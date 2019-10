Dėl gaisro „Sintek-Dzūkija“ liko be treniruočių ir nežino, kada grįš į namų areną

Gaisras Alytuje sujaukė ir Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionate kovojančios „Sintek–Dzūkijos“ komandos planus. Dėl ekstremalios padėties mieste šios komandos rungtynės savaitgalį buvo nukeltos, o krepšininkai per pastarąją savaitę beveik nesitreniravo, skelbia lkl.lt.

„Treniruodamiesi salėje jautėme kvapą, o burnoje - skonį, - praėjusios savaitės įvykius, kai Alytuje užsidegė padangų perdirbimo įmonės patalpos, prisiminė „Sintek-Dzūkijos“ treneris Valdemaras Chomičius. - Po treniruotės sužinojome, kad dūmai pradėjo pūsti į mūsų pusę. Nusprendėme, kad nebesitreniruosime“.

Gaisras Alytuje kilo praėjusį trečiadienį, gaisrininkai įvykio vietoje dirba iki šiol. Aplinkiniuose rajonuose užterštumo lygis iki šiol viršija normas.

Dėl to nukeltas savaitgalį turėjusios vykti LKL čempionato rungtynės tarp „Sintek-Dzūkijos“ ir Utenos „Juventus“, jos bus žaidžiamos lapkričio 20 dienos. Be to, antradienį „Sintek-Dzūkija“ Karaliaus Mindaugo taurės rungtynes su Tauragės krepšinio klubu žaidė Druskininkuose.

Artimiausiu metu grįžti į namų areną alytiškiai neplanuoja, o savaitgalio rungtynėms su Panevėžio „Lietkabeliu“ rengsis ir kareivinėse.

„Savaitgalį nesitreniravome, surengėme tik vieną treniruotę pirmadienį vakare Druskininkuose, - lkl.lt sakė V. Chomičius. - Sutarėme, kad nuo rytojaus treniruosimės Dauguose, fizinius pratimus atliksime kareivinėse. Kol kas plano, kada grįšime į namus, nėra“.

Pasak trenerio, krepšininkai, kurie atvykę iš kitų miestų, grįžo į juos, tačiau didžioji dalis žaidėjų liko Alytuje, jie įsiklausė į rekomendacijas mažiau eiti iš namų.

„Sintek-Dzūkija“ sekmadienį žais Panevėžyje.

Alytaus komanda per penkis čempionato turus laimėjo sykį ir žengia lentelės dugne.