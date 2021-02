Jonavos krepšininkai pergalių seriją pratęsė įveikdami „Kuršius“

„CBet“ po 20 rungtynių turi 18 pergalių ir turnyro lentelėje užima pirmą vietą.

Po dviejų kėlinių „Kuršiai“ atsiliko tik dviem taškais (36:38), bet „CBet“ kur kas geriau sužaidė antrąją rungtynių pusę, kurią laimėjo 54:35.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 15 taškų (7/10 dvit.) pelnęs Kahlilas Thomasas.

Naudingiausias buvo Darius Tarvydas – 14 taškų (3/3 dvit., 1/4 trit., 5/6 baudų), 6 rezultatyvūs perdavimai, 3 rezultatyvūs perdavimai ir 22 efektyvumo balai.

„CBet“: Kahlilas Thomasas 15 (7/10 dvit., 3 per. kam.), Darius Tarvydas 14 (5/6 baud., 6 rez. perd.), Ignas Labutis 13 (5/7 dvit., 7 atk. kam., 3 per. kam.), Gediminas Žalalis 12 (4/5 dvit.), Liamas O'Reilly 10 (2/2 trit., 3 per. kam.), Aurimas Urbonas (4 kld.) ir Tomas Delininkaitis (1/5 trit., 4 rez. perd.) po 7.

„Kuršiai“: Chase'as Harleris 19 (4/9 trit.), Laurynas Mikalauskas 14 (6/12 dvit., 6 atk. kam.), Ginas Mulevičius 11 (4/5 dvit., 5 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam.), Mantvydas Žukauskas 9 (2/3 trit.).