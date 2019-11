Nusivylęs Š. Jasikevičius: kai kurie mūsų skaičiai buvo baisūs

Pasak graiko, tokioje arenoje jam nereikėjo papildomai motyvuoti krepšininkų, nes jiems lengva išlaikyti koncentraciją, kai atmosfera tokia triukšminga ir nuostabi.

„Visas 40 minučių stengiamės laikytis plano, o rungtynių baigtį nulėmė mūsų planas: sumažinti „Žalgirio“ atkovotus kamuolius puolime ir kuo mažiau klysti. Antroje pusėje padarėme tik vieną klaidą, iš viso tik aštuonias“, – džiaugėsi G.Vovoras.

Tuo tarpu Šarūnas Jasikevičius neslėpė apmaudo.

„Pralaimėjome labai svarbias rungtynes. Tokios svarbos rungtynėse pasigedau energijos ir kovingumo. Nesuprantu mūsų žaidimo svyravimų, kaip galime vieną pusę sužaisti labai blogai, o paskui gerai. Kai kurie skaičiai iki ilgosios pertraukos buvo baisūs, pavyzdžiui, mūsų nepataikyti metimai. Be to, per du kėlinius padarėme net dešimt klaidų, – vardino Šaras. – Pas mus lieka tos pačios bėdos. Ypač jaudina treti kėliniai. Treneris per ilgąją pertrauką pasako, kas blogai, bet niekas nesikeičia. Tas pats buvo ir su „Barcelona“, ir Pirėjuje, ir dabar“.

Š. Jasikevičius iš varžovų ekipos atskirai išskyrė Nicką Calathesą.

„Jo pasirodymas buvo įspūdingas. Nickas sumetė labai daug sudėtingų metimų, atliko 12 perdavimų. Jis prisidėjo prie beveik pusšimčio taškų. Tai neįtikėtina“, – dėstė treneris.

Pasak jo, kauniečių žaidimo organizavimas pirmoje pusėje buvo blogas, bet blogiausia, kai iš viso per mačą namuose praleidi daugiau nei 80 taškų.

„Zachas Leday yra savo kreivėje, viskas su juo gerai“, – sakė treneris.

Treneris pabrėžė ūgio trūkumą po krepšiais, bet iš dalies tai turėtų kompensuoti Jockas Landale’as.

„Tiesa, Jockas vis tiek duoda naudos, Zachas ir Nigelas Hayesas taip pat. Net Martinas Gebenas tobulėja. Gal reikės jam duoti daugiau žaisti“, – svarstė Šaras.

Jis užsiminė, kad kauniečiai intensyviai ieško pamainos atleistam meksikiečiui Alexui Perezui.

„Gynėjų grandyje turime universalumo, jie gali žaisti keliose pozicijose. Kita vertus, gerų žaidėjų rinkoje dabar nėra, o ir savo pasiūlymais mes „nepermušime“ konkurentų pasiūlymų. Rinksimės geriausią įmanomą variantą“, – sakė vairininkas.