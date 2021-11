Buvusių žalgiriečių spurto nepakako: „Barca“ krito nuo italų tolimų šūvių

Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai išvykoje 70:75 (21:28, 13:14, 15:19, 21:14) nusileido Milano „Armani Exchange“ (7-1) krepšininkams.

12 taškų deficitą prieš lemiamą ketvirtį turėjusi „Barca“ (49:61) ginklų nesudėjo: buvę žalgiriečiai Rokas Jokubaitis, Brandonas Daviesas ir Nigelas Hayesas-Davisas inicijavo spurtą 14:0, o po pastarojo dvitaškio katalonai likus 5 minutėms iki rungtynių pabaigos persvėrė rezultatą (63:61).

Visgi Milano klubas turėjo savų argumentų, Shavonas Shieldsas smeigė tritaškį, o tolimą metimą su pražanga pataikęs Luigi Datome likus pusantros minutės padidino pranašumą iki 6 taškų (71:65).

Kitoje atakoje Cory Higginsas pelnė dvitaškį (67:71), Sergio Rodriguezas atsakė tuo pačiu ir likus 29 sekundėms italai laikė iniciatyvą savo rankose (73:67).

Nickas Calathes dar smeigė tolimą metimą (70:73), tačiau Shieldsas baudų metimais įtvirtino pergalę (75:70).

Nuo pralaimėjimo „Barcos“ neišgelbėjo Davisas, per 20 minučių surinko 12 taškų (5/8 dvit., 2/3 baud.), 6 atkovotus kamuolius, 2 klaidas ir 14 naudingumo balų.

Jokubaitis per 16 minučių pelnė 5 taškus (2/3 dvit., 1/2 baud.), atliko 4 rezultatyvius perdavimus dusyk suklydo ir surinko 4 naudingumo balus.

Svarbų tritaškį su pražanga rungtynių pabaigoje pataikęs Datome nugalėtojams per 24 minutes pelnė 17 taškų (2/5 dvit., 2/3 trit., 7/8 baud.), atkovojo 2 bei prarado 1 kamuolį ir surinko 16 naudingumo balų.

Po pralaimėjimo Šaras buvo piktas ant savo auklėtinių ir sulaukęs žurnalisto replikos, kad beveik pavyko laimėti, neišlaikė.„Beveik laimėjome? Ką tai reiškia sporte? Per triukšmą negirdžiu jūsų klausimo, bet išgirdau vienintelį dalyką, kad beveik laimėjome. Ne, mes net nebuvome arti. Per tas 40 minučių nebuvome net arti to. Pradedant nuo netinkamo mentaliteto. Taip, mes padarėme rungtynes įdomiomis, turėjome kokybės, bet neturime mentaliteto“, – įsiutęs dėstė Šaras.

Rungtynes geriau pradėjo šeimininkai, kurie po Rodriguezo baudų metimų rezultatyvaus pirmojo kėlinio pabaigoje įgijo 7 taškų pranašumą (28:21).

Likus 3 minutėms iki antrojo kėlinio pabaigos Jokubaitis pelnė dvitaškį, kapitonas Pierre'as Oriola pridėjo 4 taškus paeiliui ir „Barca“ atsiliko vos vienu metimu (29:32).

Visgi italai atsakė spurtu 10:3, o Kyle'as Hinesas dvitaškiu padidino „Armani Exchange“ pranašumą iki dviženklio (42:32). Skirtumą prieš pat pertrauką kiek sušvelnino Nikola Mirotičiaus dvitaškis (34:42).

Pirmoje pusėje Milano klubą vedė Devonas Hallas, surinkęs 13 taškų.

Trečiąjį kėlinį geriau pradėjo katalonai, kurie po spurto 7:2 ir po Kyle'o Kuričiaus dvitaškio sušvelnino skirtumą iki 6 taškų (41:47). Tačiau Ettore Messinos auklėtiniai atsakė atkarpa 14:8, o Konstantinos Mitoglou prieš lemiamas 10 minučių persvarą padidino iki 12 taškų (61:49).

„Barcelona“: Brandonas Daviesas 12 (6 atk. kam.), Nikola Mirotičius (6 atk. kam.) ir Nigelas Hayesas-Davisas po 10, Kyle’as Kuričius (0/2 trit.) ir Nickas Calathes (7 atk. kam., 5 rez. per.) po 9.

„Armani Exchange“: Luigi Datome 17 (7/8 baud.), Devonas Hallas 16 (4/5 trit.), Konstantinos Mitoglu ir Shavonas Shieldsas (6 rez. per.) po 11.