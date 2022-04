Arčiausiai atostogų – LKL autsaideriai

Aplankys Klaipėdą

„Žalgirio“ krepšininkai, savo arenoje 90:74 įveikę „Šiaulių-7bet“ ekipą, likusias LKL reguliariojo sezono rungtynes žais svečiuose – Klaipėdoje, Panevėžyje ir Utenoje.

Šiandien kauniečiai uostamiestyje išmėgins jėgas su „Neptūnu“, kuriam šį čempionatą kažkodėl geriau sekasi varžovų aikštėse.

Kauno komandos strategui Kaziui Maksvyčiui mačas Klaipėdoje – neeilinis: 2012–2015 m. ir 2017–2019 m. jis treniravo būtent „Neptūną“, o iš tuomečių sudėčių iki šiol teberungtyniauja Martynas Mažeika, Deividas Gailius, Edgaras Želionis.

Šį sezoną klaipėdiečiams kol kas nė karto nepavyko nugalėti žalgiriečių (79:98 ir 60:77).

Istoriniai taškai

Prieniškiai 86:97 pralaimėjo Kėdainių „Nevėžiui-Optibet“ ir, nepaisant šios nesėkmės, jau anksčiau prarado net teorines viltis pakilti iš paskutinės vietos ir yra arčiausiai atostogų.

Per rungtynes Prienuose 4 taškus surinko Kėdainių klubo krepšininkas Avtandilas Bachtadzė. 14-metis 204 cm ūgio kartvelas tapo jauniausiu visų laikų LKL žaidėju, kuriam pavyko pasižymėti per oficialias LKL varžybas.

„Nevėžis-Optibet“ su A.Bachtadze yra pasirašęs net septynerių metų sutartį.

„Šiuo talentu domėjosi ne vienas solidus Europos klubas. Avtandilo fiziniai duomenis, pojūčiai krepšiniui – įspūdingi“, – teigė Kėdainių klubo sporto direktorius Virginijus Bulotas.

Lietuvos čempionate kartvelas debiutavo pernai spalį.

Gera penkiaminutė

„Ryto“ trenerių štabas, regis, rado vaistų nuo „Utenos sindromo“ – sostinės atstovai antrąkart LKL čempionate palaužė „Uniclub Casino-Juventus“ ekipą.

Pirmą mačą pernai laimėjo uteniškiai – 111:89, o vilniečiai atsigriebė šiemet vasarį – 103:92 ir praeitą pirmadienį – 82:74.

„Jeigu be užuolankų, mes sužaidėme penkias geras minutes. Šįkart to užteko, bet suprantame, kad per kitas rungtynes gali ir nepakakti“, – sakė „Ryto“ vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas.

Keturiolikmetis: Kėdainių ekipos puolėjas A.Bachtadzė – jauniausias visų laikų LKL žaidėjas, pelnęs taškus šios lygos čempionate. / kknevezis.lt nuotr.

Išrinko geriausiuosius

Artėjant Lietuvos krepšinio 100-mečio šventei, paskelbti iškiliausi šalies arbitrai: Virginijus Dovidavičius, Kęstutis Pilipauskas ir Romualdas Brazauskas.

V.Dovidavičius (1964–2012) teisėjavo ne vien Lietuvoje vykusiose varžybose, bet ir buvusios SSRS čempionatuose, Eurolygos turnyre, Europos ir pasaulio čempionatuose, Atėnų olimpinėse žaidynėse.

K.Pilipauskas dirbo Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose, Europos klubų taurės ir Eurolygos turnyruose. Nuo 2003-iųjų kaunietis – Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) teisėjų asociacijos prezidentas, nuo 2009 m. – Tarptautinės krepšinio asociacijų federacijos (FIBA) techninis komisaras, 2020 m. išrinktas į FIBA Europos techninę komisiją.

Iš Biržų kilęs R.Brazauskas – pirmas Lietuvos krepšinio arbitras, teisėjavęs olimpinėse žaidynėse (1992 m.) ir vyrų pasaulio čempionate (1998 m.). Biržiečio karjeroje – 1996, 2000 ir 2008 m. vasaros olimpiados, dvylika Eurolygos finalo ketverto turnyrų, penki Europos vyrų krepšinio čempionatai.

1993–2007 m. R.Brazauskas dirbo LKF, 2007–2014 m. buvo Baltijos krepšinio lygos (BBL) vykdomasis direktorius, o 2014–2021 m. – LKL generalinis direktorius. 2007 m. R.Brazauskas įrašytas kandidatu į FIBA šlovės muziejų, o 2010 m. apdovanotas FIBA auksiniu teisėjo švilpuku, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) olimpine žvaigžde.

Turnyro lentelė:

Komanda Perg. Pral.

1. „Rytas“ 24 3

2. „Žalgiris“ 24 3

3. „Lietkabelis“ 21 6

4. „CBet“ 14 14

5. „Šiauliai-7bet“ 13 14

6. „Uniclub-Juventus“ 13 14

7. „Neptūnas“ 12 15

8. „Dzūkija“ 11 17

9. „Pieno žvaigždės“ 8 19

10. „Nevėžis-Optibet“ 7 20

11. „Labas GAS“ 3 25

Rezultatai:

Vilniaus „Rytas“–Utenos „Uniclub Casino-Juventus“ 82:74 (18:14, 22:27, 14:16, 28:17). 1 847 žiūrovai. K.Smithas (6 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai) ir J.Williamsas (7 atkovoti kamuoliai) po 13 taškų / R.Gustys 19 taškų (12 atkovotų kamuolių).

Prienų „Labas GAS“–Kėdainių „Nevėžis-Optibet“ 86:97 (18:27, 25:20, 17:27, 26:23). 168 žiūrovai. I.Perasovičius ir I.Sargiūnas po 15 taškų / A.Sylla 25 taškai (11 atkovotų kamuolių).

Pasvalio „Pieno žvaigždės“–Alytaus „Dzūkija“ 101:78 (28:24, 25:18, 16:16, 32:20). 250 žiūrovų. R.Culpepperis ir K.Gluditis po 22 taškus / D.Frye ir A.Lapeta (6 atkovoti kamuoliai) po 15 taškų.

Statistika:

„Žalgiris“–„Šiauliai-7bet“ 90:74 (20:19, 29:24, 19:16, 22:15). Kaunas, „Žalgirio“ arena, 2 392 žiūrovai.

„Žalgiris“: T.Websteris 14 taškų, E.Ulanovas (8 atkovoti kamuoliai, 8 rezultatyvūs perdavimai) ir L.Lekavičius (6 rezultatyvūs perdavimai) po 11, T.Cavanaugh ir A.Milaknis po 10, M.Blaževičius 9 (5 atkovoti kamuoliai), J.Strelniekas 8, R.Miniotas 7, J.Nebo 4 (6 atkovoti kamuoliai), P.Jankūnas ir N.Giffey po 3.

„Šiauliai-7bet“: I.Armwoodas 16 taškų, E.Stankevičius 14 (4 atkovoti kamuoliai), G.Staniulis 13 (6 atkovoti kamuoliai), M.Varnas 12 (5 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 6 klaidos), I.Sanonas 10 (1/7 tritaškių, 5 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai), A.Urbutis 9 (6 atkovoti kamuoliai), D.Baslykas 0 (4 atkovoti kamuoliai).

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 22/42 (52 proc.) ir 25/42 (60 proc.), tritaškių – 11/30 (37) ir 5/18 (28), baudų metimų – 13/16 (81) ir 9/16 (56). Atkovota kamuolių – po 36, perimta – 9 ir 2. Rezultatyvūs perdavimai – 21 ir 11. Klaidos – 4 ir 13.