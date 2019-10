LKL – už saugią ir draugišką atmosferą krepšinio arenose

LKL stengiasi sukurti kuo įdomesnį, aukštesnės kokybės reginį žiūrovams, krepšinio mylėtojams.

Pagrindinis sirgalių tikslas apsilankant arenose turėtų būtų palaikyti savo komandą, o ne kenkti jai, kai aistruolių elgesys peržengia visuotinai priimtų elgesio normų, moralės ir pagarbos principų, bendrųjų viešo elgesio taisyklių, egzistuojančių visuomenėje, ribas.

LKL griežtai pasisako prieš bet kokio pobūdžio smurtą, brutalų žiūrovų elgesį, chuliganiškus fizinius veiksmus.

LKL skatina aktyviausius krepšinio sirgalius palaikyti savo komandas arenose. Vis dėlto lankydamiesi krepšinio rungtynėse sirgaliai privalo elgtis pagal LR teisės aktuose numatytą tvarką, gerbti LKL nuostatus bei arenų vidaus taisykles.

Europos Sąjungoje (ES) galioja Europos Tarybos (ET) konvencija dėl integruoto požiūrio į saugumą ir apsaugą per sporto renginius. Lietuva, kaip ES šalis, taip pat privalo laikytis ET ratifikuotų teisės aktų.

Vieni iš svarbiausių šios konvencijos tikslų – užtikrinti tiek žiūrovų, tiek dalyvių saugumą sporto renginiuose, sukurti jiems saugią aplinką.

Draudimas sporto renginiuose naudoti pirotechninius įrenginius nėra LKL užgaida. Šis besąlyginis ribojimas yra numatytas minėtoje ET konvencijoje.

Pagal LR administracinių nusižengimų kodeksą necenzūrinių žodžių, gestų ir skanduočių vartojimas yra viešosios tvarkos pažeidimas. Todėl krepšinio aistruoliai, jų šeimos nariai, vaikai turi teisę būti tokioje aplinkoje, kurioje varžovai ir jų aistruoliai ar kiti rungtynių dalyviai viešai necenzūriniais žodžiais nėra įžeidinėjami, menkinami ar iš jų yra tyčiojamasi.

LKL skatina krepšinio aistruolius kuo aktyviau ir gausiau palaikyti savo mylimas komandas, bet nenukreipti palaikymo į „kovą už pirotechniką“, ar į „kovą prieš LKL“.

Vertindama praėjusį savaitgalį „Siemens“ arenoje „Betsafe–LKL“ čempionato rungtynių tarp „Ryto“ ir „Žalgirio“ įvykusį incidentą, LKL smerkia tiek incidento provokatorius – „Žalgirio“ sirgalių grupę, tiek ir pavienius asmenis – „Ryto“ komandos aistruolius, chuliganiškais smurtiniais veiksmais įsitraukusiems į konfliktą.

Incidento dalyvius sulaikė Lietuvos viešosios policijos pareigūnai. Sulaikytųjų elgesys bus įvertintas LR įstatymų ir teisės aktų rėmuose. „Žalgirio“ sirgalių grupelė dėl provokacijos yra oficialiai Lietuvos viešosios policijos įspėta, tuo tarpu dėl dviejų sulaikytų pavienių „Ryto“ aistruolių yra pradėtas teisinis procesas.

Lietuvos krepšinio lyga, vadovaudamasi „Betsafe–LKL“ čempionato vykdymo nuostatų 64.18. punktu dėl LKL nuostatų 43.4.6., 44.1.4, 44.1.6. ir 44.1.7. punktų reikalavimų pažeidimų, griežtai įspėjo „Žalgirio“ krepšinio klubą.

„Ryto“ krepšinio klubui dėl neužkirsto kelio įžūliam žiūrovų elgesiui (LKL nuostatų 43.1.2. punktas), vadovaujantis LKL nuostatų 57.6.1. ir 64.4. punktais, taip pat skiriamas griežtas įspėjimas – tokia nuobauda paskirta atsižvelgiant į tai, kad arenoje buvo pakankamas kiekis apsaugos darbuotojų, o specialus policijos būrys buvo pasiruošęs esant būtinybei padėti arenos apsaugai.