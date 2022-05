Auksinis Vasos šūvis: „Anadolu Efes“ – vėl Eurolygos finale

Eurolygos pusfinalyje per 39 minutes ir 59,8 sekundės nė viena komanda neįgijo pranašumo, bet savo gimtojoje šalyje žaidęs Vasilije Micičius padėjo tašką.

Praėjusio sezono Eurolygos MVP iki mačo pabaigos likus 0,2 sek. smeigė tritaškį ir Stambulo „Anadolu Efes“ ekipai iškovojo bilietą į Eurolygos finalą, kuriame ekipa žais jau trečią kartą iš eilės.

Dramatišką pusfinalio susitikimą Turkijos ekipa Belgrade prieš Pirėjo „Olympiakos“ laimėjo 77:74 (18:21, 24:22, 24:20, 11:11) ir finale gins praėjusiais metais iškovotą titulą.

Kovoje dėl titulo „Anadolu Efes“ susidurs su „Barcelona“ arba Madrido „Real“. Šių ekipų akistata – šiandien 22 valandą.

Iki mačo pabaigos likus 19,5 sek. Hassanas Martinas išlygino rezultatą (74:74), o lemiamą ataką ėmėsi rengti Micičius. Jis visą ataką laikė kamuolį savo rankose, kol galiausiai išmėtė tritaškį, kuris likus 0,2 sek. skrodė tinklelį.

Teisėjai, tarp kurių buvo ir lietuvis Gytis Vilius, dar peržiūrėjo epizodą dėl likusio rungtynių laiko, bet dviejų dešimtųjų sekundės „Olympiakos“ išsigelbėjimui neužteko.

„Ta akimirka man buvo tokia ilga, – apie pergalingą metimą sakė Micičius. – Saša Vezenkovas šiandien tikrai gerai gynėsi. Deja, jis pasimovė ant mano pašokdinimo. Truputį pasitraukiau ir išmečiau.

Daug kartų kartoju tą pačią istoriją, man malonu pakartoti tai dar kartą. Tai yra nuostabi istorija, mes šiandien laimėjome įspūdingoje atmosferoje. Nuostabus mūsų pasiekimas, atsižvelgiant į visas problemas, kurias turėjome, įskaitant traumas.

Labai džiaugiuosi savo komandos draugais, nes nepasidavėme iki paskutinės sekundės, išlikome ramūs ir uždarėme rungtynes.“

Rungtynių herojus Micičius per 33 minutes pelnė 15 taškų (1/5 dvit., 4/11 trit., 1/4 baudų), atkovojo 6 kamuolius, atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir surinko 12 naudingumo balų.

Micičiaus pataikytas pergalingas tritaškis „Anadolu Efes“ komandai šiose rungtynėse buvo keturioliktas. 14 įmestų tritaškių – pakartotas Eurolygos finalo ketverto rekordas.

Prieš pergalingą šūvį „Anadolu Efes“ buvo prametusi 9 tritaškius iš eilės.

Trečiajame kėlinyje „Anadolu Efes“ dukart buvo įgijusi dviženklę persvarą, bet pranašumo neišlaikė. Per trečiąjį ketvirtį Tyleris Dorsey įmetė 10 taškų, o ketvirtojo kėlinio viduryje daugiatūkstantinės minios palaikytas „Olympiakos“ priartėjo iki 1 taško – 70:71.

„Anadolu Efes“ dar buvo įgijusi 4 taškų pranašumą (74:70), bet Kostas Sloukas ir Martinas grąžino lygybę. Galiausiai viską nusprendė Micičius.

Turkijos komanda Eurolygos finale žais šeštą kartą iš eilės. „Anadolu Efes“ tai padarys jau trečią kartą paeiliui, o prieš tai triskart tuo pasižymėjo Stambulo „Fenerbahče“.

Be to, „Anadolu Efes“ tapo penktąja Eurolygos komanda, kuri turnyro finale žais trečią kartą iš eilės. Prieš tai tuo pasižymėjo „Fenerbahče“, Tel Avivo „Maccabi“, Madrido „Real“ ir Maskvos CSKA.



Stambulo ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Shane'as Larkinas, kurio sąskaitoje per 38 minutes buvo 21 taškas (2/6 dvit., 4/12 trit., 5/6 baudų), 7 rezultatyvūs perdavimai bei 21 naudingumo balas.

Elijah Bryantas tapo rungtynių X faktoriumi – įmetė 16 taškų (4/6 trit.) bei sugriebė 6 kamuolius.

Pirėjo komandai Hassanas Martinas per 19 minučių pelnė 11 taškų (4/5 dvit., 3/4 baudų), atkovojo 2 kamuolius bei surinko 15 naudingumo balų.

Finalas vyks šeštadienį 20 val., o mačas dėl trečiosios vietos – šeštadienį 17 val.

„Olympiakos“: Shaquielle'as McKissicas 12 (6/6 baud.), Tyleris Dorsey (2/6 trit.), Kostas Sloukas (6/6 baud., 6 rez. perd.) ir Hassanas Martinas (4/5 dvit., 2 blok.) po 11, Kostas Papanikolaou 10 (2/4 trit.), Moustapha Fall 7 (5 atk. kam.).

„Anadolu Efes“: Shane'as Larkinas 21 (4/12 trit., 5/6 baud., 7 rez. perd.), Elijah Bryantas 16 (4/6 trit., 6 atk. kam.), Vasilije Micičius 15 (4/11 trit., 6 atk. kam., 9 rez. perd.), Bryantas Dunstonas 12, Tiboras Pleissas 8 (7 atk. kam.).