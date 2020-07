Favoritai nepasiekė trijulių finalo

Triumfavo uteniškiai

Tarptautinės krepšinio asociacijų federacijos (FIBA) trijulių krepšinio pasaulio reitingų lentelėje Šakių "Vytis-Gulbelė" yra šeštoje vietoje.

Be to, iš šakiečių suburta Lietuvos rinktinė pernai iškovojo Europos trijulių krepšinio čempionato bronzos medalius (pusfinalio dvikovą 19:20 pralaimėjo serbams, o per rungtynes dėl 3-ios vietos 21:18 įveikė ispanus).

Tačiau tėvynėje šakiečiams sunkoka būti pranašais: Palangoje surengto "Hoptrans 3x3" turnyro pirmo etapo B grupėje "Vytis-Gulbelė" 20:22 pralaimėjo "Šiauliams", ketvirtfinalyje vos ne vos – 19:18 – palaužė Panevėžio "Lietkabelį", o pusfinalyje 15:19 nusileido Utenos "Juventus-Uniclub Casino" krepšininkams.

Uteniškiai finale 21:11 nugalėjo dukart Europos vicečempiono Jono Mačiulio vedamą Kauno rajono "Taurą", kuris pusfinalyje 21:18 privertė kapituliuoti Pasvalio "Pieno žvaigždes".

35-erių metų J.Mačiulis – rezultatyviausias varžybų žaidėjas: per penkerias rungtynes surinko 42 taškus.

35-erių metų J.Mačiulis buvo rezultatyviausias varžybų žaidėjas – per penkerias rungtynes surinko 42 taškus.

Utenos komandos krepšininko Dariaus Tarvydo sąskaitoje – 35 taškai, o "Pieno žvaigždžių" atstovas Ovidijus Varanauskas pelnė iš viso 30 taškų.

Komandos kaupia taškus

Palangoje jėgas išmėgino devynių Lietuvos krepšinio lygos (LKL) klubų žaidėjai, Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) rungtyniaujančios "Vyčio-Gulbelės" krepšininkai ir šiam turnyrui suburta "Tauro" komanda ir "Legendų" rinktinė.

"Legendoms" atstovavo 40-mečiai broliai Darjušas ir Kšištofas Lavrinovičiai, 35-erių Justas Sinica ir patyręs trijulių krepšinio treneris 41-ų Dainius Novickas.

Turnyro organizatoriai – LKL ir Lietuvos krepšinio "3 prieš 3" asociacija, pagrindinis rėmėjas – logistikos įmonių grupė "Hoptrans". Prie renginio prisideda oficialaus turnyro statusą jam suteikusi FIBA ir Lietuvos krepšinio federacija (LKF).

Po pirmo etapo lyderio pozicijoje – 100 taškų (jie skiriami už užimtas vietas) surinkusi "Juventus-Uniclub Casino" ekipa.

"Mūsų stiprybė – komandinis žaidimas", – pabrėžė uteniškis D.Tarvydas.

Toliau išsirikiavo "Tauras" (80), "Vytis-Gulbelė" (70), "Pieno žvaigždės" (60), Alytaus "Dzūkija" (50), "Lietkabelis" (45), "Šiauliai" (40), Klaipėdos "Neptūnas" (35), Prienų "CBet" (20), Kėdainių "Nevėžis" (18), "Legendos" (16) ir Vilniaus "Rytas-Perlas" (14).

Laukia antras etapas

Į finalinį etapą pateks aštuonios komandos, surinkusios daugiausia taškų per visus tris atrankos etapus.

Kol kas nė vienos pergalės nešventė "Nevėžis", "Legendos" ir "Rytas-Perlas".

LKL vicečempionui Vilniaus klubui atstovaujantys jaunuoliai – dublerių komandos žaidėjai Jokūbas Rubinas, Martynas Pacevičius, Robertas Subotkevičius ir Vilius Valuntonis – principinę dvikovą Utenos krepšininkams pralaimėjo 12:21. Iš šio mačo tikėtasi išskirtinės intrigos, nes Vilniaus ir Utenos pagrindinės komandos jau keturis kartus iš eilės žaidė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalyje, visus mūšius lydėjo karštos emocijos.

Prieš pusfinalio mačus surengtą snaiperių konkursą laimėjo Šakių komandos puolėjas Marijus Užupis, 6:4 įveikęs "Šiaulių" metiką Evaldą Šaulį.

Antras "Hoptrans 3x3" turnyro etapas vyks liepos 10–11 d. taip pat Palangoje.

Rezultatai

A grupė: Alytaus "Dzūkija"–Klaipėdos "Neptūnas" 21:15, "Dzūkija"–"Legendos" 19:17, "Legendos"–"Neptūnas" 18:19.

B grupė: Prienų "CBet"–"Šiauliai" 21:16, "CBet"–Šakių "Vytis-Gulbelė" 16:20, "Šiauliai"–"Vytis-Gulbelė" 22:20.

C grupė: Vilniaus "Rytas-Perlas"–Pasvalio "Pieno žvaigždės" 12:21, "Rytas-Perlas"–Utenos "Juventus-Uniclub Casino" 12:21, "Juventus-Uniclub Casino"–"Pieno žvaigždės" 21:18.

D grupė: Panevėžio "Lietkabelis"–Kėdainių "Nevėžis" 18:17, "Lietkabelis"–Kauno rajono "Tauras" 19:21, "Nevėžis"–"Tauras" 19:21.

Ketvirtfinalis: "Dzūkija"-"Pieno žvaigždės" 11:14, "Tauras"-"Šiauliai" 20:14, "Vytis-Gulbelė"-"Lietkabelis" 19:18, "Juventus-Uniclub Casino"-"Neptūnas" 17:12,

Pusfinalis: "Pieno žvaigždės"–"Tauras" 18:21, "Vytis-Gulbelė"–"Juventus-Uniclub Casino“ 15:19.

Finalas: "Tauras"–"Juventus-Uniclub Casino" 11:21 ("Tauras" – J.Mačiulis 6 taškai, P.Semaška 4, Š.Beniušis 1; "Juventus-Uniclub Casino" – V.Šulskis ir D.Tarvydas po 7 taškus, Ž.Skučas 5, G.Matulis 2).