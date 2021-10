Po lėto „Žalgirio“ starto – specialistų perspėjimas

Pirmajame Eurolygos ture svečiuose Lietuvos čempionai 76:88 neprilygo Vilerbano ASVEL krepšininkams. Nors abiem ekipoms šį sezoną prognozuojama vieta turnyro lentelės apačioje, NBA legendos Tony Parkerio valdomas ASVEL kauniečiams nepaliko jokių šansų. Prancūzai, nors rungtyniavo be dviejų startinės sudėties žaidėjų, didžiąją rungtynių dalį kontroliavo jų eigą, o žalgiriečiai išspaudė tik keletą solidesnių atkarpų.

"Pirmoje rungtynių pusėje turėjome bėdų su varžovų agresija. Iki ilgosios pertraukos vos du kartus stojome mesti baudų metimus. Antroje mačo pusėje žaidėme kiek kiečiau, tačiau tai nereiškia, kad išsprendėme savo bėdas, – teigė "Žalgirio" treneris Martinas Schilleris. – Kalbant atvirai, būtų gerai, jei problemos slypėtų tik vienoje aikštės pusėje. Puolime privalome būti kantrūs ir ieškoti tinkamos sudėties. Gynyboje turime žaisti geriau kaip komanda."

Kategoriškai spręsti dar anksti, bet lakmuso popierėlis jau kaista.

Problemas gynyboje akcentavo ir rezultatyviausias "Žalgirio" žaidėjas Janis Strelniekas, surinkęs 21 tašką.

"Geresnė gynyba turi prasidėti nuo manęs ir įtraukti visus. Kaip tai padaryti? Treniruotės, treniruotės ir dar kartą treniruotės. Kai jau gerai ginsimės, susitvarkys ir puolimas", – vylėsi latvis.

– Kokį įspūdį jums paliko žalgiriečių startas Eurolygoje? – paklausėme buvusio "Žalgirio" kapitono Vitoldo Masalskio.

– Kategoriškai spręsti dar anksti, bet lakmuso popierėlis jau kaista. Matėme kaip "Žalgiris" atrodė parengiamuoju metu ir LKL starte. Kas kliūva labiausiai? Tarkime, Mantas Kalnietis rinktinėje visada žaidžia su kamuoliu, čia jis kamuolį rankose laiko retai. Edgaras Ulanovas yra geras nišinis žaidėjas, kuriam reikia pritaikyti žaidimo sistemą. Bet klube jis žaidžia sau nebūdingu stiliumi, nematome jo firminio žaidimo nugara į krepšį.

– Taktiką parenka treneris, tad visus klausimus reikėtų adresuoti M.Schilleriui?

– Be abejo, juk šiemet jau jis pats susirinko komandos sudėtį. Aš suprantu jo mintį, bet reikia atsižvelgti į turimus žaidėjus. M.Schilleris nori žaisti atvirą greitą krepšinį, kurį demonstruoja, pavyzdžiui, Madrido "Real". Tačiau mūsų komandoje trūksta kelių esminių dalykų, kad taip galėtume žaisti. Mūsų žaidėjai yra labiau sisteminiai ir ne tokie individualiai pajėgūs kaip "Real". Norint demonstruoti tą laisvą krepšinį reikia būti labai gerai pasirengus fiziškai, nes ten reikia daug ir greitai bėgti. Be to, kiekvieno žaidėjo kuriamoji galia turi būti labai didelė. Treneris Šarūnas Jasikevičius sugebėdavo išnaudoti turimų krepšininkų stipriąsias savybes, jas pritaikydamas savo sistemai. Dabar to nematome.

Pavyzdys: „Barcelonos“ įžaidėjas R.Jokubaitis (31 numeris) su ALBA sužaidė naudingiausias karjeros Eurolygoje rungtynes. / Scanpix nuotr.

– Sisteminių dalykų tobulinimas reikalauja daug laiko, o kitos rungtynės jau ketvirtadienį. Ką būtų galima pakeisti iki jų?

– Daugiau kovingumo, kurio pasigedau Prancūzijoje. Buvo net keli epizodai, kai varžovai bėgdavo į greitą ataką, o mūsų vyrai stovėdavo ir stebėdavo. Keisčiausia, kad tą lygį išlaikė vos ne vyriausias komandos žmogus Janis Strelniekas, kuris, nepaisant traumų, sezoną pradėjo deramu lygiu. Gal dar Lukas Lekavičius. Bet kur kiti? Kol kas atrodo, kad pergalė prieš "Zenit" prilygtų nedideliam stebuklui. Kita vertus, žalgiriečiai namuose palaikomi ištikimų sirgalių turėtų pademonstruoti kitą savo veidą.

Rungtynių statistika

Vilerbano ASVEL–Kauno "Žalgiris" 88:76 (19:16, 25:20, 19:19, 25:21). "Astroballe" arena, 4 215 žiūrovų. ASVEL daugiausia taškų pelnė: E.Okobo 23 (6/6 dvit., 3/3 trit., 2/3 baudų metimai, 24 naud. bal.), C.Jonesas 14, Y.Fallas 12, C.Kahudi 11/ "Žalgiriui" taškų pelnė: J.Strelniekas 21 (2/3 dvit., 4/6 trit., 5/6 baud.), E.Mudiay 12 (3/8 dvit., 1/2 trit., 3/4 baud., 5 klaidos), N.Giffey ir L.Lekavičius po 8, J.Lauvergne 7, J.Nebo ir E.Ulanovas po 5, T.Cavanaugh 4, M.Kalnietis, A.Milaknis ir M.Blaževičius po 2 (K.Lukošiūnas).

Taiklumas: 24/40 (60 proc.) ir 17/37 (46) dvitaškių, 11/23 (48) ir 8/20 (40) tritaškių, 7/10 (70) ir 18/24 (75) baudų metimų. Atkovota kamuolių 35 ir 26, perimta 10 ir 6, rezultatyvių perdavimų 14 ir 14, klaidų 13 ir 12.

Kiti rezultatai. "Barcelona"–Berlyno ALBA 96:64 (28:15, 22:14, 13:17, 33:18). "Barcelona": N.Mirotičius 22 (4/4 dvit., 4/4 trit.), R.Jokubaitis 12 (6 rez. perd., 21 naud. bal.), N. Laprovittola 9 (3/3 trit., 7 rez. perd.)/ ALBA: L.Sikma 16 (11 atk. kam., 4 rez. perd.), M.Lo 12.

Pirėjo "Olympiakos–Vitorijos "Baskonia" 75:50 (28:13, 19:9, 16:20, 12:8). "Olympiakos": A.Vezenkovas 16, M.Fallas 11, K.Sloukas 10/"Baskonia": R.Giedraitis 15 (1/5 tritaškių, 16 naud. bal.), M.Costello 11, T.Sedekerskis 4 (6 atkovoti kamuoliai).

Stambulo "Fenerbahce"–Belgrado "Crvena Zvezda" 61:57 (18:15, 10:11, 17:11, 16:20). "Fenerbahce": D.Pierre’as 13 (6 rez. perd., 5 per. kam.), J.Vesely ir D.Bookeris (9 atk. kam.) – po 8/ "Crvena Zvezda": N.Ivanovičius 16, N.Kaliničius (9 atk. kam.) ir N.Woltersas – po 9.

Kazanės "Uniks"–Sankt Peterburgo "Zenit" 69:70 (22:18, 11:15, 16:18, 20:19). "Uniks": I. Canaanas 18, M.Hezonja 14, J.Brownas 10/ "Zenit": C.Frankampas 18, B.Baronas 17, J.Loydas 10, A.Gudaitis 8 (4/6 dvitaškių, 11 naudingumo balų), M.Kuzminskas (4 min. 0 taškų).