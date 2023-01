Antrąjį Eurolygos ratą žalgiriečiai pradėjo pergale Bolonijoje

Agresyviai rungtynes pradėjo ir keturis taškus iš eilės pelnė Ignas Brazdeikis, dėjimu iš viršaus ir dviem baudų metimais pasižymėjo Rolandas Šmitas, o vieną baudos metimą realizavo ir tritaškį smeigė Tomas Dimša – 12:4. Kevarriusas Hayesas taikliai metė iš vidutinio nuotolio, Arnas Butkevičius dėjimu užbaigė greitą ataką, I.Brazdeikis ir Achille Polonara sumetė po du baudų metimus, Isaiah Tayloras taip pat įmetė dvitaškį, o kėlinį A.Butkevičius užbaigė pataisydamas komandos draugo metimą – 24:13.

Dviejų taškų vertės metimą nuo lentos įmetė A.Butkevičius, I.Tayloras ataką užbaigė dvitaškiu su varžovo pražanga, o po dvitaškį iš po krepšio įmetė Laurynas Birutis ir Edgaras Ulanovas – 33:24. E.Ulanovas taip pat įmetė tolimą metimą, sunkius taškus baudos aikštelėje rinko I.Brazdeikis, A.Butkevičius realizavo abu baudų metimus, bet pranašumas tirpo – 40:36.

Iškart po pertraukos tolimu metimu pasižymėjo I.Brazdeikis, du baudų metimus realizavo E.Ulanovas, labai sunkų dvitaškį įmetė ir du baudų metimus pataikė R.Šmitas, o tris taškus nuo baudų metimo linijos pridėjo L.Birutis – 52:45. Reidą į baudos aikštelę surengė Lukas Lekavičius, E.Ulanovas vėl pataikė iš toli, A.Butkevičius pridėjo tašką, I.Brazdeikis vėl sėkmingai palindo po krepšiu, bet rezultatas jau buvo lygus – 60:60.

I.Tayloras lemiamą ketvirtį pradėjo penkiais taškais iš eilės, o R.Šmitas paleido taiklų tritaškį ir sumetė du baudų metimus – 70:66. E.Ulanovas įsirašė du taškus ir pridėjo baudos metimą, A.Butkevičius dukart taikliai metė nuo baudų metimo linijos, po keturis taškus surinko R.Šmitas ir I.Brazdeikis, o po varžovo nesportinės pražangos pergalę įtvirtino taiklūs E.Ulanovo ir A.Butkevičiaus metimai – 87:77.

„Žalgiris“: R.Šmitas 17 (8 atk. kam., 4 rez. perd.), I.Brazdeikis 17 (5 atk. kam., 2 per. kam.), E.Ulanovas 15 (3 per. kam.), A.Butkevičius 13 (5 atk. kam.), I.Tayloras 10, L.Birutis 5, T.Dimša 4, A.Polonara 2, K.Hayesas 2 (9 atk. kam., 2 per. kam.), L.Lekavičius 2.

„Virtus“: M.Teodosičius 21, S.Ojeleye 11.