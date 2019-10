Iššūkis žalgiriečiams – karališkasis testas

Traškėdamas, braškėdamas, bet laimintis. Toks Karališkasis klubas šįvakar Kaune stos prieš "Žalgirio" vyrus. Dvi pergales iš tiek pat galimų Eurolygoje iškovoję Ispanijos čempionai – šiuo metu tikrai ne pats geidžiamiausias varžovas žalgiriečiams. Nors patiems "Real" krepšininkams iki optimalios formos dar tolokai, "Žalgirį" į kampą spraudžia nemaloni turnyrinė situacija. Juk nesėkmės atveju kauniečių kluptelėjimai pavirs į nejaukią trijų pralaimėjimų seriją, o tai beveik garantuota vieta turnyro lentelės dugne.

Tačiau mačo išvakarėse Š.Jasikevičius dėl šiuo metu užimamos vietos pernelyg nesigraužė.

"Taip, šiuo metu mūsų pergalių ir pralaimėjimų balansas yra 0 ir 2. Tačiau tai nėra pats blogiausias dalykas. Svarbiausia – gerinti žaidimą, tai mes šiuo metu ir darome. Visa tai – proceso dalis", – apie ilgalaikius tikslus užsiminė Šaras.

Treneriui pasitikėjimo auklėtiniais įkvepia gero jų žaidimo prošvaistės, tačiau naujokams dar reikia gerokai pasitempti.

"Buvo nemažai gerų atkarpų, kėlinių, net rungtynių pusių. Reikia pabandyti, kad tos minutės būtų ilgesnės. Turime geriau suprasti savo filosofiją. Esame nuo to dar toli, ypač nauji žaidėjai", – dėstė Š.Jasikevičius.

Kalbėdamas apie Madrido komandą, jis pabrėžė nenorįs išskirti atskirtų žaidėjų, nes joje pavojingi visi krepšininkai. Ypač jei varžovai dažnai klysta, taip leisdami "Real" rengti greitas atakas. Tiesa, per praėjusio turo rungtynes su Tel Avivo "Maccabi" (86:85) Ispanijos ekipos gretose ryškiai išsiskyrė vidurio puolėjas Mickey Jordanas. Amerikietis vos per 20 min. surinko net 30 naudingumo balų. Jis pelnė 16 taškų, pataikydamas 4 iš 5 dvitaškių ir visus 8 baudos metimus. Be to, atkovojo 11 kamuolių ir išprovokavo 6 oponentų pražangas. Būtent šis "Real" naujokas, pernai vilkėjęs Maskvos srities "Chimki" marškinėliais, po dviejų turų yra naudingiausias komandos žaidėjas (vidurkis siekia 21 naudingumo balą).

Įdomu, kad dominuoti po krepšiais amerikiečiui netrukdo santykinai nedidelis ūgis – vos 203 cm. Šiuo aspektu jis gerokai skiriasi nuo kito "Real" "centro" Walterio Tavareso. Šis Madrido ekipos senbuvis iš Kabo Verdės ištįsęs iki saboniškų 220 cm. Š.Jasikevičiaus nuomone, tokia pasirinkimo įvairovė gerokai išplečia ispanų ginklų arsenalą.

Prieš keletą dienų Eurolyga išplatino pranešimą, kuriame pripažino teisėjų klaidas, galėjusias lemti žalgiriečių pralaimėjimą praėjusiame ture Milano "AX Aramani Olimpia". Pasak Š.Jasikevičiaus, tai yra teigiamas dalykas, tačiau mačo rezultato (81:85) šis sprendimas nepakeis.

Madrido "Real"

Fabienas Causeuras Prancūzija puolėjas 196 cm

Anthony Randolphas Vokietija/Slovėnija puolėjas 211 cm

Rudy Fernandezas Ispanija puolėjas 196 cm

Facundo Campazzo Argentina gynėjas 181 cm

Nicolas Laprovittola Argentina gynėjas 190 cm

Felipe Reyesas Ispanija puolėjas 204 cm

Gabrielis Deckas Argentina puolėjas 198 cm

Usmanas Garuba Ispanija vidurio puolėjas 203 cm

Mario Nakičius Serbija puolėjas 202 cm

Jaycee Carollas JAV gynėjas 188 cm

Walteris Tavaresas Žaliasis Kyšulys vidurio puolėjas 220 cm

Sergio Llullas Ispanija gynėjas 190 cm

Jordanas Mickey JAV vidurio puolėjas 203 cm

Jeffery Tayloras Švedija/JAV puolėjas 201 cm

Trey Thompkinsas JAV puolėjas 208 cm

Salahas Mejris Tunisas vidurio puolėjas 217 cm

Vyriausiasis treneris Pablo Laso (Ispanija).

Turnyro lentelė

1. CSKA 2 0 +36

2. "Barcelona" 2 0 +34

3. ASVEL 2 0 +20

4. "Chimki" 2 0 +9

5. "Real" 2 0 +5

6. ALBA 1 1 +20

7. "Baskonia" 1 1 +9

8. "Crvena zvezda" 1 1 +7

9. "Olympiakos" 1 1 +7

10. "Panathinaikos" 1 1 +4

11. "Bayern" 1 1 +3

12. "Anadolu Efes" 1 1 -10

13. "AX Armani Olimpia" 1 1 -10

14. "Maccabi" 0 2 -7

15. "Fenerbahce" 0 2 -16

16. "Žalgiris" 0 2 -16

17. "Zenit" 0 2 -44

18. "Valencia" 0 2 -51