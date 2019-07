R. Kurtinaičio akivaizdoje jauniai įveikė latvius

Pirmoji susitikimo dalis vyko taškas į tašką, o pergalingą pranašumą aikštelės šeimininkai įgijo antroje rungtynių dalyje, kurią laimėjo rezultatu 49:33.

Šią dvikovą salėje stebėjo Maskvos srities „Chimki“ vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis.

Lietuva U18: A.Marčiulionis 15 (5 at. kam., 4 rez. perd., 2 per. kam.), Ą.Tubelis 13 (6 at. kam.), A.Šimonis 11, E.Jermolajevas 10 (7 at. kam.).

Latvija U18: K.Kilpas ir E.Ramza po 14, K.Strautmanis 13, J.Bekas ir R.Berze po 11.

Ketvirtadienį šios ekipos susitiks dar kartą. Rungtynių pradžia 14 valandą, jos vyks krepšinio mokykloje „Žalgiris“ (Pašilės g. 41, Kaunas).