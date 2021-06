Be išvaryto Ž. Skučo likusį „Juventus“ klubą sutriuškinęs „Lietkabelis“ – LKL bronzos laimėtojas

Nenado Čanako auklėtiniai namuose vykusiose rungtynėse 84:63 (22:17, 20:13, 18:14, 24:19) sutriuškino Utenos „Juventus“, laimėjo seriją 3-2 ir 2020-2021 metų sezone LKL finišavo 3-ioje vietoje.

Panevėžio klubas tik antrą kartą klubo istorijoje iškovojo LKL bronzos medalius. 2017-aisiais „Lietkabelis“ pasidabino sidabru.

Rungtynes „Juventus“ pasitiko ne tik be traumas besigydančių Vaido Kariniausko ir Igno Vaitkaus, bet ir be Bryanto Crawfordo, kuris ketvirtosiose serijos rungtynėse patyrė sužeidimą.

Nuo pirmųjų minučių pabėgęs „Lietkabelis“ dviženklį pranašumą įgijo pirmoje mačo dalyje (42:30), o „Juventus“ kapituliacija įvyko po pertraukos – Žygimantas Skučas iš pradžių užsidirbo techninę pražangą, o po kelių minučių buvo nubaustas ir nesportine, kas jam reiškė sezono pabaigą.

Po šios netekties šeimininkai smurtavo 11:0 (60:38), o visus klausimus atsakė trečiojo kėlinio pabaigoje Vytauto Šulskio užsidirba techninė ir tuo pačiu penktoji asmeninė pražanga.

Ketvirtasis kėlinys tapo formalumu, kuriame pasireikšti gavo komandų atsarginiai krepšininkai.

Nugalėtojams Margiris Normantas (5/8 dvit., 3/5 trit.) ir Paulius Valinskas (3/10 dvit., 4/7 trit., 1/2 baud.) įmetė po 19 taškų.

Utenos ekipos gretose išsiskyrė Mindaugas Kupšas, kurio sąskaitoje per 24 minutes buvo 14 taškų (6/11 dvit., 2/3 baud.), 9 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai ir 20 naudingumo balų.

„Lietkabelis“: Margiris Normantas (5/8 dvit., 3/5 trit., 3 per. kam.) ir Paulius Valinskas (3/10 dvit., 4/7 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.) po 19, Panagiotis Kalaitzakis (2/6 trit., 3 per. kam.), Vytenis Lipkevičius (5/5 baud., 7 atk. kam.) po 11, Gytis Masiulis 10 (6/7 baud., 6 atk. kam., 3 per. kam., 4 kld.), Džordže Gagičius 8 (4/8 dvit., 11 atk. kam.).

„Juventus“: Mindaugas Kupšas 14 (6/11 dvit., 9 atk. kam.), Žygimantas Skučas 13 (2/7 dvit., 3/4 trit.), Vaidas Čepukaitis 8 (5 atk. kam.), Gintautas Matulis (6 atk. kam.), Marius Runkauskas (1/6 trit.) po 7.