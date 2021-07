NBA naujokų biržą pasitinkančiam R. Jokubaičiui – daug žadanti prognozė

„The Athletic“ apžvalgininkas Samas Vecenie likus penkioms dienoms iki renginio išleido talentingiausių jaunuolių reitingą, kuriame mažeikiškiui pranašavo šaukimą pirmajame rate.

20-mečio žaidimą aptaręs žurnalistas krepšininkui reitinge skyrė 29 vietą. Šis šaukimas priklauso Finikso „Suns“ ekipai.

„Tokie žaidėjai kaip Jokubaitis gerai jaučia krepšinį ir disponuoja aukšto lygio įgūdžių arsenalu, – aprašyme pridėjo S. Vecenie. – Tokie krepšininkai sėkmingai valdo kamuolį ir geba pasinaudoti kiekviena varžovų gynybos klaida. Be to, jie pasižymi gebėjimu atakuoti po pagavimo, o tai leidžia įsitraukti į žaidimą tiek būnat su kamuoliu, tiek būnant be jo. Būdamas vos 20 metų, Jokubaitis įrodė galintis atlikti svarbų vaidmenyje puikioje užjūrio komandoje žaidžiant antroje stipriausioje pasaulio lygoje. Tikėtina, jog Rokas nebus tokia pat žvaigždė kaip Goranas Dragičius, nes, mano manymu, jis nėra toks apsukrus. Tačiau Jokubaitis gali nešti panašią naudą kaip Dragičius vėlyvame karjeros etape: žino, kaip valdyti komandą puolime, ir būti naudingu žaidžiant su įvairiausiais žaidėjais. Matau Jokubaitį pirmojo rato pabaigoje, kadangi daugelis NBA komandų dairosi jaunuolių, kurie sėkmingai valdo ir skirsto kamuolį bei atakuoja krepšį. Manęs nė kiek nestebina, kad geriausios komandos už NBA ribų, tokios kaip „Barcelona“ ar Maskvos CSKA, medžioja jį. Jeigu Jokubaitis sugebės pasitempti gynyboje, krepšininkas turi realias galimybes susižerti pinigų NBA lygoje.“

ESPN žurnalisto Jonathano Givony periodiškai atnaujintame naujokų biržos dalyvių reitinge Jokubaičiui aukščiausia skirta vieta buvo 40-oji. Paskutiniu vertinimu lietuviui prognozavo 46-ą šaukimą.

NBA naujokų birža Brukline vyks artėjantį ketvirtadienį.