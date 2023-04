Kauno „Žalgiris“ išplėšė pergalę prieš „Maccabi“ klubą

Ignas Brazdeikis įdėjo iš viršaus ir pridėjo dvitaškį, o metimus iš po krepšio sumetė Edgaras Ulanovas ir Rolandas Šmitas – 8:8. Arnas Butkevičius sumetė du baudų metimus, kamuolį perėmęs dėjimu pasižymėjo R.Šmitas, Lukas Lekavičius smeigė tritaškį, dar vieną dvitaškį įmetė E.Ulanovas – 17:17.

Tomas Dimša ir Achille Polonara taikliai metė iš toli, pastarasis dar įdėjo iš viršaus, kamuolį perėmė ir du taškus pelnė L.Lekavičius, o A.Butkevičius surinko keturis taškus iš eilės – 31:32. Penkis taškus įsirašė R.Šmitas, įspūdingą reidą į baudos aikštelę surengė ir vėliau tritaškį smeigė Isaiah Tayloras, o Kevarriusas Hayesas realizavo vieną baudos metimą – 42:45.

Po pertraukos du taškus įsirašė I.Tayloras, keturis taškus iš eilės pelnė R.Šmitas, o varžovams daugiau nei tris minutes taškų pelnyti neleidę kauniečiai jau pirmavo – 48:45. K.Hayesas galingu dėjimu pataisė netikslų komandos draugo metimą, greitoje atakoje dar du taškus pelnė I.Tayloras, nugara į krepšį sėkmingai sužaidė Laurynas Birutis, o kėlinio pabaigoje po krepšiu sėkmingai prasiveržė I.Brazdeikis – 56:52.

Lemiamo ketvirčio pradžioje tris taškus įsirašė I.Brazdeikis, metimu iš po krepšio pasižymėjo A.Polonara, A.Butkevičius kamuolį į krepšį sugrūdo iš viršaus – 63:61. Taikliu dvitaškiu ataką užbaigė I.Tayloras, metimą iš po krepšio pataikė E.Ulanovas, o likus žaisti pusantros minutės rezultatas buvo lygus – 67:67. Likus žaisti 20 sekundžių baudos metimą įmetė I.Tayloras, o nuo paskutinės varžovų atakos apsigynęs „Žalgiris“ šventė pergalę 68:67.

„Žalgiris“: R.Šmitas 13 (4 per. kam.), I.Tayloras 12, I.Brazdeikis 9, A.Butkevičius 8 (6 atk. kam., 4 rez. perd., 2 per. kam.), A.Polonara 7 (5 atk. kam.), E.Ulanovas 6, L.Lekavičius 5 (2 per. kam.), K.Hayesas 3 (6 atk. kam.), T.Dimša 3, L.Birutis 2, K.Lukošiūnas 0.

„Maccabi“: J.Martinas 12, W.Baldwinas 12, L.Brownas 11, J.Nebo 11, J.Cohenas 10.