Po susprogdinto „Real“ – iššūkis Vilniuje

Į pergalę vedė Z.LeDay

Pirmąją sezono pergalę 86:73 kauniečiai iškovojo įspūdingai.

Ilgai pirmavę, bet trečią kėlinį pralaimėję atkarpą 0:10, jie prarado iniciatyvą, o nosį į priekį (50:47) iškišusiems ispanams pasirodė – jau galutinai. Tačiau Šarūno Jasikevičiaus vyrai ir sausakimša "Žalgirio" arena manė kitaip.

Iš pradžių, tarsi perspėdamas varžovus, meksikietis Alexas Perezas švystelėjo savo pirmąjį Eurolygoje taiklų tritaškį. Vėliau estafetę perėmė Zachas LeDay – vien per ketvirtą kėlinį amerikietis suvertė 16 taškų. Vos 202 cm ūgio vidurio puolėjas apgaulingais judesiais klaidino ir naudingiausią "Real" sezono žaidėją Jordaną Mickey, ir už jį kur kas aukštesnį Walterį Tavaresą.

Iš viso Z.LeDay per 27 min. pelnė 26 taškus, pataikęs 9 iš 12 dvitaškių, 1 iš 2 tritaškių ir visus penkis baudos metimus. Be to, kauniečių vedlys devynis kartus atkovojo kamuolį, išprovokavo 5 varžovų pražangas ir surinko 35 naudingumo balus.

Z.LeDay ir jo bendražygių spurtui "Real" žvaigždynas priešnuodžių nerado.

P.Laso neišvengė klaidų

"Pirmoji sezono pergalė svarbi ne tik sportine, bet ir psichologine prasme. Ji rodo, kad "Žalgiris" yra teisingame kelyje. Pirmiausia, patiems žalgiriečiams. Suvokimas, kad galime nukauti net Madrido "Real", mūsiškiams suteiks pasitikėjimo, kuris galėjo susvyruoti per pirmuosius turus, kai apmaudžiai pralaimėta Milano ir Vitorijos klubams, nors pergalės buvo tikrai pasiekiamos", – mintimis su "Kauno diena" dalijosi krepšinio specialistas Rimantas Grigas.

– Iki akistatos su "Real" daugiausia kritikos strėlių smigo į "Žalgirio" legionierius. Kuo paaiškintumėte įspūdingą Z.LeDay ir 15 taškų pelniusio kito aukštaūgio Nigelo Hayeso renesansą?

– Iš tiesų, "Žalgirio" legionieriai didžiąja dalimi ir tempė komandą. Iš lietuvių panašų indėlį įdėjo tik Marius Grigonis ir Edgaras Ulanovas, kitiems sekėsi prasčiau. Bet kai taip žaidžia legionieriai ir kai komanda taip stengiasi gynyboje, kauniečiai tampa sunkiai sustabdomi. Manau, kad jau aiškiai pamatėme, jog legionieriai apsipranta komandoje, integruojasi į "Žalgirio" žaidimo sistemą ir vis aiškiau suvokia trenerio reikalavimus. Todėl jų veiksmuose mažiau pašalinio jaudulio, įtampos, o kai atsipalaiduoji, imi žaisti laisviau, ir rezultatas tampa kur kas geresnis, metimai taiklesni, sprendimai – teisingesni.

– Kita vertus, galbūt "Real" strategas Pablo Laso suklydo prieš Z.LeDay išleidęs mūsų santykinai neaukštam vidurio puolėjui palankius priešininkus?

– Ispanai mačą pradėjo su 220 cm ūgio milžinu W.Tavaresu, tačiau šis sprendimas nepasiteisino. Taškus rinko N.Hayesas bei kiti W.Tavareso oponentai. Antrojoje dalyje "Real" gretose daugiau žaidė J.Mickey, bet ir šis, žemesnis "centras", pasirodė esąs parankus Z.LeDay žaidimo manierai. Amerikietis tuo puikiai naudojosi.

– Pagaliau savo pirmuosius taškus Eurolygoje surinko ir meksikietis A.Perezas. Galbūt jį ir kitus legionierius trikdo didžiuliai sirgalių lūkesčiai bei savotiškas psichologinis spaudimas?

– Tokių aistruolių, kokie renkasi "Žalgirio" arenoje, gali pavydėti bet kuri Europos komanda. Sirgaliai tam ir yra, kad nuolat stumtų savo komandą į priekį, laiku įspirtų į tam tikrą vietą. Jie nusipelno tokios teisės, nes sausakimšai užpildo areną ir nuoširdžiai palaiko "Žalgirį".

– Vargu, ar "Žalgirio" sirgaliai turės daug darbo per rytoj vyksiančią LKL akistatą su Vilniaus "Rytu", nes vilniečių aistruoliai pareiškė net neateisią palaikyti savo klubo į "Siemens" areną. O ar daug iššūkių Vilniuje laukia "Žalgirio" krepšininkų?

– Kauno ir Vilniaus dvikovos visada papildomai motyvuoja žaidėjus. Kita vertus, "Rytas" dabar – eilinė LKL komanda. Sostinės klubas šį sezoną atrodo susilpnėjęs, nepasakyčiau, kad labai pranašesnis už Klaipėdos "Neptūną" ar Panevėžio "Lietkabelį". Šansu vilniečiams gali tapti nebent žalgiriečių šioks toks atsipalaidavimas. Nėra paprasta po tokio emocinio sprogimo – kaip laimėtas mūšis su "Real", iškart maksimaliai nusiteikti LKL akistatai.

Į Kauną atvyks ASVEL

Kitas Eurolygos rungtynes žalgiriečiai žais spalio 25-ąją vėl savo arenoje su Vilerbano ASVEL komanda, kuri svečiuose 63:104 pralaimėjo Miuncheno "Bayern".

Net aštuoni "Bayern" krepšininkai surinko daugiau nei po 10 naudingumo balų (labiausiai pasižymėjo Maodo Lo – 21 balas), o visa komanda kartu – 138 balus, kai Prancūzijos ekipa – vos 54.

Vokietijos ekipos žaidėjai pataikė 10 tritaškių iš 12-os (83,3 proc.). Tai – antras geriausias rezultatas per visą Eurolygos istoriją. Rekordas nuo 2002–2003 m. sezono priklauso "Barcelonai" (11/13 tritaškių, 84,6 proc.).

Nugalėtojams M.Lo pelnė 19 taškų (iš jų 4/4 tritaškių). Vilerbano klubo lyderis šįkart buvo 203 cm ūgio vidurio puolėjas Amine'as Noua – 16 taškų.

Treneriai

Šarūnas Jasikevičius ("Žalgiris"): "Pergalė – saldi ir graži, iškovota didelėmis pastangomis. Ką norėjome padaryti, daugiau ar mažiau padarėme. Niekada nebus idealiai, daug ko dar nesuprantame, bet kovėmės vyriškai. Z.LeDay žaidė kantriau nei Milane, šįkart efektyviau pasinaudojo savo stiprybėmis, gynėsi solidžiai. P.Jankūnas, kaip tokio amžiaus krepšininkas, yra neblogos sportinės formos, jis – jungianti grandis tarp trenerio ir naujokų. Tokie žmonės mums yra patys svarbiausi. Žaidėjai tiesiog aria per treniruotes, smagu, kad darbas atsiperka. Tik taip dirbdami kažką galime pasiekti. Galime žaisti dar geriau. Svarbu, kad žaidėjai pajustų, kad mūsų sistema veikia."

Pablo Laso ("Real"): "Ketvirtas kėlinys mums buvo tragiškas. "Žalgiris" žaidė energingiau, pataikė sudėtingus metimus, dažniau atkovojo kamuolį. Trečią kėlinį pamanėme, kad jau atlikome savo darbą. Įdėjome daug širdies, kad perimtume iniciatyvą, bet vėliau neįvykdėme savo užduočių."

Žaidėjai

Alexas Perezas ("Žalgiris"): "Rungtynes pradėjome nusiteikę, kad turime nustelbti varžovus savo jėga. Norėjome, kad ši dvikova būtų tikros šunų pjautynės. Pirmasis mano taiklus metimas padėjo nusikratyti tam tikrą psichologinę naštą. Smagiai jaučiausi aikštelėje. Kartai net pats negirdėjau, ką šaukiau komandos draugams per triukšmą, negirdėjau ir jų. Atmosfera buvo fantastiška."

Sergio Llullas ("Real"): "Ne kurį nors kėlinį, bet apskritai visą mačą sužaidėme prasčiau, nei galime iš tikrųjų."

Statistika

"Žalgiris"–"Real" 86:73 (18:15, 20:19, 19:26, 29:13). Kauno "Žalgirio" arena, 15 109 žiūrovai.

"Žalgiris": Z.LeDay 26 taškai (9 atkovoti kamuoliai), N.Hayesas 15 (iš jų 3/5 tritaškių), M.Grigonis 13 (5 rezultatyvūs perdavimai, 3 perimti kamuoliai), E.Ulanovas 10 (5 atkovoti kamuoliai), T.Walkupas (6 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai) ir P.Jankūnas po 6, A.Perezas (1/5 dvitaškių) ir J.Landale'as po 5, L.Lekavičius (4 rezultatyvūs perdavimai) ir A.Milaknis po 0.

"Real": A.Randolphas 15 taškų (iš jų 3/5 tritaškių), F.Campazzo ir S.Llullas (1/4 dvitaškių, 1/4 tritaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai) po 9, G.Deckas, J.Carollas ir J.Tayloras po 7, F.Causeuras ir J.Mickey (6 atkovoti kamuoliai) po 6, N.Laprovittola 5, R.Fernandezas 2 (0/3 tritaškių), F.Reyesas ir W.Tavaresas po 0.

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 24/49 (49 proc.) ir 18/32 (56,3 proc.), tritaškių – 8/16 (50) ir 8/23 (34,8), baudų metimų – 14/15 (93,3) ir 13/15 (86,7). Atkovota kamuolių – 36 ir 27, perimta – 7 ir 4. Rezultatyvūs perdavimai – 22 ir 18. Klaidos – 8 ir 12.