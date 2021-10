J. Zdovcas: mums svarbus kiekvienas žaidėjas

Po trijų Eurolygos turų Kauno "Žalgiris" – turnyro lentelės gale, tačiau vos per žingsnį – ir praeito sezono čempionų komanda.

Neatsilaikė Belgrade

Naujo stratego Jure's Zdovco vadovaujami žalgiriečiai Belgrade 61:73 pralaimėjo "Crvena zvezda" krepšininkams.

"Kai reikėjo perlaužti rungtynes savo naudai, mums pritrūko ir kokybės, ir kietumo, pasitikėjimo savimi. Vis dėlto buvo ir teigiamų dalykų – pasiteisino kai kurie gynybos pokyčiai, todėl ir varžovai privalėjo kovoti dėl kiekvieno taško, – po mačo kalbėjo J.Zdovcas. – Trūko Joffrey Lauvergne'o atletiškumo, be to, prieš varžybas karščiavo Nielsas Giffey, negalėjo daug žaisti Paulius Jankūnas, sveikatos rūpesčių turi Janis Strelniekas. O per tokio lygio dvikovas svarbus kiekvienas žaidėjas."

"Pamatėme nerezultatyvias rungtynes, kuriose buvo velniškai daug fiziškumo, ypač gynyboje. Tačiau "Crvena zvezda" taip ginasi visada – klampiai, vienas prieš vieną smaugia varžovų lyderius, griauna derinius. Žalgiriečiams buvo labai sunku neturint pakankamai jėgos po krepšiais – be traumuoto J.Lauvergne, per rungtynes susižeidusio P.Jankūno, jie liko su Mareku Blaževičiumi ir Joshu Nebo. Džiugu, kad pastarasis vėl sužaidė gerą mačą, amerikietis vis labiau atskleidžia savo fizinį potencialą, – mintimis apie varžybas su "Kauno diena" dalijosi buvęs ilgametis žalgirietis Mindaugas Arlauskas. – Vis pasigendu Emmanuelio Mudiay indėlio. Jis kol kas nerodo lyderio savybių, ypač kliūva nepankamos pastangos ginantis. Nemanau, kad Martinas Schilleris buvo neteisus, sakydamas, kad galime laukti iki gruodžio, kol E.Mudiay įsižais. Deja, "Žalgiris" neturi tokios prabangos. O J.Zdovcui reikia suteikti laiko, slovėnas dar tik ėmėsi savo pokyčių."

Neturime laiko kažką labai keisti, pirmiausia žiūrėsime, kas bus 100 proc. pasirengę žaisti.

Šaras kentėjo

Šiandien kauniečiai Pirėjuje išmėgins jėgas su "Olympiakos" komanda.

"Neturime laiko kažką labai keisti, pirmiausia žiūrėsime, kas bus 100 proc. pasirengę žaisti. Turiu idėjų, bet krepšininkams nelengva greitai prisitaikyti prie naujovių", – teigė J.Zdovcas.

"Olympiakos" privertė kaip reikiant pasistengti Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą "Barceloną" – svečiuose Pirėjo komanda pralaimėjo tik pratęsus rungtynes 78:79.

Likus žaisti 22 sek., Tyleris Dorsey baudų metimais buvo persvėręs rezultatą "Olympiakos" naudai – 78:77. Netrukus tokiu pat būdu taškus pelnė "Barcelonos" vidurio puolėjas Pierre'as Oriola, o graiko Kosto Slouko tolimas šūvis buvo netaiklus.

"Galbūt tai buvo geros rungtynės sirgaliams tribūnose arba žiūrėjusiems jas per televiziją. Aš, kaip treneris, tikrai daug kentėjau. Nedarėme to, ką buvome suplanavę. Pasirengti varžyboms sudėtinga, nes tam paprasčiausiai stinga laiko, – vyksta labai daug rungtynių", – sakė Š.Jasikevičius.

Čempionams nesiseka

Sėkmingiausias savo rungtynes Eurolygoje sužaidė Tadas Sedekerskis, o jo ir Roko Giedraičio atstovaujama Vitorijos "Baskonia" savo arenoje 81:79 palaužė Atėnų "Panathinaikos".

T.Sedekerskis pelnė 15 taškų (3/3 dvitaškių, 3/3 tritaškių), šešis kartus atkovojo kamuolį ir surinko 22 naudingumo balus (ankstesnis rekordas buvo 18 balų). R.Giedraitis pelnė 16 taškų, penkis kartus atkovojo kamuolį ir surinko 17 naudingumo balų.

Trečią nesėkmę iš eilės patyrė Eurolygos čempionai Stambulo "Anadolu Efes" krepšininkai, Vilerbane 73:75 nusileidę ASVEL ekipai.

Trečią kėlinį "Anadolu Efes" pirmavo 56:37, o ketvirtajam įpusėjus – 67:59. Likus žaisti 12 sek., aikštės šeimininkams pergalę lėmusius taškus pelnė Kostas Antetokounmpo.

"Visada privalai tikėti, kad įmanoma laimėti rungtynes atsiliekant net didoku skirtumu, ir parodyti savo komandai, kad ji gali padaryti tai, kas atrodo nerealu. Varžybos vyksta 40 min. ir, kol nenuskamba finalinė sirena, niekas nežino, kaip viskas baigsis", – triumfavo ASVEL strategas Terence'as Jonathanas Parkeris.

Statistika

"Crvena zvezda"–"Žalgiris" 73:61 (13:14, 16:13, 17:15, 27:19). Belgradas, "Stark" arena, 7 893 žiūrovai.

"Crvena zvezda": N.Kaliničius 15 taškų (5 atkovoti kamuoliai), O.Dobričius 13 (1/6 tritaškių), L.Mitrovičius 12 (7 atkovoti kamuoliai), N.Woltersas 11 (0/4 tritaškių, 6 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai), D.Davidovacas 7, A.Hollinsas 5, M.Simonovičius ir N.Ivanovičius po 3, S.Lazarevičius ir O.Kuzmičius (4 atkovoti kamuoliai) po 2.

"Žalgiris": J.Nebo 14 taškų (10 atkovotų kamuolių), N.Giffey (3/5 tritaškių, 5 atkovoti kamuoliai) ir L.Lekavičius po 11, T.Cavanaugh 8 (4 atkovoti kamuoliai), J.Strelniekas 6 (5 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai), E.Ulanovas 5 (1/6 tritaškių), M.Blaževičius 4, M.Kalnietis 2 (3 klaidos), E.Mudiay (0/3 dvitaškių), P.Jankūnas ir A.Milaknis po 0.

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 22/40 (55 proc.) ir 14/33 (42,4 proc.), tritaškių – 5/21 (23,8) ir 9/22 (40,9), baudų metimų – 14/19 (73,7) ir 6/6 (100). Atkovota kamuolių – 37 ir 30, perimta – 6 ir 5. Rezultatyvūs perdavimai – 17 ir 13. Klaidos – 7 ir 14.

Rezultatai

"Barcelona"–Pirėjo "Olympiakos" 79:78 (10:17, 17:15, 28:15, 12:20, 12:11). 3 086 žiūrovai. N.Mirotičius 22 taškai (6 atkovoti kamuoliai) / K.Sloukas 14 taškų (1/5 tritaškių).

Madrido "Real"–"Monaco" 94:86 (30:12, 21:27, 21:26, 22:21). 3 087 žiūrovai. G.Yabusele 18 taškų / M.Jamesas 24 taškai (6/10 tritaškių, 10 rezultatyvių perdavimų, 4 klaidos).

Milano "AX Armani Olimpia"–Tel Avivo "Maccabi" 83:72 (26:15, 26:15, 11:19, 20:23). 4 100 žiūrovų. D.Hallas 17 taškų / D.Williamsas 19 taškų (4/5 tritaškių).

Vitorijos "Baskonia"–Atėnų "Panathinaikos" 81:79 (15:17, 25:18, 21:24, 20:20). 7 602 žiūrovai. S.Fontecchio (7 atkovoti kamuoliai) ir R.Giedraitis po 16 taškų / I.Papapetrou 22 taškai.

Berlyno ALBA–Stambulo "Fenerbahce" 84:70 (18:19, 9:16, 30:18, 27:17). 6 176 žiūrovai. O.Da Silva 22 taškai (5 atkovoti kamuoliai) / N.De Colo 15 taškų (8 rezultatyvūs perdavimai).

Maskvos CSKA–Sankt Peterburgo "Zenit" 77:67 (21:14, 15:17, 23:21, 18:15). 2 027 žiūrovai. T.Šengelija 33 taškai (8 atkovoti kamuoliai) / J.Loydas 19 taškų (4 rezultatyvūs perdavimai).

Vilerbano ASVEL–Stambulo "Anadolu Efes" 75:73 (20:25, 15:24, 18:13, 22:11). 4 677 žiūrovai. C.Jonesas 16 taškų (6 atkovoti kamuoliai) / V.Micičius 24 taškai (8 klaidos).

Kazanės "Uniks"–Miuncheno "Bayern" 73:70 (12:19, 14:18, 19:13, 28:20). 1 033 žiūrovai. I.Canaanas 21 taškas (5/9 tritaškių) / D.Hilliardas 17 taškų (7 atkovoti kamuoliai).

Turnyro lentelė

1. "Barcelona" 3 0 +40

2. "AX Armani Olimpia" 3 0 +35

3. ASVEL 3 0 +18

4. "Olympiakos" 2 1 +31

5. "Crvena zvezda" 2 1 +20

6. "Real" 2 1 +15

7. CSKA 2 1 +4

8. "Monaco" 2 1 +4

9. "Zenit" 2 1 –3

10. "Uniks" 1 2 +2

11. "Panathinaikos" 1 2 –10

12. "Fenerbahce" 1 2 –14

13. ALBA 1 2 –22

14. "Maccabi" 1 2 –22

15. "Baskonia" 1 2 –37

16. "Bayern" 0 3 –12

17. "Anadolu Efes" 0 3 –19

18. "Žalgiris" 0 3 –30

"Olympiakos"

Gynėjai, įžaidėjai: Thomas Walkupas (JAV, ūgis 193 cm), Tyleris Dorsey (JAV / Graikija, 196 cm), Michalis Lountzis (Graikija, 198 cm), Giannoulis Larentzakis (Graikija, 200 cm), Kostas Sloukas (Graikija, 190 cm), Sotiris Oikonomopoulosas (Graikija, 192 cm).

Puolėjai: Zaydas Mousa (Irakas, 198 cm), Shaquielle'as McKissicas (JAV / Azerbaidžanas, 196 cm), Sasha Vezenkovas (Bulgarija / Graikija, 206 cm), Georgios Printezis (Graikija, 205 cm), Kostas Papanikolaou (Graikija, 204 cm), Livio Jeanas-Charlesas (Prancūzija, 206 cm).

Vidurio puolėjai: Vasileios Christidis (Graikija, 208 cm), Moustapha Fallas (Prancūzija, 218 cm), Hassanas Martinas (JAV, 201 cm).

Vyriausiasis treneris Georgias Bartzokas (Graikija).