). Panevėžiečiai dar kurį laiką laikėsi ant vandens „Žalgirio“ klaidų dėka, bet jų pastangas nubraukdavo taškais pratrūkęs L. Lekavičius, kuris iki ilgosios pertraukos nebuvo pelnęs nė taško.

Po Dovydo Giedraičio ir Džordže Gagičiaus dvitaškių „Lietkabelis“ išsiveržė į priekį 69:67, bet L.Lekavičius sudėtingu metimu iš vidutinio nuotolio vėl išlygino 69:69. Panevėžiečiai suklydo puldami, o likus 48 sek. J. Strelniekas vėl pataikė du baudos metimus (iš viso 9 iš 9). Šeimininkai bandė gelbėtis, bet vėl nesulaikė L. Lekavičiaus, baudos metimais užfiksavusio galutinį rezultatą - 73:69.

Nugalėtojams daugiausia taškų pelnė J. Strelniekas (18). Latvis, pataikęs 3 iš 5 tritaškių, atliko ir 7 rezultatyvius perdavimus. Lukas Lekavičius pridūrė 14 taškų, Joffrey Lauvergne’as (7 atk. kam.) ir Nielsas Giffey (6 atk. kam.) – po 9, Joshas Nebo 8 (6 atk. kam.).

„Lietkabeliui“ daugiausia įmetė K.Žemaitis (12 tšk.) ir Vytenis Lipkevičius (11). Džordže Gagičius (7 atk. kam.), Nikola Radičevičius (4 rez. perd.) ir Kasparas Bėrzinis – po 8.