Kaune – staigmena, Vilniuje – konfliktas

Žalgiriečiai pirmą Lietuvos krepšinio lygos („Betsafe-LKL“) čempionato ratą užbaigė staigmena – savo arenoje net 76:88 pralaimėjo Klaipėdos „Neptūnui“.

Uostamiesčio krepšininkai pataikė 17 tritaškių iš 32 (53 proc.), kauniečiai – 6/24 (25 proc.).

„Buvome labai pasyvūs, daugiau nenorėčiau to matyti. Per kėlinį praleidžiame 31 tašką, varžovai per rungtynes meta iš viso 32 tritaškius ir tik 6 baudas. Arba: turime tris komandines pražangas, bet tuo nesinaudojame, nors pralaimime atkarpą 0:16. Sunku paaiškinti tokius dalykus“, – po mačo kalbėjo „Žalgirio“ strategas K. Maksvytis.

„Neptūno“ vyriausiasis treneris Mindaugas Brazys akcentavo Ąžuolo Tubelio pasirodymą: 21 metų 208 cm ūgio puolėjas pelnė 20 taškų, penkis kartus atkovojo kamuolį, blokavo du varžovų metimus ir surinko 23 naudingumo balus.

„Žaisdamas su Eurolygos komanda Ąžuolas pademonstravo, koks jo potencialas. Man, kaip lietuviui treneriui, smagu auginti tokį krepšininką Lietuvos ateičiai, stengiuosi prie to prisidėti“, – tvirtino M. Brazys.

Vilniaus komandų – „Ryto“ ir „Wolves“ – derbį vainikavo skandalas. Po varžybų grupė „Ryto“ gerbėjų įsivėlė į konfliktą su „Wolves“ žiūrovais ir bandė įsiveržti į jų VIP ložę. Aistras sutramdė policijos pareigūnai.

Kęstučio Kemzūros treniruojami „vilkai“ nugalėjo LKL vicečempionus 84:74.

„Smerkiame bet kokio pobūdžio smurtą. Paprašėme sirgalių, kad jie susilaikytų nuo panašių veiksmų, nepriklausomai nuo bet kokių objektyvių veiksnių ar provokacijų“, – pabrėžė „Ryto“ direktorius Jaroslavas Latušinskis.

LKL, išnagrinėjusi įvykio aplinkybes, konstatavo, kad fizinio kontakto tarp konfliktavusių nebuvo, o incidento kaltininkų nustatyti neįmanoma. Vis dėlto „Ryto“ klubui, neužtikrinusiam ASG arenoje saugumo ir tvarkos, skirta 3 200 eurų bauda.

Rezultatai

Kauno „Žalgiris“–Klaipėdos „Neptūnas“ 76:88 (16:31, 16:21, 22:10, 22:26). 2 681 žiūrovas. K. Evansas 21 taškas (1/6 tritaškių) / Ą. Tubelis 20 taškų (5 atkovoti kamuoliai).

Kėdainių „Nevėžis-Optibet“–Pasvalio „Pieno žvaigždės“ 90:91 (21:21, 18:20, 19:26, 26:17, 6:7). 639 žiūrovai. I. Vaitkus ir S. McNeilas po 18 taškų / J. Watsonas 27 taškai (5/9 tritaškių).

Jonavos „CBet“–Utenos „Uniclub Casino-Juventus“ 84:73 (32:13, 21:22, 13:19, 18:19). 776 žiūrovai. A. Marelja 18 taškų (4/5 tritaškių) / I. Vranešas 14 taškų.

„Šiauliai“–Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ 74:88 (19:30, 16:17, 17:18, 22:23). 1 317 žiūrovų. T. Pavelka ir P. Danusevičius (10 atkovotų kamuolių) po 16 taškų / M. Varnas 19 taškų (5/9 tritaškių).

Vilniaus „Rytas“–Vilniaus „Wolves“ 74:84 (19:18, 16:21, 22:20, 17:25). 6 642 žiūrovai. R. Cole'as 16 taškų / A. Beručka 20 taškų (1/5 dvitaškių, 6/7 tritaškių).

Mažeikių „M Basket-Delamode“–„Gargždai“ 77:66 (18:16, 20:21, 17:17, 22:12). 510 žiūrovų. M. Paliukėnas ir H. Kantonenas po 15 taškų / J. Furmanavičius 17 taškų (6 atkovoti kamuoliai).

Turnyro lentelė

1. „Wolves“ 10 1

2. „Žalgiris“ 9 2

3. „Rytas“ 9 2

4. „7bet-Lietkabelis“ 8 3

5. „CBet“ 6 5

6. „Un. Cas.-Juventus“ 6 5

7. „Neptūnas“ 5 6

8. „Pieno žvaigždės“ 4 7

9. „M Basket-Delam.“ 4 7

10. „Gargždai“ 3 8

11. „Nevėžis-Optibet“ 1 10

12. „Šiauliai“ 1 10