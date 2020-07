D. Maskoliūnas: vienintelis teigiamas akcentas – estams padarėme gražią šventę

Taline Lietuva per pratęsimą 85:92 nusileido Estijos komandai, kuri kovą dėl kamuolių laimėjo 48-42 ir atliko net 28 rezultatyvius perdavimus. Lietuviai vieni kitiems sėkmingai asistavo 19 sykių.

„Baltijos kelio“ vardu pavadintas draugiškas turnyras organizuojamas Estijos krepšinio šimtmečio jubiliejui paminėti.

„Vienintelis teigiamas akcentas yra tai, kad estams jubiliejaus proga padarėme gražią šventę. Tikrai to nenorėjome, bet gavosi gražios rungtynės, su pratęsimu, su daug emocijų, – po mačo Taline žurnalistams sakė D. Maskoliūnas. – Kalbant apie patį žaidimą, tai žymiai daugiau negatyvo nei pozityvo. Pirmiausia mes, būdami aukštesni visose pozicijose, pralaimėjome kovą dėl kamuolių ir varžovams davėme 23 antrus šansus. Momentais atrodė, kad estai žymiai daugiau nori, stengiasi, lipa per galvas ir per vieną ataką turi po 2-3 atakas. Mes negalime nuimti kamuolio, kuris, atrodo, jau būdavo mūsų rankose. Tai mus skaudžiai baudė. Kaip ir žaidėjams minėjau, aš nė kiek neišgyvenu dėl nepataikytų metimų, nes mes nejaučiame žaidimo ritmo. Tie žmonės, kurie turi mesti, išmetė daug laisvų metimų, mes tikrai susikūrėme užtektinai metimų. Puolime ir taip primetėme taškų, nors mūsų pagrindiniai žaidėjai atakavo su labai prastais procentais. Dėl to problemų nėra. Mes paprasčiausiai neapsigynėme ir jiems leidome kontroliuoti, vesti žaidimą. Su tokia komanda, kuri žaidžia namuose, paskutinę minutę pradėti su lygiu rezultatu yra loterija. Mes net turėjome šansą tą loteriją laimėti, ketvirtojo kėlinio pabaigoje turėjome paskutinę ataką, bet svečiuose tokios pražangos tikrai nešvilps. O pratęsime Kriisa susikūrė tritaškius, įrodė, kad gal buvo vertas likti Kaune. Jis bandė, stengėsi, sužaidė geras rungtynes.“

Nugalėtojų gretose praėjusius du sezonus Kauno „Žalgiriui“ priklausęs Kerras Kriisa pelnė 26 taškus (8/12 trit.) ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

– Kriisą matydavote per „Žalgirio“ treniruotes. Ar jis šiandien jus nustebino?

– Jis treniruotėse dėl to ir būdavo, mes žinodavome, koks jis yra, koks yra emocinis lyderis. Atėjęs į vyrų komandą, jis niekada nesutrikdavo, o čia jaučiasi kaip visavertis lyderis, pataikė gerus metimus. Mes jo nesustabdėme su jokia gynyba. Mums davė koncertą.

– Kaip vertinate rinktinės debiutantų, Tado Sedekerskio ir Mareko Blaževičiaus žaidimą?

– Kas dėl Mareko, viskas gerai. Jis yra jaunas, žaidė pirmąsias rungtynes Lietuvos rinktinėje. Momentais visai neblogai atrodė, kažkiek padarė taktinių klaidų, bet nematau jokių problemų – jis stengiasi, gerai dirba treniruotėse ir tobulėja. Manau, kad ateityje Lietuvos rinktinėje bus stiprus ramstis. Sedekerskiui yra sudėtingiau, nes mes jį stumdėme per kelias pozicijas. Jis nejaučia tikros savo vietos ir dėl to yra sudėtingiau, bet aš jam neturiu didelių pretenzijų.

– Nors ir pralaimėjote, bet kokia buvo emocija galop vėl dalyvauti rungtynėse?

– Smagu labai. Tikrose rungtynėse yra visiškai kitokia emocija, be to, turėjome galimybę žaisti stebint žiūrovams. Tikrai smagu po tiek laiko turėti tokią galimybę.

– Rungtynių pabaigoje nebuvote patenkintas teisėjais?

– Čia gavosi tokia žaidybinė emocija. Man atrodė kitaip, bet aš jiems tikrai neturiu priekaištų. Viskas gerai.

– Ar tai, kad estai turėjo daugiau motyvacijos, nepriminė pirmųjų rungtynių FIBA lange su Belgija?

– Jūs lyginate rungtynes su belgais ir estais, o čia yra visiškai skirtingi turnyrai, tuomet žaidėme atrankoje. Čia yra draugiškas turnyras. Faktas, kad jie žaidė namuose, norėjo gerai pasirodyti. Jie treniruojasi nuo gegužės mėnesio, vienas kitą puikiai pažįsta. Matosi, kaip jie juda aikštėje ir vienas kitą supranta. Aš su belgais visiškai nelyginčiau.

– Ar komandai labai trūko lyderio?

– Mes norėjome šiandien daugiau Eimantą Bendžių panaudoti, nes žinojome, kad rytoj jo nebus. Tie lyderiai žaidė savo minutes, bet prametė gerus metimus, todėl jų lyderystės pritrūko. Patys matėte, kokie buvo procentai, bet aš visiškai nieko nekaltinu. Metė tie, kurie turėjo mesti. Nepataikėme. Problema buvo tai, kad mes neapsigynėme ir neatkovojome kamuolių.

– Ar tai, kad šiandien pralaimėjote, kažką keičia rytojaus rungtynėms su Latvija?

– Mes ir toliau eksperimentuosime, leisime įvarius penketus. Bandysime visokias situacijas.