J. Zdovcas – apie Š. Jasikevičiaus taktinius ėjimus ir nustebinusį R. Miniotą

Žalgiriečių vyr. treneris Jure Zdovcas Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą komandą įvardijo kaip geriausią Eurolygos ekipą. Lietuviškoji „Barca“ po 11 turų žengia pirmoje vietoje su 9 pergalėmis.

„Žaisime prieš geriausią lygos komandą, kuri yra labai disciplinuota, sunkiai plušanti ir treniruojama puikaus stratego, – spaudos konferencijoje kalbėjo J. Zdovcas. – Žinome, jog nebus lengva. Tačiau paskutiniu metu gerai dirbame treniruotėse, žaidžiame kur kas solidžiau ir esame įgavę pasitikėjimo. Tikiu, jog galime pademonstruoti tikrai gerą krepšinį, bet nežinau, ar to gali pakakti pergalei. Pamatysime, kaip bus.“

– Kiek yra sunku ruoštis rungtynėms prieš komandą, kurios vyr. treneris žino tiek daug apie „Žalgirį“?

– Nuoširdžiai sakant, net negalvoju apie tai. Galų gale, mes, treneriai, galime žinoti viską, bet aikštėje žaidžia krepšininkai. Mes taip pat labai daug žinome „Barcą“. Bet kaip ir esu sakęs daug kartų, kai teisėjas išmeta ginčo kamuolį, rungtynės prasideda ir reikia kauptis. Neabejotinai, „Barcelona“ stengsis paruošti kažką prieš mus, nes taip pat tam turi visą savaitę. Bet mes privalome išlaikyti koncentraciją tiek puolime, tiek gynyboje, kur galop radome bendrą komandos chemiją. Nenoriu imtis drastiškų pokyčių vien tik šioms rungtynėms.

– „Barcelona“ yra stipriai sukomplektuota visose pozicijose. Ko „Žalgiris“ neturėtų leisti varžovams?

– Tikiu, kad jie visose pozicijose mus daug atakuos per baudos aikštelę. Kad ir mes būname pasiruošę antruosius scenarijus gynyboje, visada noriu pabrėžti, jog kova po krepšiu turi prasidėti nuo asmeninės gynybos. Panašu, kad tai gali būti pagrindinis akcentas. Mes privalome duoti fizinę kovą. „Barcelona“ sudėtyje – dideli kūnai, mobilūs krepšininkai. Mūsų pirminė užduotis bus išstumti juos iš jų norimo žaidimo, o tam reikės agresijos ir fizinės jėgos.

– Turėjote daugiau laiko susipažinti su Regimantu Miniotu. Kokio jo indėlio galima tikėtis „Žalgirio“ žaidime?

– Esu pozityviai nustebintas. Diskutavome su treneriais apie tai, kiek daug Regimantas mums padeda. Miniotas treniruotėse trykšta kieta kova. Tikiuosi, jog artimiausiose rungtynėse jis gaus daugiau laiko, tik turbūt ne Eurolygoje, nes kol kas dar per anksti.

– Ar trenerių štabe galime tikėtis papildymo?

– Kol kas per anksti komentuoti tai. Esame susikoncentravę į rungtynes ir visi būsime kartu, nors treneriai atvyks atskirai. Stefanas Grasseggeris dirba su Austrijos nacionaline komanda, o Arne Woltmannas turi problemų šeimoje. Jie abu atvyks į Barseloną ir mėgins padėti siekti pergalės.

– Kaip „Barcelonos“ žaidimas keičiasi, kai yra žaidžiama su Nicku Calathesu ir be jo?

– Calathes neabejotinai – labai svarbus krepšininkas. Jeigu neklystu, jis per rungtynes žaidžia po 25 minutes, o pakeisti jį nėra lengva. Nickas – labai patyręs krepšininkas. Šiuo metu Laprovittola rungtyniauja kaip pagrindinis įžaidėjas, daugiau minučių sulaukia Rokas Jokubaitis, kuris paskutiniu metu taip pat žaidžia itin gerai. „Barcelona“ turi daug ginklų, bet akivaizdu, jog demonstruojamas krepšinis nėra toks pat be Calatheso. Bet kai žiūri iš šalies, „Barcelona“ ir be Calatheso vis tiek laimi 20 taškų persvara.

– Kokį įspūdį susidarėte apie Roką Jokubaitį, kuris vasarą po ilgų dvejonių pasirinko išvykti iš „Žalgirio“ į „Barceloną“?

– Visi būtų laimingesni, jeigu Rokas būtų pasirinkęs likti Kaune. Tačiau Jokubaitis Barselonoje žaidžia vis daugiau ir daugiau, treneris vis labiau pasitiki juo, kas yra svarbiausia. Esu laimingas matydamas jį taip greitai augantį elitinio lygio link.