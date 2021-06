Atsinaujinęs „Žalgiris“ būsimiems iššūkiams išsirikiuos rugpjūtį

Padėkojo bendruomenei

39-erių austras neskubėjo iškart po triumfo Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionato didžiajame finale išvykti į tėvynę.

"Buvo dalykų, kuriuos reikėjo išmokti ir prisitaikyti. Galėjau iš viso to mokytis tiek kaip žmogus, tiek kaip treneris. Esu labai laimingas dėl šios galimybės. Manau, kad "Žalgirio" klubo vadovas Paulius Motiejūnas, pasirinkdamas mane vyriausiuoju treneriu, žengė labai drąsų žingsnį. Tai nebuvo tradicinis sprendimas ir noriu jam už tai padėkoti", – per LKL pabaigtuves kalbėjo M.Schilleris.

Vėliau strategas socialiniame tinkle pasidalijo šilta žinute, kuria padėkojo "Žalgirio" bendruomenei.

"Ačiū žaidėjams – už puikų charakterį ir vienybę per visus šio sezono iššūkius. Trenerių štabui – už daugybę paaukotų valandų ruošiant komandą ir man suteiktą stiprybę, kai to reikėjo labiausiai. Fizinio rengimo treneriams ir medikams – už idealiai išdėstytą treniruočių krūvį ir pastangas, kad sėkmingai įveiktume galimus koronaviruso barjerus. Ačiū sirgaliams – už palaikymą, koks jis buvo įmanomas: su kartoniniais veidais tribūnose, kartu su mumis per varžybų įkarštį arenoje ir su fejerverkais iškovojus taurę", – rašė M.Schilleris.

N.Hayeso siekis – NBA

Vienas pirmųjų su "Žalgiriu" atsisveikino ir į gimtinę pas artimuosius išvyko Nigelas Hayesas.

"Komandos aplinka man primena koledžą: visi puikiai sutaria su vienas kitu, mėgaujasi būdami kartu. Retai pamatysi tokį brolišką ryšį profesionaliuose klubuose. Jankio (Pauliaus Jankūno – aut. past.) pasiilgsiu labiausiai. Nėra nieko linksmiau, kaip su manimi angliškai kalbantis Jankis, man patiko, kai jis man aiškindavo per rungtynes", – interviu platformai "Žalgiris Insider" sakė 26-erių amerikietis.

N.Hayesas ne kartą buvo užsiminęs, kad norėtų sugrįžti į Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) arenas, o viena to priežasčių – kad jį žaidžiantį galėtų dažniau matyti mama.

"Ji jau kelerius metus nesilankė mano rungtynėse. O mano mama arenoje būna garsiausia. Komandos draugai sakydavo, kad gali girdėti mano mamą. Visus, esančius mano ekipoje, ji palaiko taip, lyg jie būtų jos sūnūs", – pasakojo N.Hayesas.

Laikas Kaune buvo nuostabus. Myliu jus, draugužiai. Viskas buvo fantastiška!

Jis su "Žalgiriu" iškovojo du LKL čempiono žiedus, dukart džiaugėsi Karaliaus Mindaugo taure.

"Atmintyje vis kaupiau akimirkas to, ką čia mačiau, patyriau. Laikas buvo nuostabus. Myliu jus, draugužiai. Viskas buvo fantastiška!" – teigė N.Hayesas.

Ko norėjo G.Bartzokas?

Pirėjo "Olympiacos" klubas kol kas oficialiai nepatvirtino, tačiau Graikijos, Italijos, Ispanijos, Lietuvos žiniasklaida jau trimituoja, kad LKL čempionato didžiojo finalo naudingiausio (MVP) žaidėjo Thomaso Walkupo ir "Žalgirio" keliai skiriasi.

Graikų portalų "Sport24", "Fosonline", "Gazzetta.gr", "eBasket.gr" ir kitų duomenimis, žalgiriečio labai pageidavo "Olympiacos" strategas Georgias Bartzokas.

Be to, T.Walkupas – iš tų gynėjų, kurie Pirėjo klubui įperkami. Esą, "Olympiacos" pasiūlė amerikiečiui gerokai patrauklesnes sąlygas nei "Žalgiris", todėl ir sukirto rankomis dėl sutarties pagal formulę "2+1". Artimiausiomis dienomis tai turėtų būti sutvirtinta parašais.

"T.Walkupas – neaukštas, tačiau atletiškas, puikus patikimos gynybos specialistas, pataikantis iš įvairių pozicijų ir gebantis kurti žaidimą. "Olympiacos" turės idealų duetą – T.Walkupą ir Kostą Slouką", – rašė graikai.

"Kaunas man – ypatinga vieta. Čia susiradau draugų visam gyvenimui. Iškovoti trofėjai vilkint "Žalgirio" marškinėlius man labai reikšmingi", – yra sakęs triskart LKL čempionas T.Walkupas.

Lauks kainų atoslūgio

"Dabar – sunkiausias etapas. Iš pradžių jis – liūdnesnis, nes reikia atsisveikinti su kai kuriais žaidėjais, bet artėja ir linksmesnis, kai galėsime pranešti apie naujokus", – interviu LRT laidai "Labas rytas, Lietuva" kalbėjo "Žalgirio" klubo direktorius P.Motiejūnas.

Anot jo, nauja komandos sudėtis tikriausiai paaiškės rugpjūtį.

"Norime neskubėti. M.Schilleris – treneris, nebijantis imti žaidėjų tiesiai iš Amerikos. Jis pats ten nemažai dirbęs, žino, kaip juos integruoti į Europos krepšinį. Tikimės išnaudoti tai kaip mūsų pranašumą ir atsivežti žaidėjų, net nerungtyniavusių Eurolygoje", – svarstė P.Motiejūnas.

Jo teigimu, Europos krepšinio žaidėjų rinkoje labai trūksta įžaidėjų, daug jų išvykę į NBA.

"Ši vasara bus šiek tiek kitokia, nes ir NBA sezonas pasikeitęs: anksčiau Vasaros lyga buvo rengiama liepos mėnesį, dabar ji nusikėlė į rugpjūčio pradžią. Kainos gerų žaidėjų, kurie yra ant NBA ar Eurolygos slenksčio, dabar yra aukštos. Laukiame, kol savo sudėtis papildys grandai, tuomet į rinką įsijungsime mes", – kalbėjo P.Motiejūnas.

Susitiks rinktinėje

Jau kitą savaitę po trumpo atokvėpio vėl į darbą kibs žalgiriečiai Lukas Lekavičius, Rokas Jokubaitis ir Marius Grigonis – jų laukia Lietuvos rinktinė.

Kaune numatyta treniruočių stovykla turėtų prasidėti birželio 16-ąją. Į ją taip pat pakviesti Gytis Masiulis, Arnas Butkevičius, Edgaras Ulanovas, Rokas Giedraitis, Tadas Sedekerskis, Jonas Valančiūnas, Tomas Dimša, Mindaugas Kuzminskas, Mantas Kalnietis, Regimantas Miniotas, Domantas Sabonis ir Eimantas Bendžius.

Birželio 18-ąją ir 24-ąją planuojamos kontrolinės rungtynės su Dominikos Respublikos ekipa, o 22 d. – su Rusijos krepšininkais. Varžybos vyks "Žalgirio" arenoje.

Ikiolimpinės atrankos turnyrą Kaune lietuviai pradės birželio 29-ąją A grupėje dvikova su Venesuelos atstovais, o liepos 1 d. susitiks su Pietų Korėjos rinktine.

B grupėje žais Slovėnijos, Lenkijos ir Angolos ekipos. Kelialapis į olimpines žaidynes bus įteiktas tik turnyro nugalėtojams.