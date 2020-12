NBA žibantis D. Sabonis kėsinasi į tėvo rekordus

Vejasi ir J.Valančiūną

Tokio sėkmingo NBA starto, ko gero, neįsivaizdavo nė pats D.Sabonis. Šiąnakt trečiąsias čempionato rungtynes su "Boston Celtics" sužaidęs lietuvis jau startiniame pasirodyme su "New York Knicks" ekipa pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą, o antrajame pakartojo rezultatyvių perdavimų geriausią pasiekimą.

Pirmieji talento iš Lietuvos progresą pajutę "Knicks" krepšininkai D.Sabonio vedamai Indianos komandai išvykoje nusileido 107:121. "Knicks" gretose Kanados lietuvis Ignas Brazdeikis liko ant atsarginių suolo. Domantas per 37 min. pelnė 32 taškus (9/14 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 8/12 baudos metimų). Tai buvo tik trečiasis ir sėkmingiausias kartas per NBA karjerą, kai jis pasiekė 30 taškų. Be to, "centras" pridėjo 13 atkovotų kamuolių, 5 rezultatyvius perdavimus bei vieną blokuotą metimą.

Įdomu, kad D.Sabonis beveik pavijo savo legendinį tėvą, kuris, atstovaudamas "Portland Trail Blazers", prieš 23 metus yra pelnęs 33 taškus per mačą. Tokį pat pasiekimą pernai užfiksavo ir Jonas Valančiūnas. Tiesa, J.Valančiūnas NBA pradėjo jau 9-ąjį savo sezoną, A.Sabonis už Atlanto praleido septynerius metus, o Domantui tai tik penktasis sezonas stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje.

Taip J.Valančiūnas pasveikino su pergale "Spurs" žvaigždę D.DeRozaną, su kuriuo ne vienerius metus kartu žaidė Toronte.

Rado savo komandą

Antrajame sezono mūšyje Domantas penktą sykį per karjerą NBA užfiksavo trigubą dublį, padėdamas savo komandai išvykoje 125:106 palaužti "Chicago Bulls" klubą. Lietuvis per 34 min. pelnė 22 taškus (8/10 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 6/11 baudos metimų).

Taip pat jis sugriebė 10 kamuolių, atliko 11 rezultatyvių perdavimų, perėmė vieną, prarado penkis kamuolius. "Bulls", kuriame krepšinio operacijų viceprezidento pareigas eina praeityje garsus Lietuvos rinktinės krepšininkas Artūras Karnišovas, pralaimėjo abu pirmuosius sezono mačus.

"Privalome žaisti iš širdies ir demonstruoti energiją, nes įkvėpimo iš sirgalių šiuo metu negalime pasisemti", – po šios akistatos dėstė D.Sabonis.

Paklaustas apie savo sėkmės receptą lietuvis, praėjusio sezono pabaigoje dėl traumos nerungtyniavęs vadinamajame Orlando burbule, pripažino, kad turėjo daug laiko pasirengti naujiems išbandymams. Vis dėlto ne mažiau nei savo nuopelnus aukštaūgis akcentavo ir viso kolektyvo indėlį.

"Pirmiausia turime puikų trenerį. Dėl jo sukurtų derinių į žaidimą įtraukiama visa komanda, todėl visi esame patenkinti", – kalbėjo aukštaūgis.

D.Sirvydis – užkulisiuose

Savo tautiečio pavyzdžiu stengiasi sekti ir "Memphis Grizzlies" vidurio puolėjas J.Valančiūnas. 213 cm ūgio 28 metų uteniškis šeštadienį į "Atlanta Hawks" krepšį įmetė 13 taškų (1/3 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 8/10 baudos metimų), atkovojo 12 kamuolių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

Vis dėlto 29 min. ant parketo praleidusio Jono pastangų neužteko, kad "grizliai" išvengtų antrojo iš eilės pralaimėjimo čempionate. Tayloro Jenkinso auklėtiniai savo aikštėje nusileido "vanagams" 112:122.

Pirmosiose sezono rungtynėse namuose su San Antonijo "Spurs" (119:131) J.Valančiūnas per 30 min. įmetė 15 taškų, surinko 13 kamuolių po krepšiais. Beje, šiame mače jis peržengė tūkstančio atkovotų kamuolių NBA lygoje ribą. Lietuvis pataikė 5 dvitaškius iš 10, vieną mestą tritaškį, du baudos metimus iš 6.

Detroito "Pistons" ekipą prieš sezoną iš Jeruzalės "Hapoel" klubo papildęs 20-metis 203 cm ūgio Deividas Sirvydis kol kas čempionato rungtynėms nėra registruojamas.