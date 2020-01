K. Lavrinovičius tiki „Ryto“ pergale: nepasakyčiau, kad varžovų žaidimas – be trūkumų

Krepšininkas Kšištofas Lavrinovičius, praeityje vilkėjęs „Ryto“ ir „Unics“ ekipos aprangas, įsitikinęs – vilniečiai tikrai pajėgūs įveikti svečius iš Kazanės.

„Tik pergalės“, – į klausimą ko „Ryto“ sirgaliai gali tikėtis iš šiandienos susitikimo „Ryto“ klubo svetainei sakė K. Lavrinovičius. „Kazanės komanda turi didelį biudžetą, jos pagrindą sudaro talentingi ir tikrai pajėgūs amerikiečiai. Tačiau negalėčiau pasakyti, kad komandos žaidimas – be trūkumų“.

Pirmame šio sezono Europos taurės etape „Unics“ užėmė pirmąją vietą C grupėje, per 10 susitikimų iškovojusi 6 pergales. Kazanės komanda pirmose rungtynėse nusileido Brešos „Leonessa“ komandai iš Italijos, bet vėliau iškovojo 5 pergales iš eilės. Baigiantis grupių etapui Kazanės komanda išgyveno 3 nesėkmių ruožą. Visgi tai nesutrukdė jai baigti pirmąjį Europos taurės etapą C grupės viršūnėje. Grupės ketvertuke už „Unics“ nugaros liko Brešos, Stambulo „Daruššafaka“ ir Badalonos „Joventut“ komandos.

Lyderiai – perimetro žaidėjai

„Unics“ rezultatus lemia komandos gynėjų Jamaro Smitho (16,8 taško per rungtynes) ir Erriko McCollumo (16,2 taško, 4,5 rezultatyvaus perdavimo ir 19,8 naudingumo balo per rungtynes) žaidimas. Šie du žaidėjai patenka į rezultatyviausių turnyro žaidėjų trejetuką. Be to, komandos gretas ką tik papildė Jordanas Theodore'as, o tai būtų rimta paspirtis bet kokiai komandai.

„Ryto“ įžaidėjas Dovis Bičkauskis sako, kad šiuos žaidėjus galima stabdyti tik komandinėmis pastangomis.

„Tai yra krepšininkai, kurie komandai gali sukurti, jei kalbėtume apie pelnytus taškus ir rezultatyvius perdavimus, apie 70 taškų per rungtynes. Po vieną mes jų nesustabdysime, tai yra visos komandos, komandinės gynybos reikalas. Kita vertus, komandinė gynyba prasideda nuo asmeninių pastangų ir gynybos. Aišku viena – mūsų visų ir manęs asmeniškai laukia labai rimtas varžovas ir didelis iššūkis“, – įsitikinęs D. Bičkauskis.

Baudos aikštelėje – juodadarbis amerikietis

Kazanės komandos žaidimą baudos aikštelėje cementuoja vidurio puolėjas Alexas Tyusas. 203 cm ūgio amerikietis per rungtynes vidutiniškai pelno po kiek 11,6 taško, sugriebia po beveik 7 atšokusius kamuolius bei blokuoja po 1,6 varžovų metimo.

„Tyusas viską surenka iš to, ką sukuria perimetro žaidėjai, O kitas dalykas yra atkovoti kamuoliai puolime, nes jis atkovoja 4 kamuolius puolime ir vien iš to pelno 9 taškus“, – teigia treneris D. Adomaitis

Namų komandos etiketė

3 iš 4 nesėkmių pirmame Europos taurės etape Kazanės patyrė išvykose. Rusijos klubas pralaimėjo Brešijoje, Liublianoje ir Badalonoje. Tai, jog komandai sunkiau sekasi išvykose, rodo tam tikrą jos nestabilumą, įsitikinęs K. Lavrinovičius.

„Kazanės rezultatai Europos taurėje ir Vieningoje lygoje, tai, jog „Unics“ sunkiau žaidžia išvykose, rodo, kad jie nėra pastovi komanda. „Rytas“ privalo tuo pasinaudoti. Į puolimą orientuotos komandos, o „Unics“ tokia ir yra, nemėgsta kibios, agresyvios gynybos. Tuo vilniečiai ir turi pasinaudoti“, – aiškina buvęs „Ryto“ ir „Unics“ žaidėjas.