Pralaimėjimai repeticijose krepšininkų negąsdina

„Draugiškos rungtynės tam ir skirtos, kad pamatytume, ko trūksta. Per treniruotes vieni prie kitų priprantame ir atrodo, kad viskas vyksta puikiai, bet varžybose paaiškėja, kad dar daug ką reikia tobulinti“, – teigė Artūras Milaknis. Kauno „Žalgirio“ senbuvio žodžiai puikiai tinka visoms LKL ekipoms.

M.Blaževičius – ant suolo

Lietuvos krepšinio lygos sezonui besirengiantys klubai didina apsukas ir vis intensyviau rengia repeticijas. Kauno „Žalgirio“ krepšininkai savaitgalį patyrė jau antrąją nesėkmę kontrolinių rungtynių cikle. Martino Schillerio auklėtiniai 80:82 (20:14, 15:27, 25:23, 20:18) nusileido Panevėžio „Lietkabelio“ komandai.

Atkaklaus mačo Kaune baigtis sprendėsi paskutinėmis akimirkomis. Šeimininkų gynėjas Lukas Lekavičius prieš pat sireną galėjo išlyginti rezultatą, bet jo šūvis tikslo nepasiekė. Nepaisant to, L.Lekavičius su 14 taškų tapo rezultatyviausiu žalgiriečiu. Atletiškasis puolėjas iš JAV Joshas Nebo pridūrė 13 taškų (4/5 dvitaškių) ir 7 atkovotus kamuolius. Vidurio puolėjas iš Prancūzijos Joffrey Lauvergne – 12, latvis Janis Strielniekas – 11 taškų (3/6 tritaškių). 17 min. aikštėje praleidęs įžaidėjas iš NBA Emmanuelis Mudiay surinko tik 5 taškus, bet metimais nepiktnaudžiavo (2/2 dvitaškių). Kitas naujokas Nielsas Giffey per tiek pat laiko pelnė 2 taškus, o Tyleris Cavanaugh per 14 min. – 5 taškus. Įdomu, kad M.Schilleris nė akimirkai į aikštę neišleido perspektyvaus vidurio puolėjo Mareko Blaževičiaus ir gynėjo Karolio Lukošiūno.

Nugalėtojų gretose naujokai buvo pastebimiausi. Puolėjas Gediminas Orelikas sąskaitą papildė 16 taškų, Kristupas Žemaitis – 14, Dovydas Giedraitis – 13.

Iškrito iš rikiuotės

Rungtynėse Kaune žalgiriečius palaikė prieš dešimtmetį klubui atstovavęs puolėjas iš JAV Sonny Weemsas ir ilgametis komandos treneris Gintaras Krapikas.

„Dar daug žaidimo broko, nesusikalbėjimo, bet toli siekiančių išvadų negalima daryti. Yra daug naujokų, jiems reikia priprasti prie naujų sistemų. Puolimui atsiliepia tai, kad pasikeitė daug gynėjų grandies žaidėjų, o gynyboje reikia pasitempti visai komandai, nes čia labai svarbu darnūs viso penketo veiksmai“, – dėstė A.Milaknis.

Mače su „Lietkabeliu“ kauniečiams negalėjo padėti kartu su pagrindinės komandos krepšininkais pasiruošimą sezonui pradėję Mantas Rubštavičius ir Dominykas Stenionis. Perspektyvūs gynėjai iš rikiuotės iškrito dėl treniruotėje patirtų traumų. M.Rubštavičius koją susižeidė gynybinės situacijos metu susidūręs su komandos draugais. Devyniolikmečiui įtariamas kelio raiščių patempimas. Vos po kelių minučių nelaimė ištiko ir D.Stenionį, kuris grįždamas į gynybą kryptelėjo koją. Devyniolikmečiam gynėjui konstatuotas padikaulio lūžis. Jam artimiausiu metu bus atlikta operacija, po kurios paaiškės, kiek laiko jis turės praleisti be kamuolio.

Kitas rungtynes LKL čempionai žais trečiadienį namuose su Lietuvoje stovyklaujančia Krasnodaro „Lokomotiv“ ekipa, kuriai prieš keletą dienų nusileido 87:88.

Net atletiškasis J.Nebo pajuto kovų su vietiniais varžovais kietumą, o P.Jankūno paakį papuošė mėlynė. (BC Žalgiris nuotr.)

Lopo spragas

Su Krasnodaro komanda neseniai žaidė ir LKL sezonui besiruošiantis Klaipėdos „Neptūnas“. Tąsyk klaipėdiečiai rusams nusileido 78:94. Savaitgalį uostamiesčio ekipa namuose 57:77 nepasipriešino Rygos VEF kolektyvui. Tomo Gaidamavičiaus treniruojamoje ekipoje rezultatyviausiai žaidė buvęs dublerių ekipos snaiperis Nojus Mineikis (10 taškų). 9 taškus klaipėdiečiams surinko Matas Jogėla, 8 – Žygimantas Janavičius.

Antrąją repeticiją pasiruošimo cikle sužaidė ir Prienų „Labas GAS“ komanda. Mariaus Leonavičiaus auklėtiniai 91:60 sutriuškino Vilniaus „Perlą-Energiją“. Nugalėtojų gretose labiausiai pasižymėjo buvęs „Žalgirio“ dubleris, klaipėdietis Giedrius Bergaudas. Aukštaūgis pelnė 17 taškų (6/9 dvit., 1/1 trit.) ir atkovojo 6 kamuolius. 15 taškų ir 6 atkovotus kamuolius pridūrė Ignas Sargiūnas, 12 – Jovanas Kljajičius, po 9 – Rapolas Ivanauskas (9 atk. kam.) ir Justinas Jogminas, 8 – Giedrius Stankevičius.

Prieš keletą dienų Prienų komanda papildė aukštaūgių grandį. Prie ekipos prisidėjo 21 metų 207 cm ūgio puolėjas Erikas Venskus. Praėjusį sezoną Panevėžio „Lietkabelio“ komandoje jis pelnydavo vid. po 3,1 taško (44 proc. trit.) ir atkovojo po 1,5 kamuolio.

O pagrindinė Vilniaus „Ryto“ klubo komanda į peržiūrą pasikvietė 22-ejų metų 188 cm ūgio amerikietį TJ Starksą. Šis gynėjas neseniai buvo pasirašęs sutartį su Utenos „Uniclub Casino-Juventus“ klubu, bet ji neįsigaliojo, nes amerikietis laiku nepateikė galiojančio paso ir negalėjo atvykti į Uteną. Vietoj jo uteniškiai pasirinko kitą amerikietį Jayriną Airingtoną.

Bene vėliausiai komandos komplektaciją pradėjusi Alytaus Dzūkija 67:56 palaužė Kauno „Žalgirio“ dublerius. Nugalėtojams daugiausia taškų įmetė Dylanas Frye 21, Justas Furmanavičius 15, Aleksandras Aranitovičius 10.