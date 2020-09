„Nevėžį“ palaužęs „Neptūnas“ lieka nepralaimėjęs LKL čempionate

Be „Neptūno“, pralaimėjimų kol kas neturi ir Vilniaus „Rytas“, laimėjęs visus tris LKL mačus. Visi kiti klubai, įskaitant ir Kauno „Žalgirį“, jau suklupo bent po sykį, o prie tokių prisijungė ir Klaipėdoje pirmą kartą pralaimėjęs „Nevėžis“.

Į antrąją pergalę „Neptūną“ vėl vedė komandos kapitonas Martynas Mažeika.

Pirmame ture į Alytaus „Dzūkijos“ krepšį 19 taškų sumetęs veteranas šįsyk ir vėl pakartojo tokį patį rezultatyvumą. 35-erių žaidėjas per 24 pataikė 3 dvitaškius iš 5, 2 tritaškius iš 5 ir visus 7 baudų metimus. Be to, jis atkovojo 4 kamuolius ir surinko 21 naudingumo balą.

Sėkmingai „Neptūno“ simbolis žaidė ir lemiamomis akimirkomis.

„Nevėžis“ likus 4 minutėms buvo priartėjęs iki taško (64:65), bet M.Mažeika pelnė penkis taškus, dar tiek pat pridėjo jo komandos draugai Džiugas Slavinskas ir Žygimantas Janavičius, o klaipėdiečiai nurūko į priekį 75:66 ir atgal nebesižvalgė.

Mariaus Kiltinavičiaus treniruojamas „Nevėžis“ per pirmas dvejas rungtynes nugalėjo Pasvalio „Pieno žvaigždes“ ir Panevėžio „Lietkabelį“.

„Neptūnas“: Martynas Mažeika 19, Džiugas Slavinskas 12 (9 atk. kam.), Benas Griciūnas ir Žygimantas Janavičius (6 rez. perd.) po 9.

„Nevėžis“: Panagiotis Kalaitzakis 15, Vaidas Kariniauskas 14 (8 rez. perd., 4 per. kam., 5 kld.), Vaidas Čepukaitis 12 (11 atk. kam.), Julius Kazakauskas 11 (9 atk. kam.), Justas Tamulis 10 (4/16 metimai).