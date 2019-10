Kauno „Žalgiris“ ruošia helovinišką pasitikimą „Zenit“ krepšininkams

Po dviejų iš eilės pergalių stipriausioje Europos krepšinio lygoje žalgiriečių laukia Eurolygos debiutantų iššūkis. Lietuvos krepšinio sirgaliams puikiai pažįstamo trenerio Joano Plazos vadovaujama „Zenit“ komanda vienintelę pergalę Eurolygoje iškovojo būtent išvykoje, kai Graikijoje po pratęsimo nugalėjo Pirėjo „Olympiacos“ ekipą.

„Žalgirio“ vyrai atiduos visas jėgas aikštelėje, o per rungtynių pertraukėles žiūrovų laukia ne viena staigmena. Per didžiąją pertrauką pasirodymą surengs „Žalgirio“ arenoje jau lankęsi latviai „Street Warriors“, šį kartą paruošę šiurpų pasirodymą.

Žiūrovams įprastą „Dance Cam“ pakeis siaubo kamera „Horror Cam“, kurioje susirinkusieji ne tik galės parodyti savo kaukes, bet ir šiurpiomis grimasomis atskleisti savo tikrąjį veidą. Rungtynių vedėjas bei „Žalgirio“ šokėjos taip pat žada neatsilikti originalumu.

Didžiausią indėlį į šią atmosferą gali įnešti būtent „Žalgirio“ sirgaliai. Klubas skatina nepagailėti laiko ir skirti savo išradingumą įspūdingiausiems šventiniams apdarams. Visiems, kurie tiki, kad jų apranga – pati baisiausia, laukiami arenoje anksčiau, 19 val. po 116-117 sektoriumi, kur jiems bus paskirtos ir ypatingos rolės komandų pristatymo metu. Labiausiai pasistengę sirgaliai galės tapti pristatymo dalimi ir būti matomi rungtynių transliacijoje visame pasaulyje.

Mažiau laiko visam išradingumui atskleisti turintys sirgaliai galės prisiderinti prie rungtynių temos ir arenoje – čia arenos pirmojo ir trečiojo aukštų fojė veidus šventiškai dažys tarptautinio projekto „Sport has the Power to Change“ dalyviai ir „Sporto savanorių sąjungos“ nariai.

Ir ketinantys išsimarginti veidus arenoje, ir jau pasiruošę rungtynėms sirgaliai kviečiami atvykti anksčiau ir kartu sukurti šiurpinančią aplinką „Žalgirio“ arenoje. Prieš trečiadienio rungtynes durys atsidarys 18 val.

Kaip ir į visas žalgiriečių namų rungtynes Eurolygoje kursuos „Žalgirio ekspreso“ autobusai, kurie gerbėjus iš 9 Lietuvos miestų atveš iki pat arenos durų ir parveš atgal į miestą, iš kurio jie atvyko.

