„Ryto“ pasirengimo cikle rezultatyviausiai rungtyniavo D. Sirvydis

Vilniaus „Ryto“ krepšininkai, užbaigę priešsezoninių pasirengimo rungtynių ciklą, treniruotėse dėlioja paskutinius akcentus prieš šeštadienį Vilniuje vyksiantį „Betsafe-LKL“ sezono atidarymo mačą prieš Pasvalio „Pieno žvaigždes“. Per šešerias sužeistas rungtynes Vilniaus komanda iškovojo 4 pergales, o du kartus suklupo.

Vilniaus komandai permainingai klostėsi pasirengimo ciklo pradžia. Pirmame pasirengimo ciklo mače „Rytas“ 84:103 nusileido Minsko „Tsmoki“ ekipai. Šiose rungtynėse rezultatyviausiai žaidė Martynas Echodas, surinkęs 19 taškų.

Vėliau „Rytas“ 103:68 nugalėjo Maskvos „Runa Basket“ komandą, o į pirmąją pergalę vilniečius vedė 22 taškus pelnęs Eimantas Bendžius.

Antrąją nesėkmę vilniečiai patyrė paskutinėmis rungtynių sekundėmis 86:87 nusileidę Alytaus „Dzūkijai“. Vilniaus komandos dvikovoje su dzūkais neišgelbėjo ir puikus Deivido Sirvydžio bei Mindaugo Girdžiūno, atitinkamai surinkusių 25 ir 23 taškus, pasirodymas.

Ketvirtajame ikisezoniniame mače „Rytui“ jau dirigavo iš pasaulio čempionato Kinijoje grįžęs vyriausiasis treneris Dainius Adomaitis, o prie komandos prisijungė ir įžaidėjas Tu Holloway. Saratovo „Avtodor“ komanda buvo patiesta 76:72. Rezultatyviausiai ir vėl žaidė D. Sirvydis, pelnęs 16 (4/8 trit.) taškų, o Holloway debiutavo pelnydamas 11 taškų.

Po dienos vykusiame susitikime „Rytas“ 78:74 įveikė Roberto Štelmaherio treniruojamus Talino „Kalev/Cramo“ krepšininkus. Rezultatyviausiai Vilniaus ekipoje žaidė Evaldas Kairys, pelnęs 16 taškų (7/11 dvit.).

Paskutinėje pasirengimo dvikovoje prieš „Astana“ klubą iš Kazachstano, „Rytas“ pagaliau žaidė pilnos sudėties. Prie komandos prisijungė su Lietuvos rinktine pasaulio čempionate žaidęs Arnas Butkevičius. „Rytas“ įveikė „Astanos“ klubą 100:76. Rezultatyviausias dar kartą buvo D. Sirvydis, surinkęs 16 (4/7 trit.) taškų. Kairys pelnė 13 (4/4 dvit.), Mindaugas Girdžiūnas, Eimantas Bendžius ir Cameron Bairstow – po 10, Arnas Butkevičius, Dovis Bičkauskis – po 9 taškus.

Priešsezoniniuose susitikimuose „Ryto“ gretose rezultatyvumu išsiskyrė D. Sirvydis, rinkęs vidutiniškai po 13,3 taško per susitikimą ir tritaškius realizavęs 40 proc. taiklumu. Girdžiūnas pridėjo po 12 taškų, o komandos kapitonu išrinktas Eimantas Bendžius varžovams atseikėdavo po 11 taškų per susitikimą. Pastebimi aikštėje buvo ir komandos aukštaūgiai: Kairys pelnė po 10,5 taško per rungtynes, Martynas Echodas – po 9,5, o Cameronas Bairstow – po 9. Kairys iš dviejų taškų zonos atakavo 72 proc. tikslumu.

Echodas ir Bairstow draugiškose rungtynėse geriausiai grūmėsi po krepšiais, per rungtynes vidutiniškai atkovodami po 6,3 kamuolio.

Praėjusio LKL sezono rezultatyvių perdavimų karalius Dovis Bičkauskis per ikisezoninius susitikimus atliko po 3,8 rezultatyvaus perdavimo. Neblogai komandos draugams asistavo ir Mindaugas Girdžiūnas, vidutiniškai atlikdamas po 3,3 rezultatyvaus perdavimo.