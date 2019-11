A. Jomantas fiksuoja geriausią tritaškių taiklumą karjeroje

Alytaus „Sintek–Dzūkijos“ marškinėlius vilkintis puolėjas šį sezoną jau pataikė daugiau tritaškių nei per du pastaruosius sezonus.

Tolimi A. Jomanto metimai vakar tapo netikėtumu Kauno „Žalgiriui“ – 34-erių puolėjas pataikė tris tritaškius iš keturių, privertęs nustebti ir rungtynių komentatorius.

Iš viso A. Jomantas per pastarąsias trejas rungtynes pataikė 6 tolimus metimus iš 9 bandymų.

Šį sezoną A. Jomantas pataikė 7/16 tritaškių (43,8 proc.) – tai geriausias jo taiklumas iš toli per 19 sezonų trunkančią karjerą Lietuvos krepšinio lygoje.

Be to, septyni tritaškiai yra daugiau nei per pastaruosius du sezonus. Praėjusį sezoną „Dzūkijos“ komandai A. Jomantas pataikė 6/34 tritaškių (17,6 proc.), 2017–2018 m. atstovaudamas Vilniaus „Lietuvos rytui“ pataikė 6/23 tritaškių (26,1 proc.).

A. Jomantas rungtynėse prieš „Žalgirį“ užfiksavo penkerius metus nematytą rezultatą.

Pastarąjį kartą tris tritaškius per vienerias rungtynes puolėjas įmetė 2014-ųjų balandį. Tuomet atstovaudamas Pasvalio „Pieno žvaigždėms“ pataikė tris iš šešių tritaškių ir pelnęs 28 taškus atvedė savo komandą į pergalę prieš Utenos „Juventus“.

Be taiklumo, A. Jomantas šį sezoną demonstruoja ir geriausią rodiklį per karjerą LKL pagal rezultatyvius perdavimus – per rungtynes renka po 4,2 tikslaus perdavimo.

Artimiausias rungtynes A. Jomantas žais jau rytoj – Karaliaus Mindaugo taurės turnyro atsakomosiose II etapo rungtynėse namie priims Kėdainių „Nevėžį“. Dzūkai po pirmųjų rungtynių turi 4 taškų pranašumą.

Savaitgalį Alytaus komanda „Betsafe–LKL“ čempionate žais Utenoje – šeštadienį kovos su „Juventus“.