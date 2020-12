Džiugios naujienos – ne vien iš varžybų

Lietuvis – geriausias

Indianos "Pacers" klubui atstovaujantis D.Sabonis pripažintas geriausiu NBA čempionato pirmos savaitės Rytų konferencijos krepšininku.

24-erių metų lietuvis per trejas rungtynes rinko vidutiniškai po 24,3 taško, po 11 kartų atkovojo kamuolį ir atliko po 7 rezultatyvius perdavimus.

"Pacers", kaip ir Klivlando "Cavaliers", Orlando "Magic" bei Atlantos "Hawks", iškovojo tris pergales iš eilės.

"Mūsų treneris – genijus. Jis viskam pritaiko skirtingus žaidimo elementus, pasitiki kiekvienu iš mūsų, o dėl to krepšininkams yra lengviau. Mes visi juo irgi pasitikime", – apie naują "Pacers" strategą Nate'ą Bjorkgreną kalbėjo D.Sabonis.

Vakarų konferencijos pirmos savaitės varžybų geriausiu žaidėju buvo pripažintas Naujojo Orleano "Pelicans" talentas Brandonas Ingramas.

Padėkojo prezidentui

Niujorko "Knicks" klubo žaidėjui I.Brazdeikiui neliko kliūčių susigrąžinti Lietuvos pilietybę.

Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Pilietybės įstatymo pataisas, kurios išplėtė dvigubos pilietybės atvejus, kai antrą pilietybę įgyja vaikai.

Kaune gimęs ir Lietuvos pilietybę turėjęs trejų metų I.Brazdeikis su tėvais išvyko į Kanadą. Ten krepšininkas gyveno ir treniravosi, sulaukęs pilnametystės gavo Kanados pilietybę, tačiau automatiškai prarado Lietuvos. 2016-aisiais su Kanados septyniolikmečių rinktine Ignas dalyvavo pasaulio čempionate.

Karjera: I.Brazdeikis nuo 2019-ųjų atstovauja Niujorko "Knicks" klubui. knicks.com nuotr.

"Dėkoju Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Krepšinio federacijai už pagalbą siekiant išpildyti svajonę. Visada norėjau atstovauti Lietuvai, savo gimtinei. Kartu su savo tautiečiais per varžybas iškelti Lietuvos vėliavą – man tai reikš labai daug", – teigė I.Brazdeikis.

Krepšininkas jau buvo atsiuntęs prezidentūrai visus reikalingus dokumentus ir siekė mūsų šalies pilietybės, kurią išimties tvarka gali suteikti prezidentas. Įsigaliojus įstatymų pakeitimams, I.Brazdeikiui teliks pateikti prašymą Lietuvos migracijos departmentui.

Prisidėjo prie pergalės

Pirmą pergalę NBA čempionate iškovojo Memfio "Grizzlies" ekipa su Jonu Valančiūnu – svečiuose 116:111 įveikė Bruklino "Nets" klubą.

Prasidėjus paskutinei ketvirto kėlinio minutei Lietuvos krepšininkas baudų metimais išlygino rezultatą – 106:106. Papildomą kėlinį "Grizzlies" laimėjo 10:5.

J.Valančiūnas pelnė 14 taškų, keturiolika kartų atkovojo kamuolį, blokavo tris varžovų metimus.

Vakarų konferencijoje Memfio komanda (1 pergalė ir 2 pralaimėjimai) – dvylikta. Tokie pat (1 ir 2) ir Dalaso "Mavericks", Denverio "Nuggets" bei "Golden State Warriors" pasiekimai.

"Nuggets" ekipa 124:111 privertė kapituliuoti Hjustono "Rockets", o nugalėtojų vidurio puolėjas Nikola Jokičius (19 taškų, 12 atkovotų kamuolių) atliko net 18 rezultatyvių perdavimų. Serbas – pirmas naujos kartos vidurio puolėjas NBA po legendinio Wilto Chamberlaino, kuris tiek rezultatyvių perdavimų per vieną mačą buvo atlikęs 1968-aisiais.

Kilni misija

Klivlando klubo puolėjas Kevinas Love'as surengė labdaros akciją savo miesto sporto arenos "Quicken Loans" darbuotojams.

Krepšininko įsteigtas fondas kompensavo finansinius nuostolius, kuriuos arenos personalas patyrė dėl COVID-19 pandemijos, kai buvo atšauktos "Cavaliers" rungtynės.

Šiemet K.Love'as taip pat skyrė 500 tūkst. JAV dolerių UCLA universiteto psichologijos katedrai, skiriančiai daug dėmesio ir išteklių nerimo bei depresijos tyrimams, diagnostikai, profilaktikai, gydymui.

"Cavaliers" žaidėjas už paramą sprendžiant žmonių psichinės sveikatos problemas yra apdovanotas "Arthur Ashe Courage" prizu.

Kol kas neįsižaidė

Čikagos "Bulls" klubui, kurio vadovų štabe dirba Artūras Karnišovas, kol kas nėra kuo džiaugtis – pralaimėtos visos trejos rungtynės.

"Niekas to nesitikėjo, tačiau "Bulls" savo žaidimu patvirtino, kad kol kas yra viena prasčiausių NBA komandų šį sezoną. Per pirmus du mačus čikagiečiai buvo atsilikę nuo varžovų po trisdešimt ir daugiau taškų – to senokai nebuvo, – teigė "Bleacher Nation" tinklaraštininkas Elias Schusteris. – Artimiausios dvikovos nieko gero nežada, nes teks žaisti su "Bucks", "Mavericks", "Blazers", "Kings", "Lakers", "Clippers", "Celtics". Jeigu pavyktų iškovoti bent dvi pergales, "buliai" būtų verti didesnės pagarbos. Tačiau riedant žemyn greitis dažniausiai būna didesnis nei kylant aukštyn."