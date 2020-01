Eurolygos pusiaukelė: „Žalgiris“ dar neįsižaidė

"Fenerbahce" krytis

Įpusėjus Eurolygos reguliariajam sezonui – beveik dvivaldystė: 2019-ųjų vicečempionas Stambulo "Anadolu Efes" tik dėl truputį geresnio taškų skirtumo lenkia Madrido "Real" klubą.

Žalgiriečiai, net penkerias rungtynes pralaimėję vos 1–4 taškais (81:85 – Milano "AX Armani Olimpia" komandai, 85:86 – Atėnų "Panathinaikos", 59:61 – Belgrado "Crvena zvezda" krepšininkams, 82:85 – Maskvos CSKA ir 82:86 – "Valencia" ekipai), kol kas tolokai nuo aštuntuko, tačiau šiemet po pirmo rato smuktelėjo žemyn mažiau nei legendinio Željko Obradovičiaus treniruojama Stambulo "Fenerbahce".

2019 m. tokiu pat metu "Fenerbahce" buvo pirmoje vietoje (14 pergalių ir 1 pralaimėjimas), "Žalgiris" – aštuntoje (7 ir 8).

Šį sezoną gerokai aukščiau šoktelėjo Tel Avivo "Maccabi" (pernai buvo 13-oje vietoje, 5 ir 10). Pasitempė ir "Barcelona" (buvo 7-oje vietoje), Rimo Kurtinaičio vadovaujama Maskvos srities "Chimki" (buvo 14-oje pozicijoje).

Mokosi iš "Žalgirio"

Antrojo rato tvarkaraštis "Žalgiriui" bus mažiau palankus nei pirmojo: savo arenoje – 7 rungtynės, svečiuose – 10.

Lietuvos čempionai Kaune šį mėnesį susitiks su Berlyno ALBA (24 d.), vasarį – su Pirėjo "Olympiakos" (4 d.) ir "AX Armani Olimpia" (28 d.), kovą – su "Chimki" (3 d.) ir "Fenerbahce" (24 d.), balandį – su CSKA (3 d.) ir Miuncheno "Bayern" (10 d.).

Sausio 9-ąją Madride laukia dvikova su "Real", 15-ąją Belgrade – su "Crvena zvezda", 17-ąją Atėnuose – su "Panathinaikos" ir 30-ąją Vilerbane – su ASVEL, vasario 6-ąją Stambule – su "Anadolu Efes" ir 20-ąją Vitorijoje – su "Baskonia", kovo 5-ąją Sankt Peterburge – su "Zenit", 13-ąją Barselonoje – su "Barcelona" ir 20-ąją Valensijoje – su "Valencia" bei 26-ąją Tel Avive – su "Maccabi".

"Norime būti konkurencingi ir pirmiausia mokomės iš "Žalgirio", kuris dažniausiai nekaip pradėdavo sezonus, tačiau vėliau augo ir tobulėjo", – pareiškė Valensijos ekipos strategas Jaume Ponsarnau.

"Valencia", pralaimėjusi pirmąsias penkerias rungtynes, galiausiai įsižaidė ir yra arti aštuntuko.

Karjera: ALBA ekipai atstovaujantis R.Giedraitis tarp naudingiausių Eurolygos žaidėjų – aukščiausiai iš lietuvių (18-oje vietoje). albaberlin.de nuotr.

"Real" kamuoja traumos

Žalgiriečiai šią savaitę išmėgins jėgas su "Real" komanda, kurią pernai namuose nugalėjo 86:73.

Madridiečiai, per 17-ojo turo rungtynes svečiuose 87:77 įveikę ASVEL, pratęsė sėkmingą seriją – tai buvo jų dvyliktoji pergalė iš eilės.

Be to, "Real" žaidė be Sergio Llullo, Gabrielio Decko, Jaycee Carrollo ir Anthony Randolpho.

Madrido ekipos vyriausiasis treneris Pablo Laso patvirtino, kad rezultatyviausias (vid. 13 tšk.) "Real" krepšininkas A.Randolphas dėl traumos nerungtyniaus ir su "Žalgiriu". Gali būti, kad šį mačą praleis ir S.Llullas bei G.Deckas.

"Kai tokia situacija, būtų absurdiška džiaugtis, kad esame Eurolygos lyderiai", - teigė P.Laso.

K.Kemzūrai – įspėjimas?

Graikijos žiniasklaidoje šmėkštelėjo informacija, esą "Olympiakos" klubo vadovai nepatenkinti rezultatais ir rengiasi imtis pokyčių.

Vienas galimų išeities variantų – naujas strategas. Šiuo metu ekipai vadovauja Kęstutis Kemzūra. Pernai spalį Pirėjo klubas paskelbė, kad darbo sutartis su lietuviu galios iki sezono pabaigos.

K.Kemzūros treniruojama "Olympiakos" komanda Eurolygoje vien per 2019-ųjų gruodį iškovojo vieną pergalę ir patyrė penkias nesėkmes.

Sporto naujienų portalo "Gazzetta.gr" žiniomis, Pirėjo klubo šeimininkams Panagiočiui ir Giorgui Angelopoulams itin nepatiko "Olympiakos" žaidėjų nusiteikimas per dvikovą savo aikštėje su "Fenerbahce" (mačą 96:87 laimėjo Stambulo komanda).

17-as turas

Kauno "Žalgiris"–Tel Avivo "Maccabi" 73:68 (17:21, 12:13, 24:19, 20:15). 14 973 žiūrovai. L.Lekavičius 23 taškai (iš jų 4/6 tritaškių) / J.Cohenas 20 taškų (7 atkovoti kamuoliai).

"Valencia"–Berlyno ALBA 91:77 (18:27, 19:15, 25:15, 29:20). 7 812 žiūrovų. J.Loydas 19 taškų (iš jų 3/4 tritaškių) / M.Erikssonas 14 taškų (iš jų 4/9 tritaškių).

Milano "AX Armani Olimpia"–Sankt Peterburgo "Zenit" 73:72 (19:17, 22:24, 14:15, 18:16). 9 222 žiūrovai. V.Micovas 13 taškų / G.Ayonas 15 taškų (7 atkovoti kamuoliai).

Vilerbano ASVEL–Madrido "Real" 77:87 (21:23, 16:29, 22:20, 18:15). 5 560 žiūrovų. Ch.Kahudis 18 taškų (iš jų 5/7 tritaškių) / T.Thompkinsas 20 taškų (7 atkovoti kamuoliai).

Stambulo "Anadolu Efes"–Maskvos srities "Chimki" 101:82 (21:19, 26:24, 30:18, 24:21). 12 844 žiūrovai. Sh.Larkinas ir T.Pleissas (10 atkovotų kamuolių) po 20 taškų / J.Evansas 15 taškų.

Maskvos CSKA–Atėnų "Panathinaikos" 102:106 (22:17, 23:32, 24:20, 20:20, 13:17). 6 528 žiūrovai. M.Jamesas 30 taškų (6 klaidos) / K.Mitroglou 25 taškai (16 atkovotų kamuolių).

Pirėjo "Olympiakos"–Stambulo "Fenerbahce" 87:96 (20:22, 20:30, 21:22, 26:22). 10 234 žiūrovai. V.Spanoulis (8 rezultatyvūs perdavimai) ir G.Printezis po 14 taškų / N.De Colo 32 taškai.

Vitorijos "Baskonia"–"Barcelona" 76:74 (21:15, 26:16, 18:23, 11:20). 13 628 žiūrovai. P.Henry 20 taškų (iš jų 5/8 tritaškių) / N.Mirotičius 17 taškų (5 atkovoti kamuoliai).

Belgrado "Crvena zvezda"–Miuncheno "Bayern" 93:63 (25:13, 28:18, 18:15, 22:17). 16 824 žiūrovai. K.Punteris ir L.Brownas (7 rezultatyvūs perdavimai) po 15 taškų / G.Monroe 20 taškų.

Turnyro lentelė

1. "Anadolu Efes" 14 3 +148

2. "Real" 14 3 +146

3. "Barcelona" 13 4 +122

4. "Maccabi" 11 6 +130

5. CSKA 11 6 +117

6. "Panathinaikos" 10 7 +38

7. "AX Armani Olimpia" 9 8 -24

8. "Crvena zvezda" 8 9 -7

9. "Chimki" 8 9 -15

10. "Valencia" 8 9 -18

11. ASVEL 8 9 -98

12. "Baskonia" 7 10 -90

13. "Olympiakos" 6 11 -44

14. "Fenerbahce" 6 11 -49

15. "Bayern" 6 11 -144

16. "Žalgiris" 5 12 -1

17. ALBA 5 12 -76

18. "Zenit" 4 13 -135