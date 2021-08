Draugiškų rungtynių ciklą „Šiauliai“ pradėjo pergale prieš Vokietijos klubą

Praėjusiame Vokietijos Pro A lygos (antroji pagal pajėgumą lyga šalyje) čempionate reguliarųjį sezoną laimėję „Seawolves“ krepšininkai rungtynes pradėjo aktyviu spaudimu per visą aikštelę ir tolimų metimų lavina, pataikydami 6 tritaškius.

Visgi šiauliečiai turėjo savo argumentų, todėl nei vienai komandai labai rezultatyviame kėlinuke įgyti didesnio pranašumo nepavyko, pirmaujanti ekipa keitėsi net 10 sykių.

Antrajame ketvirtyje vokiečiai dar padidino rungtynių tempą, tačiau išaugo ir abiejų komandų klaidų skaičius, pro šalį ėmė skrieti metimai, krito rezultatyvumas. Nepaisant to, Rostoko ekipai pavyko susikrauti dviženklę persvarą (48:38) kėliniui artėjant prie pabaigos, bet „Šiauliai“ atsakė sėkminga atkarpa, per kurią be atsako surinko 8 taškus, priartėdami vieno metimo atstumu (46:48).

Iškart po pertraukos ilgesniam laikui ant suolo atsisėti teko Arminui Urbučiui, dusyk iš eilės pažeidusiam taisykles ir surinkusiam keturias asmenines pražangas. Kėlinio viduryje prie jo prisijungė ir Isaiah Armwoodas, taip pat priartėjęs prie pražangų limito.

Tuo metu aikštelėje vyko atkaklus mūšis, kuris geriau sekėsi šiauliečiams, įgijusiems 3 taškų pranašumą – 76:73. Geltonieji puikiai puolime kovojo dėl atšokusių kamuolių, susikurdami ne vieną progą papildomam metimui, dėl ko prieš paskutinį ketvirtį ant savo auklėtinių labai pyko Rostoko komandos treneris, į grindis net trenkęs derinių lentelę.

Jo griežtumas trumpam davė vaisių – sužaidus vos minutę jau Antanui Sireikai teko kviestis savo žaidėjus į pasitarimą, vokiečiams sėkmingai užbaigus porą atakų. Po minutės pertraukėlės „Šiauliai“ įjungė aukštesnę pavarą ir sužaidė puikią atkarpą, kurią laimėjo 17:0 (96:79).

Rungtynių pabaigoje po Urbučio metimo „Šiauliai“ peržengė ir 100 taškų ribą, įtvirtindami pirmąją komandos pergalę pasiruošimo sezonui etape.

Šiauliečiai rungtynėse užtikrintai laimėjo kovą po lenta – 48:24, o taip pat atliko 30 rezultatyvių perdavimų.

Kitas draugiškas rungtynes „Šiauliai“ žais pirmadienį, rugpjūčio 23 d., su Krasnodaro „Lokomotiv“ ekipa.

„Šiauliai“: Martynas Varnas 23 (4 rez. perd.), Paulius Danusevičius 17, Eimantas Stankevičius 14, Giedrius Staniulis 13 (11 atk. kam.), Arminas Urbutis 10, Donatas Sabeckis 8 (8 rez. perd.), Isaiah Armwoodas 7 (6 atk. kam.), Danielis Baslykas 5, Jonas Paukštė 3, Ernestas Jonkus 2 (8 rez. perd.).