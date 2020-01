„Lietkabelio“ krepšininkai suklupo Utenoje

Rungtynes kiek geriau pradėjo „Lietkabelis“, kuris prabėgus 4,5 min. pirmavo 9:4. Netrukus „Juventus“ išlygino rezultatą (9:9) ir kova taškas į tašką tęsėsi iki pat paskutinės minutės, šeimininkai šiek tiek truktelėjo į priekį ir po pirmųjų dešimties žaidimo minučių buvo priekyje 22:17.

Antrajame ketvirtyje Žydrūno Urbono kariauna per 2,5 min. sumetė 11 taškų be atsako ir gerokai atitolo – 33:17. Svečiai buvo priartėję (32:42), bet per likusį laiką taškus rinko tik „Juventus“ ekipa, kuri įpusėjus mačui turėjo 17 taškų pranašumą – 49:32.

Pylos nuo Nenado Čanako gavę panevėžiečiai po pertraukos varžovams iškart kibo į atlapus – per minutę sumetė 9 taškus ir gerokai sumažino deficitą – 41:49. Nors Bryantas Crawfordas atsakė tritaškiu (52:41), „Lietkabelis“ pelnė dar 10 taškų be atsako ir pasivijo oponentus – 51:52. Įpusėjus kėliniui komandas tebeskyrė 1 taškas (54:55), o tada „Juventus“ spurtavo 13:0 bei vėl susigrąžino iniciatyvą – 68:54. Tomo Dimšos tritaškis padėjo kiek pagerinti situaciją, kuri po trijų kėlinių buvo minus 11 – 57:68.

Ketvirtajame kėlinyje sužaidus 1,5 minutės „Juventus“ jau turėjo 16 taškų atsargą – 74:58. 36-ąją minutę šeimininkų pranašumas siekė 11 taškų (77:66), bet „Lietkabelis“ priartėjo – 71:77. Dar didesnė intriga buvo likus 1,5 minutės, kai Željko Šakičius sumažino deficitą iki 5 taškų – 75:80. Vis dėlto Utenos komanda surengė kelias sėkmingas atakas, svečiams pasižymėti nepavyko ir jie buvo priversti patirti nesėkmę.

„Juventus“: Gytis Radzevičius 18 (4/5 tritaškiai, 9 atk. kam., 25 naud. bal.), Norbertas Giga 16 (5 atk. kam.), Bryantas Crawfordas (5 rez. perd.) ir Žygimantas Skučas po 14, Ignas Vaitkus ir Julius Jucikas po 8.

„Lietkabelis“: Željko Šakičius 21 (1/7 tritaškiai, 8 atk. kam.), Tomas Dimša 19 (3/10 tritaškiai), Vytenis Lipkevičius 11, Martynas Sajus (7 atk. kam.) ir Margiris Normantas (2/8 tritaškiai) po 8.