Pandemija pakoregavo ir M. Kalniečio dienotvarkę: penkis mėnesius būsime be darbo

Šį trečiadienį LRT televizijos laidoje „Gyvenimo spalvos“ – krepšininkas Mantas Kalnietis. Pasaulį sukrėtusi COVID-19 pandemija stipriai pakoregavo ir paties Manto planus. „Planavome, kad sezonas truks iki birželio pradžios, tada – pasiruošimas olimpinei atrankai, po to – tikėjomės – olimpiada. Vasarą planavome praktiškai be poilsio, tačiau dabar penkis mėnesius būsime be darbo“, – sakys krepšininkas.