Domantui Saboniui žaidimą sugadino rankos trauma: paliko aikštę ketvirtame kėlinyje

Domantas Sabonis vėl surinko įspūdingą statistikos eilutę, bet Sakramento „Kings“ be didesnių vilčių pralaimėjo namie Vašingtono „Wizards“ ekipai 111:125 (27:28, 23:40, 33:34, 28:23).

Lemtingu per šias rungtynes tapo antrasis kėlinys, kurį svečiai laimėjo net 40:23. Po jo atsilikusiems „karaliams“ taip ir nepavyko sugrąžinti intrigos į dvikovą.

D.Sabonis per šias rungtynes pelnė 20 taškų, atkovojo 15 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Lietuviui tai buvo antrasis trigubas dublis iš eilės.

Vidurio puolėjas per 34 minutes pataikė 5 iš 12 dvitaškių, visas 10 baudų, bet prametė abu tritaškius. Be to, D.Sabonis kartą suklydo ir dukart prasižengė.

Rungtynes lietuviui aptemdė ne tik pralaimėjimas, bet ir trauma. Aukštaūgis dėl dešinės rankos traumos po keitimo paliko aikštę ketvirtojo kėlinio pabaigoje ir iš karto iškeliavo į rūbinę. „Kings“ vyriausiasis treneris Mike'as Brownas po rungtynių vykusioje spaudos konferencijoje teigė kol kas neturįs informacijos apie traumos rimtumą.

Rezultatyvesnis už lietuvį tarp „Kings“ žaidėjų buvo tik De‘Aaronas Foxas, pelnęs 26 taškus. 16 taškų pridėjo Malikas Monkas, po 14 – Kevinas Huerteris ir Trey‘us Lylesas.

„Wizards“ ekipoje nesulaikomas buvo Kyle‘as Kuzma – puolėjas pelnė 32 taškus, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. 24 taškus nugalėtojams pridėjo Bradley Bealas, 21 – Rui Hachimura. Latvio Krostapo Porzingio sąskaitoje – 7 taškai ir 13 atkovotų kamuolių.

„Kings“ po šio pralaimėjimo savo sąskaitoje turi 17 pergalių ir 14 nesėkmių bei NBA Vakarų konferencijoje užima šeštąją vietą.