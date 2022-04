S. Larkino ir V. Micičiaus šou užkurtas „Anadolu Efes“ – per žingsnį nuo finalo ketverto

Ilgą laiką įvykius aikštėje kontroliavęs Stambulo „Anadolu Efes“ ketvirtajame kėlinyje buvo atsidūręs besivejančių vaidmenyje, tačiau galiausiai pasiekė pergalę ir atsidūrė per žingsnį nuo finalo ketverto.

Ergino Atamano auklėtiniai po permainingos kovos 77:65 (25:17, 17:18, 17:21, 18:9) privertė pasiduoti Milano „Armani Exchange“ ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį – 2-1.

Ketvirtosios ir galbūt lemiamos serijos rungtynės Stambule bus žaidžiamos ketvirtadienį.

Likus žaisti 5 minutes Devonas Hallas tritaškiu išvedė svečius į priekį (63:61), tačiau tuomet sekė Adrieno Moermano dvitaškis ir Tiboro Pleisso du taškai su pražanga, o kertinį dūrį Italijos klubui sudavė Shane'o Larkino ir Vasilije Micičiaus tritaškiai – 72:63.

S. Larkinas per pirmuosius du kėlinius pelnė 2 taškus, o per paskutines tris rungtynių minutes surinko 8 ir mačą baigė turėdamas 16 savo sąskaitoje (1/2 dvit., 4/7 trit., 2/2 baud.). Jis per 37 minutes atkovojo 4 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo tiek pat pražangų ir surinko 24 naudingumo balus.

Antrajame ketvirtyje šeimininkai buvo įgiję 14 taškų pranašumą (42:28), bet Ettores Messinos auklėtiniai po pertraukos ženkliai pagerino gynybą ir grįžo į rungtynes, kuriose viskas sprendėsi paskutinėmis minutėmis.

Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo V. Micičius, pelnęs 20 taškų (7/8 dvit., 2/8 trit.). Serbas per 32 minutes atkovojo 2 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus suklydo ir surinko 17 naudingumo balų. Ketvirtajame kėlinyje jis pridėjo 5 taškus.

Milano ekipos gretose išsiskyrė D. Hallas, kurio sąskaitoje per 33 minutes buvo 16 taškų (2/3 dvit., 3/6 trit., 3/3 baud.), 3 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 22 naudingumo balai.

„Anadolu Efes“: Vasilije Micičius 20 (7/8 dvit., 2/8 trit., 5 rez. perd.), Tiboras Pleissas 17 (4/6 dvit., 2/4 trit., 5 atk. kam.), Shane'as Larkinas 16 (4/7 trit., 5 rez. perd.), Adrienas Moermanas 8 (4/4 dvit., 5 atk. kam.).

„Armani Exchange“: Devonas Hallas 16 (3/6 trit., 5 rez. perd.), Jerianas Grantas 11 (3/3 trit.), Sergio Rodriguezas (1/7 trit., 4 kld.) ir Shavonas Shieldsas (2/8 dvit., 1/5 trit., 6 atk. kam., 4 per. kam.) po 9, Benjaminas Bentilas8 (0/5 trit., 3 per. kam.).