Į priekį komandą ves ir slapta trenerio svajonė

Mantas Kalnietis per nuostabią karjerą sužaidė beveik 200 Eurolygos rungtynių, bet šio vakaro akistata su Belgrado „Crvena zvezda“ jam bus išskirtinė – 36-erių žalgiriečiui ji bus paskutinis tarptautinis pasirodymas namų aikštėje.

„Ta žinia atėjo iškart, kai komandą papildė naujokai. Buvo netikėta, bet Mantas turėjo loginį paaiškinimą. Galiausiai, jis turi ir planą B, kurį žada įgyvendinti po krepšininko karjeros“, – atsiduso Kazys Maksvytis.

Kauno „Žalgirio“ vairininkas neskubėjo dalyti pažadų, kad būtinai leis į aikštę M. Kalnietį, bet jį tikrai įtrauks į rungtynių protokolą. Juolab kad po ligos dar neatsigavo Dovydas Giedraitis.

„Laukia svarbios ir sunkios rungtynės su kaimynais turnyro lentelėje. Serbai savo žaidimo stiliumi kažkiek panašūs į mus, nes turi daug vietos krepšininkų, žaidžia gana agresyviai. Taip pat yra pajėgių legionierių. Tikiuosi, kad gražiai užbaigsime šį penktadienį“, – dėstė K. Maksvytis.

Kad Duško Ivanovičiaus auklėtiniai pajėgūs įkąsti „Žalgiriui“, įrodė pirma tarpusavio akistata, kurioje serbai 77:73 pranoko svečius iš Lietuvos.

Tąsyk Belgrade neišvengta ir prorusiškai nusiteikusių sirgalių provokacijų, tad Kaune savo atsaką, santūresnį, rengia ir „Žalgirio“ sirgaliai. Jie paragino visus žiūrovus į areną ateiti su Rusijos užpultos Ukrainos palaikymo simboliais.

„Crvena zvezda“ klubo vadovai išreiškė pasipiktinimą Kauno klubo veiksmais prisiviliojant Achille Polonarą. Serbų žodžiais, šis puolėjas, prieš pasirašydamas sutartį su „Žalgiriu“, jau buvo žodžiu sutikęs atstovauti Belgrado ekipai, kuriai koją kiša Eurolygos sankcijos, skirtos dėl nevykdytų finansinių įsipareigojimų žaidėjams.

„Aš labai palaikau Ukrainą, bet norėčiau tai daryti prieš arba po rungtynių, o ne per jas. Nenorėčiau, kad būtų provokacijų prieš serbus, kaip praeitą kartą, kai buvo ištrauktos NATO vėliavos. Norėčiau, kad svarbiausia būtų „Žalgiris“ ir krepšinis“, – kalbėjo K. Maksvytis.

– Serbai skelbė, kad buvo jau susitarę su A. Polonara, prieš šiam atvykstant į Kauną. Kiek jų žodžiuose yra tiesos?

– Manau, kad yra tiesos, juo labiau kad treneris D. Ivanovičius treniravo italą Vitorijos „Baskonia“ komandoje, kur Achille’ei neblogai sekėsi. Manau, kad Achille išties rinkosi tarp mūsų ir jų.

– Ar „Crvena zvezda“ labai pasikeitė nuo pirmos tarpusavio akistatos?

– Kažkiek pasikeitė, bet pagrindas išliko tas pats. Jie taip, kaip ir mes, turėjo keletą svarbių netekčių, bet su jomis labai gerai susitvarkė. Jie toliau skina pergales ir žaidžia kietai. Turime pripažinti, kad trenerio pakeitimas jiems išėjo į naudą.

– Labai didelį ažiotažą sukėlė Facundo Campazzo atvykimas iš NBA į Belgradą, bet dėl sankcijų klubui gynėjas kol kas žaisti negali. Ką manote apie tai?

– Toks Eurolygos sprendimas. Aš esu buvęs situacijose, kai buvęs klubas neišmoka atlyginimo. Manau, kad finansiniai reikalai turi būti sutvarkyti ir skaidrūs.

– Belgrado ekipoje sužibėjo Filipas Petruševas. Ar jis taip stipriai patobulėjo?

– Jis labai gerai naudojasi situacija, kadangi nėra Hassano Martino. Tiek jo, tiek Luka Mitrovičiaus dėka „Crvena zvezda“ puolėjų grandis tapo labai mobili. F. Petruševas – labai svarbus, nes per pastarąsias kelias rungtynes jo renkamų taškų vidurkis siekia 20. Tai didelis pokytis, bet didžiausias belgradiečių variklis – Nemanja Nedovičius ir Luca Vildoza. Be to, ir Ognjenas Dobričius su Stefananu Markovičiumi uždega komandą. Kai prisijungs F. Campazzo, jų gynėjų grandis bus įspūdinga.

Norėjau papildomai įsigyti bilietų į finalo ketverto turnyrą, bet man nelabai sekėsi, nes viskas išgraibstyta.

– N. Nedovičius ir L. Vildoza Belgrade sukėlė „Žalgiriui“ daugiausia problemų. Ar turite naujų idėjų, kaip juos sustabdyti?

– Idėjų yra, reaguosime į praeitą akistatą ir bandysime padaryti tinkamas išvadas.

– Ar per trenerio karjerą esate sutikęs krepšininkų, kurie, kaip M. Kalnietis, asmeninius dalykus pastumtų į šalį dėl komandos interesų?

– Mantas pasielgė vyriškai. Jis priėmė populiarų ar nepopuliarų sprendimą, bet pasielgė labai garbingai, nors yra tokio statuso ir kalibro žaidėjas. Man būdavo kartais sunku jį laikyti ant suolo, bet jis nekėlė papildomų intrigų, nors galėdavo tai daryti remdamasis savo patirtimi ir įtaka komandoje.

– Ką „Žalgiris“ praras išėjus M. Kalniečiui?

– Mantas buvo svarbus, bet tikimės užpildyti spragą. Jis dar kažkiek su mumis bus, važiuos į rungtynes, bet kaip palaikantis asmuo. Kviečiame į areną pagerbti jį sausio 29-ąją, kai žaisime LKL čempionato rungtynes su Jonavos „CBet“ komanda.

– Ar jūsų nenustebino, kad bilietai į Kaune vyksiančio Eurolygos finalo ketverto rungtynes bilietai taip greitai išpirkti?

– Nustebino, nes ir aš norėjau papildomai įsigyti bilietų, bet man nelabai sekėsi, nes viskas išgraibstyta. Ažiotažas didelis, bet tikiuosi, kad man dar pavyks. Slaptai tikimės, kad į finalo ketvertą pateksime kaip dalyviai.

Turnyro lentelė

1. „Real“ 13 6 +141

2. „Olympiakos“ 12 7 +159

3. „Fenerbahce“ 12 7 +80

4. „Barcelona“ 12 7 +47

5. „Monaco“ 12 7 –17

6. „Baskonia“ 11 8 +50

7. „Žalgiris“ 11 8 +5

8. „Anadolu Efes“ 10 9 +80

9. „Maccabi“ 10 9 –12

10. „Crvena zvezda“ 10 9 –37

11. „Partizan“ 9 10 +12

12. „Valencia“ 9 10 –52

13. „Virtus“ 8 11 –68

14. „Bayern“ 7 12 –48

15. „Panathinaikos“ 7 12 –91

16. ALBA 6 13 –40

17. „Emporio Armani“ 6 13 –103

18. ASVEL 6 13 –106