Įsibėgėjusios vilnietės šeimininkavo Kaune

„Tikiuosi, kad atrasime jėgų ir mesime rimtesnį iššūkį vilnietėms“, - teigė Audronė Zdanevičiūtė. „Aisčių-LSMU“ komandos gynėja vos per 15 minučių surinko 18 taškų, bet to buvo per maža, kad kaunietės savo aikštėje laimėtų „Adma Moterų lygos“ čempionato rungtynes su Vilniaus „Kibirkštimi“.