Prasideda Eurolygos tiesioginės transliacijos

Prieš rungtynes, per pertrauką ir po rungtynių LRT žiūrovų lauks specialios laidos, kuriose bus kalbinami krepšinio specialistai, treneriai ir patys žaidėjai. Pirmasis svečias laidoje bus krepšinio treneris Tomas Purlys.

„Po 12 metų pertraukos Lietuvos krepšinio sirgaliai Eurolygos rungtynes jau galės stebėti tiesiogiai ir nemokamai. Be to, transliacijos nebus pertraukiamos reklamomis. Vienintelis dalykas, ką sirgaliai matys prieš varžybas ir po jų, – tai kelios Eurolygos oficialių rėmėjų užsklandos, kurias LRT privalo parodyti pagal įsipareigojimus Eurolygai. Taip pat bus rodoma ir vieno lietuviškų transliacijų rėmėjo užsklanda. Tačiau jos nei varžybų, nei minutės pertraukėlių netrikdys“, – atkreipia dėmesį LRT sporto redakcijos vadovas Ramūnas Grumbinas.

Nuo spalio iki gegužės mėnesio LRT tiesiogiai transliuos daugiau nei 40 reguliariojo Eurolygos sezono rungtynių – septyniolika namuose ir Septyniolika išvykose žaidžiamas „Žalgirio“ rungtynes, taip pat atkrintamąsias rungtynes bei Eurolygos finalo ketverto turnyrą.

Be to, pagal sutartį su Eurolyga LRT taip pat transliuos ir svarbiausias antro pagal pajėgumą Europos klubinio krepšinio turnyro – Europos taurės – rungtynes.

Lietuvos krepšinio mėgėjai matys ne tik visas Panevėžio „Lietkabelio“ rungtynes šiame turnyre, bet ir atkrintamąsias varžybas bei finalą – iš viso daugiau nei dešimt rungtynių.

Rungtynės bus transliuojamos tiesiogiai per LRT, kai per savaitę bus transliuojamos dvejos rungtynės, antrosios, vykstančios ne Lietuvoje, bus tiesiogiai transliuojamos per LRT PLIUS ir portale LRT.lt, o jų vaizdo įrašus bus galima pasižiūrėti LRT mediatekoje.

Laida „Eurolyga per LRT“ bus rodoma nuo 20.35 val., rungtynės – nuo 20.45 val.

Rungtynes ar jų įrašus LRT portale ir mediatekoje bus galima stebėti prie portalo prisijungus iš Lietuvos teritorijos.